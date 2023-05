IFTTT, die beliebte Produktivitätsplattform, die es Nutzern ermöglicht, Automatisierungen über mehrere Apps und Geräte hinweg zu erstellen, hat drei neue KI-gestützte Dienste eingeführt. Diese neuen Automatisierungen stehen ausschließlich Nutzern zur Verfügung, die den 5-Dollar-Monatsplan Pro Plus der Plattform abonniert haben. IFTTT, ein Akronym für "wenn dies, dann das", ermöglicht es Nutzern, Aktionen zwischen verschiedenen Geräten und Anwendungen durch automatisierte Workflows, sogenannte "Applets", zu verknüpfen. Beispiele für solche Workflows sind das Hinzufügen von Liedern zu einer Spotify-Wiedergabeliste aus gefallenen Videos auf YouTube oder der Erhalt von Wetterbenachrichtigungen auf dem Smartphone jeden Morgen.

Die neueste Ergänzung der Automatisierungsdienste von IFTTT umfasst AI Social Creator, AI Content Creator und AI Summarizer. Jede der neuen Integrationen kann in Kombination mit bestimmten Apps und Geräten verschiedene Arten von schriftlichen Inhalten generieren. Laut Peter Curley, Vice President of Marketing bei IFTTT, basieren diese neuen KI-gestützten Integrationen auf dem GPT-3-KI-Sprachmodell von OpenAI. Dieses Modell ist eine ältere Version des GPT-3.5, das für die ChatGPT-Vorschau verwendet wurde, und kommt vor dem kürzlich angekündigten GPT-4, das den Chatbot von Bing antreibt. Die KI-Content-Creator-Automatisierung kann beispielsweise eine Gliederung auf der Grundlage eines Themas erstellen, das in das Notiz-Widget von IFTTT eingegeben wird, und diese automatisch in Google Docs speichern. Andererseits kann die Funktion Social Creator automatisch Tweets erstellen, die einen Artikel beschreiben und mit diesem verlinken, der Ihrem RSS-Feed hinzugefügt wurde. Der AI Summarizer führt Aktionen durch, wie z. B. das Versenden von zusammengefassten Versionen von Artikeln, die von bestimmten Nachrichtenagenturen veröffentlicht wurden, per E-Mail.

IFTTT-Benutzer können auf diese Integrations-Applets auf der Website der Plattform zugreifen oder ihre eigenen Applets erstellen. Während ChatGPT und der Chatbot von Bing es den Nutzern ermöglichen, Zusammenfassungen zu erstellen oder Beiträge für soziale Medien zu verfassen, rationalisieren die neuen Integrationen von IFTTT diesen Prozess weiter und machen ihn automatisierter und effizienter. Wir sind wirklich begeistert von dem Potenzial von KI und Automatisierungen", sagte Curley gegenüber The Verge. "Unser Plan ist es, in naher Zukunft weitere KI-Dienste zu veröffentlichen."

Angesichts von Plattformen wie AppMaster.io, die den Weg für die Entwicklung von no-code und deren Anwendungen ebnen, können die neuen KI-gestützten Automatisierungen in IFTTT dazu beitragen, die Erstellung von Inhalten für App- und Web-Entwickler zu rationalisieren, die an Projekten mit engen Zeitplänen arbeiten.