IFTTT, la popolare piattaforma di produttività che consente agli utenti di creare automazioni tra più app e dispositivi, ha lanciato tre nuovi servizi basati sull'intelligenza artificiale, disponibili esclusivamente per gli utenti che sottoscrivono il piano mensile Pro Plus da 5 dollari. IFTTT, acronimo di "se questo, allora quello", consente agli utenti di collegare azioni tra diversi dispositivi e applicazioni attraverso flussi di lavoro automatizzati chiamati "applet". Esempi di questi flussi di lavoro sono l'aggiunta di brani a una playlist Spotify a partire da video piaciuti su YouTube o la ricezione di notifiche meteo sullo smartphone ogni mattina.

L'ultima aggiunta ai servizi di automazione di IFTTT comprende AI Social Creator, AI Content Creator e AI Summarizer. Ogni nuova integrazione è in grado di generare vari tipi di contenuti scritti se combinati con app e dispositivi specifici. Queste nuove integrazioni basate sull'AI sono costruite utilizzando il modello di linguaggio GPT-3 AI di OpenAI, secondo Peter Curley, vicepresidente marketing di IFTTT. Questo modello è una versione più vecchia del GPT-3.5 utilizzato per l'anteprima di ChatGPT e precede il GPT-4, annunciato di recente, che alimenta il chatbot di Bing. L'automazione AI Content Creator, ad esempio, può creare una scaletta basata su un argomento inserito nel widget delle note di IFTTT, salvandola automaticamente su Google Docs. D'altra parte, la funzione Social Creator può generare automaticamente tweet che descrivono e collegano a un articolo aggiunto al feed RSS. L'AI Summarizer esegue azioni come l'invio via e-mail di versioni riassuntive di articoli pubblicati da specifici organi di informazione.

Gli utenti di IFTTT possono accedere a queste applet di integrazione sul sito web della piattaforma o creare applet personalizzate. Mentre ChatGPT e il chatbot di Bing consentono agli utenti di generare riassunti o di creare post per i social media, le nuove integrazioni di IFTTT semplificano ulteriormente questo processo, rendendolo più automatizzato ed efficiente. "Siamo davvero entusiasti del potenziale dell'intelligenza artificiale e delle automazioni", ha dichiarato Curley a The Verge. "Il nostro piano è di rilasciare ulteriori servizi di AI nel prossimo futuro".

Con piattaforme come AppMaster.io che aprono la strada allo sviluppo di no-code e alle sue applicazioni, le nuove automazioni basate sull'AI all'interno di IFTTT possono contribuire a snellire la creazione di contenuti per gli sviluppatori di app e web che lavorano su progetti con tempi stretti.