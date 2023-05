사용자가 여러 앱과 장치에서 자동화를 생성할 수 있게 해주는 인기 있는 생산성 플랫폼인 IFTTT가 세 가지 새로운 AI 기반 서비스를 출시했습니다. 이 새로운 자동화 기능은 플랫폼의 월 $5 Pro Plus 요금제에 가입한 사용자만 사용할 수 있습니다. "if this, then that"의 약어인 IFTTT를 사용하면 사용자는 "애플릿"이라는 자동화된 워크플로우를 통해 서로 다른 장치와 애플리케이션 간에 작업을 연결할 수 있습니다. 이러한 워크플로의 예로는 YouTube에서 좋아요를 누른 동영상의 Spotify 재생 목록에 노래를 추가하거나 매일 아침 스마트폰에서 날씨 알림을 받는 것이 있습니다.

IFTTT의 자동화 서비스에 최근 추가된 기능에는 AI Social Creator, AI Content Creator 및 AI Summarizer가 포함됩니다. 각각의 새로운 통합은 특정 앱 및 장치와 결합될 때 다양한 서면 콘텐츠 유형을 생성할 수 있습니다. IFTTT의 마케팅 부사장인 Peter Curley에 따르면 이러한 새로운 AI 기반 통합은 OpenAI의 GPT-3 AI 언어 모델을 사용하여 구축되었습니다. 이 모델은 ChatGPT 미리 보기에 사용되는 GPT-3.5의 이전 버전이며 Bing의 챗봇을 지원하는 최근 발표된 GPT-4보다 먼저 나옵니다. 예를 들어 AI Content Creator 자동화는 IFTTT의 메모 위젯에 입력된 주제를 기반으로 개요를 만들어 자동으로 Google Docs에 저장할 수 있습니다. 반면에 Social Creator 기능은 RSS 피드에 추가된 항목을 설명하고 연결하는 트윗을 자동으로 생성할 수 있습니다. AI Summarizer는 특정 뉴스 매체에서 게시한 기사의 요약 버전을 이메일로 보내는 등의 작업을 수행합니다.

IFTTT 사용자는 플랫폼 웹 사이트에서 이러한 통합 애플릿에 액세스하거나 사용자 지정 애플릿을 만들 수 있습니다. ChatGPT 및 Bing의 챗봇을 통해 사용자는 요약을 생성하거나 소셜 미디어 게시물을 작성할 수 있지만 IFTTT의 새로운 통합은 이 프로세스를 더욱 간소화하여 보다 자동화되고 효율적으로 만듭니다. Curley는 The Verge와 공유한 "AI 및 자동화의 잠재력에 대해 정말 기대하고 있습니다."라고 말했습니다. "가까운 시일 내에 추가 AI 서비스를 출시할 계획입니다."

AppMaster.io 와 같은 플랫폼이 no-code 개발 및 해당 애플리케이션을 위한 길을 열어주는 IFTTT 내의 새로운 AI 기반 자동화는 일정이 촉박한 프로젝트에서 작업하는 앱 및 웹 개발자를 위한 콘텐츠 생성을 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.