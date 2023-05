IFTTT, nền tảng năng suất phổ biến cho phép người dùng tạo tự động hóa trên nhiều ứng dụng và thiết bị, đã ra mắt ba dịch vụ mới do AI cung cấp. Những tính năng tự động hóa mới này chỉ dành riêng cho người dùng đăng ký gói Pro Plus hàng tháng trị giá 5 đô la của nền tảng. IFTTT, từ viết tắt của "if this, then that," cho phép người dùng liên kết các hành động giữa các thiết bị và ứng dụng khác nhau thông qua quy trình công việc tự động được gọi là "applet". Ví dụ về các quy trình công việc này bao gồm thêm bài hát vào danh sách phát Spotify từ các video đã thích trên YouTube hoặc nhận thông báo thời tiết trên điện thoại thông minh của bạn mỗi sáng.

Phần bổ sung mới nhất cho các dịch vụ tự động hóa của IFTTT bao gồm AI Social Creator, AI Content Creator và AI Summarizer. Mỗi tích hợp mới có thể tạo ra nhiều loại nội dung bằng văn bản khác nhau khi được kết hợp với các ứng dụng và thiết bị cụ thể. Theo Peter Curley, phó chủ tịch tiếp thị của IFTTT, các tích hợp hỗ trợ AI mới này được xây dựng bằng mô hình ngôn ngữ AI GPT-3 của OpenAI. Mô hình này là phiên bản cũ hơn của GPT-3.5 được sử dụng cho bản xem trước ChatGPT và xuất hiện trước GPT-4 được công bố gần đây, cung cấp năng lượng cho chatbot của Bing. Chẳng hạn, tính năng tự động hóa Trình tạo nội dung AI có thể tạo dàn bài dựa trên chủ đề được nhập trong tiện ích ghi chú của IFTTT, tự động lưu chủ đề đó vào Google Tài liệu. Mặt khác, tính năng Social Creator có thể tự động tạo các tweet mô tả và liên kết tới một mục được thêm vào nguồn cấp RSS của bạn. Trình tóm tắt AI thực hiện các hành động như gửi email các phiên bản tóm tắt của các bài báo được xuất bản bởi các hãng tin cụ thể.

Người dùng IFTTT có thể truy cập các applet tích hợp này trên trang web của nền tảng hoặc tạo các applet tùy chỉnh của họ. Mặc dù chatbot của ChatGPT và Bing cho phép người dùng tạo bản tóm tắt hoặc tạo các bài đăng trên mạng xã hội, nhưng các tích hợp mới của IFTTT hợp lý hóa quy trình này hơn nữa, làm cho quy trình tự động và hiệu quả hơn. Curley chia sẻ với The Verge: "Chúng tôi thực sự hào hứng với tiềm năng của AI và tự động hóa". "Kế hoạch của chúng tôi là phát hành các dịch vụ AI bổ sung trong tương lai gần."

Với các nền tảng như AppMaster.io mở đường cho việc phát triển no-code và các ứng dụng của chúng, các tính năng tự động hóa mới do AI cung cấp trong IFTTT có thể hỗ trợ hợp lý hóa việc tạo nội dung cho các nhà phát triển ứng dụng và web làm việc trong các dự án có thời hạn chặt chẽ.