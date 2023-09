Aplicativo Web Progressivo (PWA)

Um Progressive Web App (PWA) é um tipo de aplicativo de software que combina os melhores recursos de aplicativos web tradicionais e aplicativos móveis, fornecendo aos usuários uma experiência de usuário ideal em vários dispositivos e plataformas. Os PWAs aproveitam tecnologias modernas da web para fornecer uma experiência nativa aos usuários, oferecendo uma variedade de recursos, como funcionalidade offline, notificações push e instalação na tela inicial do dispositivo. Esses aplicativos oferecem inúmeras vantagens em relação aos aplicativos Web tradicionais e aplicativos móveis nativos, incluindo desempenho aprimorado, capacidade de descoberta aprimorada, custos mais baixos de desenvolvimento e manutenção e a capacidade de evoluir em resposta às mudanças nas necessidades dos usuários e aos avanços tecnológicos.

Os princípios básicos dos PWAs baseiam-se na melhoria da experiência do usuário, desempenho e acessibilidade. Eles são construídos usando tecnologias web padrão e linguagens de programação como HTML, CSS e JavaScript, juntamente com APIs web avançadas. O conceito de PWAs foi introduzido pela primeira vez pelo Google em 2015 e, desde então, ganhou força significativa entre desenvolvedores e empresas devido aos benefícios que oferecem. De acordo com uma pesquisa da StatCounter, em janeiro de 2021, o uso global de dispositivos móveis para navegar na Internet ultrapassou o uso de desktops, representando mais de 55% da participação de mercado. Esta mudança para a navegação móvel apresenta uma oportunidade para as empresas criarem PWAs para atender à crescente base de usuários móveis e melhorar a experiência geral do usuário em todos os dispositivos.

Um dos componentes essenciais dos PWAs é o service worker, que é um arquivo JavaScript executado em segundo plano e gerencia várias tarefas, como cache, funcionalidade offline e notificações push. O service worker permite que os PWAs continuem funcionando mesmo com pouca ou nenhuma conectividade com a Internet, garantindo que os usuários possam acessar a funcionalidade principal do aplicativo em todos os momentos. Além disso, o service worker permite a instalação perfeita de PWAs em vários dispositivos, permitindo que os usuários acessem o aplicativo diretamente de sua tela inicial, emulando o comportamento nativo do aplicativo.

Outro fator crítico que contribui para a crescente popularidade dos PWAs são os custos mais baixos de desenvolvimento e manutenção, já que os desenvolvedores podem construir um único PWA que funcione em várias plataformas, navegadores e dispositivos. Isso reduz significativamente a dependência de uma empresa na criação e manutenção de aplicativos separados para cada plataforma e dispositivo, economizando tempo e recursos. Além disso, os PWAs eliminam a necessidade de lojas de aplicativos, pois podem ser acessados ​​diretamente por meio de um navegador da web, melhorando sua descoberta e garantindo que os usuários tenham sempre a versão mais recente do aplicativo.

Para avaliar o desempenho e a qualidade de um PWA, diversas ferramentas e metodologias foram desenvolvidas, como a ferramenta Lighthouse do Google, que fornece relatórios de auditoria baseados em desempenho, acessibilidade, aprimoramento progressivo e outras práticas recomendadas. Garantir que um PWA siga essas práticas recomendadas e diretrizes aumenta as chances de sua adoção, engajamento e retenção de usuários bem-sucedidos.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, incorpora os principais princípios e tecnologias de PWAs em seu processo de desenvolvimento. Ele permite que os clientes criem modelos de dados visualmente (esquema de banco de dados), projetem lógica de negócios (por meio de processos de negócios) e gerem aplicativos usando estruturas web modernas como Vue3 para aplicativos web e a estrutura orientada a servidor do AppMaster baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Essa abordagem permite que os clientes criem e implantem PWAs de forma rápida, eficiente e econômica, garantindo que seus aplicativos permaneçam competitivos em um cenário digital em constante mudança.

À medida que a demanda por uma experiência móvel aprimorada e intuitiva continua a crescer, os PWAs desempenham um papel cada vez mais vital no mundo do desenvolvimento de software. Oferecendo o melhor dos dois mundos, os PWAs preenchem a lacuna entre aplicativos web tradicionais e aplicativos móveis nativos, proporcionando uma experiência de usuário rica e envolvente em várias plataformas e dispositivos. Ao aproveitar tecnologias modernas da web, aderir às práticas recomendadas e utilizar plataformas poderosas no-code, como o AppMaster, as empresas podem aproveitar o poder dos PWAs para obter uma vantagem competitiva e atender melhor seus usuários na era digital.