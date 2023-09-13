في سياق تطوير مواقع الويب، يشير مصطلح "الدفع/السحب" عمومًا إلى عملية نقل ومزامنة تغييرات التعليمات البرمجية بين بيئات التطوير المحلية أو المساهمين الأفراد والمستودعات المركزية. هذا المفهوم ذو أهمية خاصة في مجال أنظمة التحكم في الإصدار مثل Git و Mercurial و Subversion، والتي تسهل التعاون الفعال والكفء بين المطورين في الفريق من خلال تبسيط إدارة التعليمات البرمجية المصدر والحفاظ على تاريخها.

يشير الدفع إلى عملية إرسال أو تحميل تغييرات التعليمات البرمجية من بيئة تطوير محلية إلى مستودع بعيد مثل GitHub أو GitLab أو Bitbucket. تتيح هذه العملية للمطورين مشاركة تعديلاتهم أو إضافاتهم أو عمليات حذفهم على التعليمات البرمجية المصدر مع أعضاء الفريق الآخرين، الذين يمكنهم بعد ذلك الوصول إلى أحدث إصدار للمشروع وتنزيله لدمج تلك التغييرات.

من ناحية أخرى، يتضمن السحب جلب أو تنزيل تحديثات قاعدة التعليمات البرمجية من المستودعات البعيدة إلى بيئة التطوير المحلية الخاصة بالفرد. من خلال إجراء السحب، يمكن للمطورين الاحتفاظ بنسختهم المحلية من التعليمات البرمجية متزامنة مع أحدث حالة للمشروع، مما يضمن أنهم يعملون دائمًا مع أحدث إصدار ويقلل من مخاطر التناقضات أو التعارضات عندما يرسل زملاؤهم في الفريق تغييرات جديدة. يمكن أن يساعد سحب التعليمات البرمجية أيضًا في تقليل احتمالية مواجهة تعارضات الدمج، والتي تنشأ عندما يقوم العديد من المطورين بإجراء تعديلات متزامنة على نفس الملف أو مجموعة الملفات.

أحد الجوانب الأساسية لعملية الدفع/السحب هو نموذج التفرع المستخدم. يعمل المطورون عادةً على فروع محددة (نسخ من قاعدة التعليمات البرمجية) مخصصة لميزات معينة أو إصلاحات أخطاء، مما يؤدي إلى فصل أكثر وضوحًا بين الاهتمامات وتسهيل التكامل الفعال لمساهمات التعليمات البرمجية المختلفة. بمجرد اختبار تعديلات الفرع بشكل كامل واعتبارها مكتملة، يمكن للمطور إنشاء طلب سحب لاقتراح دمج فرعه مرة أخرى في الفرع الرئيسي أو الفرع الأصلي. يمكن بعد ذلك لأعضاء الفريق ومشرفي المشروع مراجعة طلب السحب وتقديم الملاحظات والموافقة على التغييرات المقترحة أو رفضها، مما يعزز التعاون وتسهيل مراقبة الجودة.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تدرك أهمية الإدارة الفعالة لرمز المصدر والتحكم في الإصدار. من خلال اشتراك Enterprise، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية ويوفر للمستخدمين كود المصدر الكامل، مما يمنحهم المرونة اللازمة لتنفيذ إستراتيجيات التحكم في الإصدار المخصص واستخدام آليات الدفع/السحب عبر سير عمل التطوير الخاص بهم. يضمن هذا الالتزام بتمكين المطورين أن يتمكن عملاء AppMaster من دمج عملهم no-code بسلاسة مع بيئات البرمجة التقليدية.

ومن خلال الاستفادة من إمكانيات AppMaster ، يمكن للعملاء تسريع عمليات تطوير التطبيقات الخاصة بهم بما يصل إلى عشرة أضعاف وتوفير ما يصل إلى ثلاثة أضعاف التكلفة المرتبطة بمنهجيات التطوير التقليدية. علاوة على ذلك، تدعم المنصة العديد من التقنيات المتكاملة، مثل Go للتطبيقات الخلفية، وVue3 Framework مع JS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin أو Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS في حالة تطبيقات الهاتف المحمول. يتيح هذا التنوع للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسرعة وكفاءة، سواء كان تركيزهم على الشركات الصغيرة أو عمليات المؤسسات واسعة النطاق.

بالإضافة إلى آليات الدفع/السحب، تتميز منصة AppMaster أيضًا بالتوليد التلقائي لوثائق Swagger (OpenAPI) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات endpoints الخادم، مما يضمن احتفاظ المستخدمين بالوثائق الحديثة والتوافق مع قواعد التعليمات البرمجية المتطورة. علاوة على ذلك، فإن قدرة النظام الأساسي على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر مع كل تغيير في المخططات تسمح للعملاء بالتخلص من الديون التقنية وتبسيط دورات التطوير الخاصة بهم.

عندما يتعلق الأمر بدعم قاعدة البيانات، اختار AppMaster التوافق مع PostgreSQL كحل أساسي لقاعدة البيانات، مما يتيح قابلية التوسع القوية لحالات التحميل العالي للمستخدم وحالات الاستخدام المؤسسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تضمين النظام الأساسي لتطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام كود Go عديم الحالة المجمع يسمح بمستويات أداء مذهلة وقدرة على التكيف على أي نطاق.

في الختام، تعد آلية الدفع/السحب جانبًا مهمًا في تطوير مواقع الويب وأنظمة التحكم في الإصدار، حيث تعمل كأساس لإدارة التعليمات البرمجية التعاونية والمزامنة عبر بيئات التطوير المحلية والمستودعات البعيدة. من خلال فهم عمليات الدفع/السحب والاستفادة منها جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يتمكن المطورون من الوصول إلى مجموعة قوية من الأدوات التي تعمل بشكل كبير على تسريع وتبسيط إنشاء وتعديل ونشر تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية في سياقات مختلفة والصناعات.