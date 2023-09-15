دعونا نقوم بالتشفير

Let's Encrypt هي هيئة تصديق غير ربحية (CA) تصدر شهادات رقمية مجانية لتعزيز أمان مواقع الويب من خلال تنفيذ بروتوكولات تشفير طبقة المقابس الآمنة (SSL) وأمن طبقة النقل (TLS). فهو يوفر طريقة لمطوري مواقع الويب لتأمين مواقعهم من خلال تمكين اتصالات HTTPS، وحماية بيانات المستخدم، وضمان خصوصية وسلامة اتصالات الويب.

تأسست Let's Encrypt في عام 2014 من قبل مجموعة أبحاث أمن الإنترنت (ISRG)، وتهدف إلى أتمتة عملية إدارة الشهادات بأكملها، بدءًا من التحقق من صحة النطاق وإصداره وحتى التجديد والإلغاء. ويستخدم بروتوكول بيئة إدارة الشهادات المؤتمتة (ACME) لأتمتة الاتصال بين CA وخادم الويب، وتبسيط إصدار الشهادات وتجديدها، وتبسيط العملية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لمطوري مواقع الويب للحصول على SSL/TLS وإدارتهما بشكل كبير. شهادات. يعزز هذا النهج إنترنت أكثر أمانًا من خلال تشجيع اعتماد التشفير على نطاق واسع لحركة مرور الويب.

من خلال تقديم شهادات رقمية مجانية وأتمتة إدارتها، أحدثت Let's Encrypt تغييرًا كبيرًا في أمان الويب، مع انتقال عدد كبير من مواقع الويب من HTTP إلى HTTPS. وفقًا للإحصاءات، اعتبارًا من أكتوبر 2021، ساعدت Let's Encrypt في تأمين أكثر من 260 مليون موقع ويب من خلال إصدار أكثر من 1.4 مليار شهادة SSL/TLS.

تدرك AppMaster ، باعتبارها منصة رائدة no-code لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، أهمية أمان الويب وتوصي باستخدام تشفير SSL/TLS. يؤدي دمج شهادات Let's Encrypt في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster إلى تعزيز حماية البيانات، مما يضمن الاتصال الآمن بين العملاء والخوادم مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.

أصبح دمج Let's Encrypt في منصة AppMaster أمرًا سلسًا من خلال اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة: إعداد Certbot، وتكوين البيئة والمجال، وأتمتة إصدار الشهادات وتجديدها. يتلاءم أسلوب الإنشاء والنشر الخاص بـ AppMaster بشكل جيد مع فلسفة الأتمتة الخاصة بـ Let's Encrypt، حيث يشترك كلاهما في الهدف النهائي المتمثل في تقليل الديون التقنية وتعزيز الأمان وتوفير تجربة تطوير تطبيقات محسنة وفعالة.

أثبت Let's Encrypt أنه أحد الأصول المفيدة للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، حيث يوفر فوائد متعددة على النحو التالي:

أمان محسّن: يعمل تشفير SSL/TLS على تأمين نقل البيانات بين العملاء والخوادم، وحماية معلومات المستخدم، وبيانات اعتماد تسجيل الدخول، والمعاملات الحساسة. تحسين محركات البحث (SEO): يعد HTTPS بمثابة إشارة تصنيف لمحركات البحث مثل Google. من خلال دمج شهادات Let's Encrypt، يتم وضع مواقع الويب التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster بشكل أفضل في نتائج البحث، مما يساهم في زيادة رؤية العلامة التجارية ومشاركة المستخدم. زيادة الثقة: تعمل أيقونة القفل التي تعرضها المتصفحات لمواقع الويب المستندة إلى HTTPS على ترسيخ ثقة المستخدم، مما يشجع المزيد من المستخدمين على التعامل مع نظام أساسي آمن وموثوق. أمان فعال من حيث التكلفة: توفر شهادات SSL/TLS المجانية من Let's Encrypt بديلاً مناسبًا للميزانية للشهادات المدفوعة، مما يجعل الاتصال الآمن متاحًا حتى للمشروعات الصغيرة الحجم. الإدارة الآلية: يعمل بروتوكول ACME على تبسيط عمليات إصدار الشهادات وتجديدها، مما يقلل من عبء إدارة وصيانة شهادات SSL/TLS لمطوري مواقع الويب ومسؤوليها.

تلعب Let's Encrypt دورًا حاسمًا في عالم أمن الإنترنت سريع التطور. تتوافق مهمتها المتمثلة في إنشاء شبكة ويب آمنة ومشفرة مع رؤية AppMaster لتطوير تطبيقات سريعة وفعالة من حيث التكلفة بدون أي ديون فنية. إن دمج شهادات Let's Encrypt في مجموعة منتجات AppMaster لا يؤدي فقط إلى رفع مستوى الأمان والموثوقية للتطبيقات التي تم إنشاؤها، بل يكمل أيضًا النهج المبتكر والديناميكي للنظام الأساسي لتطوير التطبيقات.