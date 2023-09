Applicazione Web progressiva (PWA)

Una Progressive Web App (PWA) è un tipo di applicazione software che combina le migliori funzionalità delle tradizionali applicazioni web e delle app mobili, fornendo agli utenti un'esperienza utente ottimale su vari dispositivi e piattaforme. Le PWA sfruttano le moderne tecnologie web per offrire un'esperienza nativa agli utenti, offrendo una gamma di funzionalità come funzionalità offline, notifiche push e installazione sulla schermata iniziale del dispositivo. Queste applicazioni offrono numerosi vantaggi rispetto alle applicazioni Web tradizionali e alle app mobili native, tra cui prestazioni migliorate, migliore rilevabilità, costi di sviluppo e manutenzione inferiori e la capacità di evolversi in risposta alle mutevoli esigenze degli utenti e ai progressi tecnologici.

I principi fondamentali delle PWA si basano sul miglioramento dell'esperienza utente, delle prestazioni e dell'accessibilità. Sono realizzati utilizzando tecnologie web standard e linguaggi di programmazione come HTML, CSS e JavaScript, insieme ad API web avanzate. Il concetto di PWA è stato introdotto per la prima volta da Google nel 2015 e da allora ha guadagnato notevole popolarità tra sviluppatori e aziende grazie ai vantaggi che offrono. Secondo una ricerca di StatCounter, a gennaio 2021, l'utilizzo globale dei dispositivi mobili per la navigazione in Internet ha superato l'utilizzo dei desktop, rappresentando oltre il 55% della quota di mercato. Questo spostamento verso la navigazione mobile offre alle aziende l’opportunità di creare PWA per soddisfare la crescente base di utenti mobili e migliorare l’esperienza utente complessiva su tutti i dispositivi.

Uno dei componenti essenziali delle PWA è il service lavoratore, ovvero un file JavaScript che viene eseguito in background e gestisce varie attività, come la memorizzazione nella cache, la funzionalità offline e le notifiche push. Il service lavoratore consente alle PWA di continuare a funzionare anche in caso di connettività Internet scarsa o assente, garantendo agli utenti l'accesso alle funzionalità principali dell'applicazione in ogni momento. Inoltre, l'addetto al servizio consente l'installazione perfetta di PWA su vari dispositivi, consentendo agli utenti di accedere all'app direttamente dalla schermata iniziale, emulando il comportamento nativo di un'app.

Un altro fattore critico che contribuisce alla crescente popolarità delle PWA sono i minori costi di sviluppo e manutenzione, poiché gli sviluppatori possono creare un'unica PWA che funzioni su più piattaforme, browser e dispositivi. Ciò riduce significativamente la dipendenza di un'azienda dalla creazione e dal mantenimento di applicazioni separate per ogni piattaforma e dispositivo, con un conseguente risparmio di tempo e risorse. Inoltre, le PWA eliminano la necessità di app store, poiché è possibile accedervi direttamente tramite un browser web, migliorandone la rilevabilità e garantendo che gli utenti dispongano sempre della versione più recente dell'app.

Per valutare le prestazioni e la qualità di una PWA, sono stati sviluppati vari strumenti e metodologie, come lo strumento Lighthouse di Google, che fornisce rapporti di controllo basati su prestazioni, accessibilità, miglioramento progressivo e altre migliori pratiche. Garantire che una PWA aderisca a queste migliori pratiche e linee guida aumenta le possibilità di successo nell'adozione, nel coinvolgimento e nella fidelizzazione degli utenti.

AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, incorpora i principi e le tecnologie chiave delle PWA nel suo processo di sviluppo. Consente ai clienti di creare visivamente modelli di dati (schema di database), progettare la logica aziendale (tramite processi aziendali) e generare applicazioni utilizzando framework Web moderni come Vue3 per applicazioni Web e il framework basato su server di AppMaster basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Questo approccio consente ai clienti di creare e implementare PWA in modo rapido, efficiente ed economico, garantendo che le loro applicazioni rimangano competitive in un panorama digitale in continua evoluzione.

Poiché la domanda di un'esperienza mobile migliorata e intuitiva continua a crescere, le PWA svolgono un ruolo sempre più vitale nel mondo dello sviluppo software. Offrendo il meglio di entrambi i mondi, le PWA colmano il divario tra le applicazioni web tradizionali e le app mobili native, offrendo un'esperienza utente ricca e coinvolgente su varie piattaforme e dispositivi. Sfruttando le moderne tecnologie web, aderendo alle migliori pratiche e utilizzando potenti piattaforme no-code come AppMaster, le aziende possono sfruttare la potenza delle PWA per ottenere un vantaggio competitivo e servire meglio i propri utenti nell'era digitale.