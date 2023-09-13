في سياق تطوير مواقع الويب، يعد Git نظامًا أساسيًا ومستخدمًا على نطاق واسع للتحكم في الإصدار الموزع (DVCS) الذي يمكّن المطورين من تتبع التغييرات في كود المصدر الخاص بهم بمرور الوقت، والتعاون مع الآخرين، والعودة إلى الإصدارات السابقة من قاعدة التعليمات البرمجية عند الحاجة. تم إنشاؤه في البداية بواسطة Linus Torvalds في عام 2005 لتطوير Linux kernel، وقد اكتسب شعبية هائلة وأصبح أداة متوافقة مع معايير الصناعة، حيث يعتمد عليها الملايين من المطورين والمنظمات لإدارة مشاريعهم البرمجية.

يعد Git في جوهره نظامًا قويًا يهدف إلى إدارة تطور المشاريع البرمجية، سواء كانت تتكون من ملف واحد أو آلاف الملفات، عبر فروع ومستودعات متعددة. فهو يسهل التطوير غير الخطي من خلال مفهوم التفرع، مما يسمح للمطورين بالعمل على ميزات متعددة أو إصلاحات الأخطاء في وقت واحد مع الحفاظ على سلامة قاعدة التعليمات البرمجية. يعد دمج الفروع أمرًا بسيطًا وفعالاً، مما يمكّن الفرق من دمج عملهم دون الإخلال باستقرار المشروع.

باعتباره نظامًا للتحكم في الإصدار الموزع، يتيح Git للمطورين الاحتفاظ بنسخة محلية كاملة من المستودع، بما في ذلك جميع التغييرات والمحفوظات، مما يجعله مستقلاً عن خادم مركزي. يسمح هذا التصميم بتحسين الأداء، حيث يتم تنفيذ معظم العمليات محليًا، وزيادة التكرار، حيث يمكن لكل نسخة محلية من المستودع أن تعمل كنسخة احتياطية. بالإضافة إلى ذلك، يشجع نموذج التوزيع هذا التعاون من خلال تسهيل قيام المساهمين بإنشاء مستودعاتهم الخاصة، وتقسيم المستودعات الموجودة، والمساهمة في مشاريع أخرى دون الحاجة إلى أذونات أو إدارة مركزية.

في بيئة تطوير البرمجيات سريعة الخطى والمتطلبة اليوم، أثبت Git أنه أداة لا تقدر بثمن من خلال تعزيز التطوير السريع والتعاون. وفقًا لاستطلاع Stack Overflow Developer لعام 2021، يستخدم حوالي 90% من المطورين Git كنظام أساسي للتحكم في الإصدار. علاوة على ذلك، أدت شعبية Git الهائلة إلى إنشاء العديد من الخدمات والمنصات التي تعتمد على قدراتها. تتضمن أمثلة هذه الخدمات GitHub وGitLab وBitbucket، التي توفر واجهات قائمة على الويب لإدارة مستودعات Git، إلى جانب ميزات أخرى مثل تتبع المشكلات والتكامل المستمر وخطوط النشر وأدوات التعاون الجماعي.

يعد دمج Git في سير عمل تطوير موقع الويب أمرًا ضروريًا لفرق التطوير الحديثة، لأنه يعزز أفضل الممارسات، ويحافظ على تاريخ قوي للمشروع، ويبسط التعاون. عند استخدام منصة AppMaster no-code ، يمكن دمج Git بسلاسة في عملية تطوير الفريق، مما يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها مدعومة بنظام موثوق وقوي للتحكم في الإصدار.

على سبيل المثال، عند العمل مع منصة AppMaster ، يمكن للمطورين تنفيذ مهام سير العمل المستندة إلى Git لإدارة التعليمات البرمجية المصدرية لتطبيقاتهم وتتبع التغييرات. يتيح ذلك لأعضاء الفريق التعاون بفعالية، وتتبع الميزات الجديدة، وإصلاحات الأخطاء، وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية عبر فروع متعددة، مع الحفاظ أيضًا على سجل شامل لجميع التغييرات. نظرًا لأن AppMaster يُنشئ تطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها إجراء تعديل على المخططات، فإن استخدام Git يسمح للفريق بالعودة إلى الإصدارات السابقة، مما يضمن أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها محدثة دائمًا وخالية من الديون الفنية.

علاوة على ذلك، يمكن للفرق التي تستخدم AppMaster أيضًا الاستفادة من العديد من الخدمات المتعلقة بـ Git مثل GitHub وGitLab وBitbucket لاستضافة مستودعاتهم، باستخدام الميزات التي توفرها هذه الأنظمة الأساسية لتعزيز سير العمل بشكل أكبر. وقد يتضمن ذلك أدوات لمراجعة التعليمات البرمجية وتتبع المشكلات والاختبار والنشر الآلي. تساعد هذه الميزات الإضافية في إنشاء بيئة تطوير قوية حيث يمكن للفرق التعاون بكفاءة والحفاظ على التطبيقات عالية الجودة بأقل جهد.

بشكل عام، تعد Git تقنية مهمة في مشهد تطوير مواقع الويب الحديثة، حيث توفر حلاً متوافقًا مع معايير الصناعة لإدارة تعقيدات تطوير البرامج من خلال التحكم في الإصدار والتعاون وسلامة قاعدة التعليمات البرمجية. باعتبارها منصة no-code مصممة لتمكين الشركات والمطورين على حد سواء، تدرك AppMaster أهمية Git وتمكن عملائها من دمج سير العمل المستند إلى Git والاستفادة منه بسلاسة عند تطوير تطبيقاتهم.