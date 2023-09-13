渐进式网络应用程序 (PWA)

渐进式 Web 应用程序 (PWA) 是一种软件应用程序，它结合了传统 Web 应用程序和移动应用程序的最佳功能，为用户提供跨各种设备和平台的最佳用户体验。 PWA 利用现代 Web 技术为用户提供类似本机的体验，提供一系列功能，例如离线功能、推送通知和在设备主屏幕上安装。与传统 Web 应用程序和本机移动应用程序相比，这些应用程序具有许多优势，包括增强的性能、提高的可发现性、降低的开发和维护成本，以及根据不断变化的用户需求和技术进步而发展的能力。

PWA 的核心原则基于增强用户体验、性能和可访问性。它们是使用标准 Web 技术和编程语言（例如 HTML、CSS 和 JavaScript）以及高级 Web API 构建的。 PWA 的概念由 Google 于 2015 年首次提出，此后由于其提供的优势而在开发人员和企业中获得了巨大的关注。根据 StatCounter 的研究，截至 2021 年 1 月，全球移动设备浏览互联网的使用量已超过桌面设备使用量，占据超过 55% 的市场份额。这种向移动浏览的转变为企业提供了创建 PWA 的机会，以满足不断增长的移动用户群并增强跨设备的整体用户体验。

PWA 的基本组件之一是 Service Worker，它是一个在后台运行并管理各种任务的 JavaScript 文件，例如缓存、离线功能和推送通知。 Service Worker 使 PWA 能够在互联网连接较差或没有互联网连接的情况下继续运行，确保用户可以随时访问应用程序的核心功能。此外，Service Worker 允许在各种设备上无缝安装 PWA，使用户能够直接从主屏幕访问应用程序，模拟原生应用程序的行为。

导致 PWA 日益流行的另一个关键因素是较低的开发和维护成本，因为开发人员可以构建跨多个平台、浏览器和设备运行的单个 PWA。这显着减少了企业对为每个平台和设备构建和维护单独应用程序的依赖，最终节省了时间和资源。此外，PWA 消除了对应用程序商店的需求，因为它们可以通过网络浏览器直接访问，从而提高了它们的可发现性并确保用户始终拥有最新版本的应用程序。

为了评估 PWA 的性能和质量，人们开发了各种工具和方法，例如 Google 的 Lighthouse 工具，它提供基于性能、可访问性、渐进增强和其他最佳实践的审核报告。确保 PWA 遵循这些最佳实践和指南可以增加其成功采用、参与和用户保留的机会。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，在其开发过程中融入了 PWA 的关键原理和技术。它使客户能够直观地创建数据模型（数据库架构）、设计业务逻辑（通过业务流程）并使用现代 Web 框架生成应用程序，例如用于 Web 应用程序的 Vue3，以及用于 Android 的AppMaster基于 Kotlin 和Jetpack Compose服务器驱动框架，以及适用于 iOS 的SwiftUI 。这种方法允许客户快速、高效且经济高效地构建和部署 PWA，确保他们的应用程序在不断变化的数字环境中保持竞争力。

随着对增强且直观的移动体验的需求不断增长，PWA 在软件开发领域发挥着越来越重要的作用。 PWA 兼具两全其美的优点，弥合了传统 Web 应用程序和本机移动应用程序之间的鸿沟，跨各种平台和设备提供丰富、引人入胜的用户体验。通过利用现代网络技术、遵循最佳实践并利用AppMaster等强大的no-code平台，企业可以利用 PWA 的力量来获得竞争优势，并在数字时代更好地为用户服务。