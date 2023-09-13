hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Прогрессивное веб-приложение (PWA)

13, сент. 2023

Прогрессивное веб-приложение (PWA) — это тип программного приложения, которое сочетает в себе лучшие функции традиционных веб-приложений и мобильных приложений, предоставляя пользователям оптимальный пользовательский опыт на различных устройствах и платформах. PWA используют современные веб-технологии, чтобы обеспечить пользователям удобство работы, предлагая ряд возможностей, таких как автономная функциональность, push-уведомления и установка на главном экране устройства. Эти приложения предлагают многочисленные преимущества по сравнению с традиционными веб-приложениями и собственными мобильными приложениями, включая повышенную производительность, улучшенную видимость, более низкие затраты на разработку и обслуживание, а также возможность развиваться в ответ на меняющиеся потребности пользователей и технологические достижения.

Основные принципы PWA основаны на улучшении пользовательского опыта, производительности и доступности. Они созданы с использованием стандартных веб-технологий и языков программирования, таких как HTML, CSS и JavaScript, а также расширенных веб-API. Концепция PWA была впервые представлена ​​Google в 2015 году и с тех пор завоевала значительную популярность среди разработчиков и предприятий благодаря предлагаемым ею преимуществам. Согласно исследованию StatCounter, по состоянию на январь 2021 года глобальное использование мобильных устройств для работы в Интернете превысило использование настольных компьютеров, что составило более 55% доли рынка. Этот переход к мобильному просмотру дает компаниям возможность создавать PWA, чтобы удовлетворить растущую базу мобильных пользователей и улучшить общий пользовательский опыт на всех устройствах.

Одним из важнейших компонентов PWA является сервис-воркер — файл JavaScript, который работает в фоновом режиме и управляет различными задачами, такими как кэширование, автономные функции и push-уведомления. Service Worker позволяет PWA продолжать работу даже при плохом подключении к Интернету или при его отсутствии, гарантируя, что пользователи всегда смогут получить доступ к основным функциям приложения. Кроме того, сервис-воркер обеспечивает беспрепятственную установку PWA на различные устройства, позволяя пользователям получать доступ к приложению непосредственно со своего домашнего экрана, имитируя поведение, подобное собственному приложению.

Еще одним важным фактором, способствующим растущей популярности PWA, являются более низкие затраты на разработку и обслуживание, поскольку разработчики могут создать одно PWA, которое работает на нескольких платформах, браузерах и устройствах. Это значительно снижает зависимость бизнеса от создания и поддержки отдельных приложений для каждой платформы и устройства, что в конечном итоге экономит время и ресурсы. Кроме того, PWA устраняют необходимость в магазинах приложений, поскольку к ним можно получить прямой доступ через веб-браузер, что повышает их доступность и гарантирует, что у пользователей всегда будет последняя версия приложения.

Для оценки производительности и качества PWA были разработаны различные инструменты и методологии, такие как инструмент Google Lighthouse, который предоставляет отчеты об аудите на основе производительности, доступности, прогрессивного улучшения и других передовых методов. Обеспечение соблюдения PWA этих лучших практик и рекомендаций увеличивает шансы на его успешное внедрение, вовлечение и удержание пользователей.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, включает в свой процесс разработки ключевые принципы и технологии PWA. Он позволяет клиентам визуально создавать модели данных (схему базы данных), проектировать бизнес-логику (посредством бизнес-процессов) и создавать приложения с использованием современных веб-фреймворков, таких как Vue3 для веб-приложений, а также серверной платформы AppMaster на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android. и SwiftUI для iOS. Такой подход позволяет клиентам быстро, эффективно и экономично создавать и развертывать PWA, гарантируя, что их приложения останутся конкурентоспособными в постоянно меняющемся цифровом мире.

Поскольку спрос на расширенные и интуитивно понятные мобильные возможности продолжает расти, PWA играют все более важную роль в мире разработки программного обеспечения. Предлагая лучшее из обоих миров, PWA устраняют разрыв между традиционными веб-приложениями и собственными мобильными приложениями, обеспечивая богатый и привлекательный пользовательский интерфейс на различных платформах и устройствах. Используя современные веб-технологии, придерживаясь лучших практик и используя мощные платформы no-code, такие как AppMaster, компании могут использовать возможности PWA, чтобы получить конкурентное преимущество и лучше обслуживать своих пользователей в эпоху цифровых технологий.

Изучите больше терминов:
API (интерфейс прикладного программирования) CSS (каскадные таблицы стилей) DNS (система доменных имен) DOM (объектная модель документа) HTTPS (безопасный HTTP) JQuery NPM (Менеджер пакетов узлов) PHP (препроцессор гипертекста) SFTP (протокол безопасной передачи файлов) Vue.js Веб-пакет Интерфейс Каркас Колба Питон Репозиторий

Похожие статьи

Устранение распространенных проблем с REST API
date 13, сент. 2023 clock 8 мин
Устранение распространенных проблем с REST API
Узнайте, как решать типичные проблемы, возникающие при работе с REST API, включая аутентификацию, ограничение скорости, CORS, нумерацию страниц и т. д., а также решения и советы.
API Development Tips & Tricks
Лучшие конструкторы веб-сайтов с функцией перетаскивания в 2023 году
date 13, сент. 2023 clock 10 мин
Лучшие конструкторы веб-сайтов с функцией перетаскивания в 2023 году
Всестороннее сравнение и обзор конструкторов веб-сайтов, их функций и удобства использования, которые помогут вам выбрать лучший.
Website Comparison Review
Что такое структуры данных? Определение и типы
date 13, сент. 2023 clock 6 мин
Что такое структуры данных? Определение и типы
Откройте для себя мир структур данных, поймите их важность в разработке программного обеспечения, изучите различные типы структур данных и их практическое применение.
Software Development Tutorial
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь