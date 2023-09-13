Прогрессивное веб-приложение (PWA) — это тип программного приложения, которое сочетает в себе лучшие функции традиционных веб-приложений и мобильных приложений, предоставляя пользователям оптимальный пользовательский опыт на различных устройствах и платформах. PWA используют современные веб-технологии, чтобы обеспечить пользователям удобство работы, предлагая ряд возможностей, таких как автономная функциональность, push-уведомления и установка на главном экране устройства. Эти приложения предлагают многочисленные преимущества по сравнению с традиционными веб-приложениями и собственными мобильными приложениями, включая повышенную производительность, улучшенную видимость, более низкие затраты на разработку и обслуживание, а также возможность развиваться в ответ на меняющиеся потребности пользователей и технологические достижения.

Основные принципы PWA основаны на улучшении пользовательского опыта, производительности и доступности. Они созданы с использованием стандартных веб-технологий и языков программирования, таких как HTML, CSS и JavaScript, а также расширенных веб-API. Концепция PWA была впервые представлена ​​Google в 2015 году и с тех пор завоевала значительную популярность среди разработчиков и предприятий благодаря предлагаемым ею преимуществам. Согласно исследованию StatCounter, по состоянию на январь 2021 года глобальное использование мобильных устройств для работы в Интернете превысило использование настольных компьютеров, что составило более 55% доли рынка. Этот переход к мобильному просмотру дает компаниям возможность создавать PWA, чтобы удовлетворить растущую базу мобильных пользователей и улучшить общий пользовательский опыт на всех устройствах.

Одним из важнейших компонентов PWA является сервис-воркер — файл JavaScript, который работает в фоновом режиме и управляет различными задачами, такими как кэширование, автономные функции и push-уведомления. Service Worker позволяет PWA продолжать работу даже при плохом подключении к Интернету или при его отсутствии, гарантируя, что пользователи всегда смогут получить доступ к основным функциям приложения. Кроме того, сервис-воркер обеспечивает беспрепятственную установку PWA на различные устройства, позволяя пользователям получать доступ к приложению непосредственно со своего домашнего экрана, имитируя поведение, подобное собственному приложению.

Еще одним важным фактором, способствующим растущей популярности PWA, являются более низкие затраты на разработку и обслуживание, поскольку разработчики могут создать одно PWA, которое работает на нескольких платформах, браузерах и устройствах. Это значительно снижает зависимость бизнеса от создания и поддержки отдельных приложений для каждой платформы и устройства, что в конечном итоге экономит время и ресурсы. Кроме того, PWA устраняют необходимость в магазинах приложений, поскольку к ним можно получить прямой доступ через веб-браузер, что повышает их доступность и гарантирует, что у пользователей всегда будет последняя версия приложения.

Для оценки производительности и качества PWA были разработаны различные инструменты и методологии, такие как инструмент Google Lighthouse, который предоставляет отчеты об аудите на основе производительности, доступности, прогрессивного улучшения и других передовых методов. Обеспечение соблюдения PWA этих лучших практик и рекомендаций увеличивает шансы на его успешное внедрение, вовлечение и удержание пользователей.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, включает в свой процесс разработки ключевые принципы и технологии PWA. Он позволяет клиентам визуально создавать модели данных (схему базы данных), проектировать бизнес-логику (посредством бизнес-процессов) и создавать приложения с использованием современных веб-фреймворков, таких как Vue3 для веб-приложений, а также серверной платформы AppMaster на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android. и SwiftUI для iOS. Такой подход позволяет клиентам быстро, эффективно и экономично создавать и развертывать PWA, гарантируя, что их приложения останутся конкурентоспособными в постоянно меняющемся цифровом мире.

Поскольку спрос на расширенные и интуитивно понятные мобильные возможности продолжает расти, PWA играют все более важную роль в мире разработки программного обеспечения. Предлагая лучшее из обоих миров, PWA устраняют разрыв между традиционными веб-приложениями и собственными мобильными приложениями, обеспечивая богатый и привлекательный пользовательский интерфейс на различных платформах и устройствах. Используя современные веб-технологии, придерживаясь лучших практик и используя мощные платформы no-code, такие как AppMaster, компании могут использовать возможности PWA, чтобы получить конкурентное преимущество и лучше обслуживать своих пользователей в эпоху цифровых технологий.