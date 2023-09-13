Aşamalı Web Uygulaması (PWA)

Progresif Web Uygulaması (PWA), geleneksel web uygulamalarının ve mobil uygulamaların en iyi özelliklerini birleştirerek kullanıcılara çeşitli cihaz ve platformlarda en iyi kullanıcı deneyimini sağlayan bir yazılım uygulaması türüdür. PWA'lar, kullanıcılara yerel benzeri bir deneyim sunmak için modern web teknolojilerinden yararlanır ve çevrimdışı işlevsellik, anında bildirimler ve cihazın ana ekranına kurulum gibi çeşitli yetenekler sunar. Bu uygulamalar, gelişmiş performans, iyileştirilmiş keşfedilebilirlik, daha düşük geliştirme ve bakım maliyetleri ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere yanıt olarak gelişme yeteneği de dahil olmak üzere geleneksel web uygulamalarına ve yerel mobil uygulamalara göre çok sayıda avantaj sunar.

PWA'ların temel ilkeleri kullanıcı deneyimini, performansı ve erişilebilirliği geliştirmeye dayanmaktadır. Gelişmiş web API'lerinin yanı sıra standart web teknolojileri ve HTML, CSS ve JavaScript gibi programlama dilleri kullanılarak oluşturulmuştur. PWA kavramı ilk olarak Google tarafından 2015 yılında tanıtıldı ve o zamandan beri sundukları faydalar nedeniyle geliştiriciler ve işletmeler arasında önemli bir ilgi gördü. StatCounter'ın araştırmasına göre Ocak 2021 itibarıyla internette gezinmek için mobil cihazların küresel kullanımı masaüstü kullanımını geride bırakarak pazar payının %55'inden fazlasını oluşturdu. Mobil taramaya yönelik bu değişim, işletmelere, büyüyen mobil kullanıcı tabanına hitap edecek ve cihazlar genelinde genel kullanıcı deneyimini geliştirecek PWA'lar oluşturma fırsatı sunuyor.

PWA'ların temel bileşenlerinden biri, arka planda çalışan ve önbelleğe alma, çevrimdışı işlevsellik ve anında bildirimler gibi çeşitli görevleri yöneten bir JavaScript dosyası olan hizmet çalışanıdır. Hizmet çalışanı, PWA'ların zayıf internet bağlantısı olsa veya hiç internet bağlantısı olmasa bile çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanıcıların uygulamanın temel işlevlerine her zaman erişebilmesini sağlar. Ek olarak, hizmet çalışanı, PWA'ların çeşitli cihazlara sorunsuz bir şekilde kurulmasına olanak tanıyarak kullanıcıların uygulamaya doğrudan ana ekranlarından erişmesine olanak tanır ve yerel uygulama benzeri davranışı taklit eder.

PWA'ların artan popülaritesine katkıda bulunan bir diğer kritik faktör, geliştiricilerin birden fazla platform, tarayıcı ve cihazda çalışan tek bir PWA oluşturabilmesi nedeniyle geliştirme ve bakım maliyetlerinin düşük olmasıdır. Bu, işletmenin her platform ve cihaz için ayrı uygulamalar oluşturma ve sürdürme zorunluluğunu önemli ölçüde azaltır ve sonuçta zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar. Ayrıca PWA'lar, bir web tarayıcısı aracılığıyla doğrudan erişilebildiğinden uygulama mağazalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır, keşfedilebilirliğini artırır ve kullanıcıların her zaman uygulamanın en son sürümüne sahip olmalarını sağlar.

Bir PWA'nın performansını ve kalitesini değerlendirmek için, performansa, erişilebilirliğe, aşamalı iyileştirmeye ve diğer en iyi uygulamalara dayalı denetim raporları sağlayan Google'ın Lighthouse aracı gibi çeşitli araçlar ve metodolojiler geliştirilmiştir. Bir PWA'nın bu en iyi uygulamalara ve yönergelere bağlı kalmasını sağlamak, başarılı bir şekilde benimsenme, katılım ve kullanıcıyı elde tutma şansını artırır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform AppMaster, geliştirme sürecine PWA'ların temel ilkelerini ve teknolojilerini dahil eder. Müşterilerin görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturmasına, iş mantığını tasarlamasına (İş Süreçleri aracılığıyla) ve web uygulamaları için Vue3 gibi modern web çerçevelerini ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose temel alan AppMaster sunucu odaklı çerçevesini kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. ve iOS için SwiftUI. Bu yaklaşım, müşterilerin PWA'ları hızlı, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyarak uygulamalarının sürekli değişen dijital ortamda rekabetçi kalmasını sağlar.

Gelişmiş ve sezgisel bir mobil deneyime olan talep artmaya devam ettikçe, PWA'lar yazılım geliştirme dünyasında giderek daha hayati bir rol oynamaktadır. Her iki dünyanın da en iyisini sunan PWA'lar, geleneksel web uygulamaları ile yerel mobil uygulamalar arasındaki uçurumu kapatarak çeşitli platformlar ve cihazlarda zengin, ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi sunar. İşletmeler, modern web teknolojilerinden yararlanarak, en iyi uygulamalara bağlı kalarak ve AppMaster gibi no-code güçlü platformlardan yararlanarak rekabet avantajı elde etmek ve dijital çağda kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için PWA'ların gücünden yararlanabilir.