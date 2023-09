Eine Progressive Web App (PWA) ist eine Art Softwareanwendung, die die besten Funktionen traditioneller Webanwendungen und mobiler Apps kombiniert und Benutzern ein optimales Benutzererlebnis auf verschiedenen Geräten und Plattformen bietet. PWAs nutzen moderne Webtechnologien, um Benutzern ein natives Erlebnis zu bieten und bieten eine Reihe von Funktionen wie Offline-Funktionalität, Push-Benachrichtigungen und Installation auf dem Startbildschirm eines Geräts. Diese Anwendungen bieten zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Webanwendungen und nativen mobilen Apps, darunter verbesserte Leistung, verbesserte Auffindbarkeit, geringere Entwicklungs- und Wartungskosten sowie die Möglichkeit, sich als Reaktion auf sich ändernde Benutzeranforderungen und technologische Fortschritte weiterzuentwickeln.

Die Kernprinzipien von PWAs basieren auf der Verbesserung der Benutzererfahrung, Leistung und Zugänglichkeit. Sie basieren auf Standard-Webtechnologien und Programmiersprachen wie HTML, CSS und JavaScript sowie erweiterten Web-APIs. Das Konzept der PWAs wurde erstmals 2015 von Google eingeführt und erfreut sich seitdem aufgrund der Vorteile, die sie bieten, großer Beliebtheit bei Entwicklern und Unternehmen. Laut einer Studie von StatCounter hat die weltweite Nutzung mobiler Geräte zum Surfen im Internet im Januar 2021 die Desktop-Nutzung übertroffen und macht über 55 % des Marktanteils aus. Dieser Wandel hin zum mobilen Surfen bietet Unternehmen die Möglichkeit, PWAs zu erstellen, um der wachsenden mobilen Benutzerbasis gerecht zu werden und das Benutzererlebnis insgesamt auf allen Geräten zu verbessern.

Eine der wesentlichen Komponenten von PWAs ist der Service Worker, eine JavaScript-Datei, die im Hintergrund läuft und verschiedene Aufgaben wie Caching, Offline-Funktionalität und Push-Benachrichtigungen verwaltet. Der Service Worker sorgt dafür, dass PWAs auch bei schlechter oder keiner Internetverbindung weiter funktionieren und stellt so sicher, dass Benutzer jederzeit auf die Kernfunktionen der Anwendung zugreifen können. Darüber hinaus ermöglicht der Servicemitarbeiter die nahtlose Installation von PWAs auf verschiedenen Geräten, sodass Benutzer direkt von ihrem Startbildschirm aus auf die App zugreifen und so ein natives App-ähnliches Verhalten emulieren können.

Ein weiterer entscheidender Faktor, der zur zunehmenden Beliebtheit von PWAs beiträgt, sind die geringeren Entwicklungs- und Wartungskosten, da Entwickler eine einzige PWA erstellen können, die auf mehreren Plattformen, Browsern und Geräten funktioniert. Dadurch wird die Abhängigkeit eines Unternehmens von der Erstellung und Wartung separater Anwendungen für jede Plattform und jedes Gerät erheblich reduziert, was letztendlich Zeit und Ressourcen spart. Darüber hinaus machen PWAs App-Stores überflüssig, da sie direkt über einen Webbrowser aufgerufen werden können, was ihre Auffindbarkeit verbessert und sicherstellt, dass Benutzer immer über die neueste Version der App verfügen.

Um die Leistung und Qualität einer PWA zu bewerten, wurden verschiedene Tools und Methoden entwickelt, beispielsweise das Lighthouse-Tool von Google, das Prüfberichte basierend auf Leistung, Zugänglichkeit, progressiver Verbesserung und anderen Best Practices bereitstellt. Wenn Sie sicherstellen, dass eine PWA diese Best Practices und Richtlinien einhält, erhöhen sich die Chancen auf eine erfolgreiche Einführung, Einbindung und Benutzerbindung.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und Mobilanwendungen, integriert die wichtigsten Prinzipien und Technologien von PWAs in seinen Entwicklungsprozess. Es ermöglicht Kunden die visuelle Erstellung von Datenmodellen (Datenbankschemata), den Entwurf von Geschäftslogiken (durch Geschäftsprozesse) und die Generierung von Anwendungen mithilfe moderner Web-Frameworks wie Vue3 für Webanwendungen und des servergesteuerten Frameworks von AppMaster auf Basis von Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Dieser Ansatz ermöglicht es Kunden, PWAs schnell, effizient und kostengünstig zu erstellen und bereitzustellen und so sicherzustellen, dass ihre Anwendungen in einer sich ständig verändernden digitalen Landschaft wettbewerbsfähig bleiben.

Da die Nachfrage nach einem verbesserten und intuitiven mobilen Erlebnis weiter wächst, spielen PWAs eine immer wichtigere Rolle in der Welt der Softwareentwicklung. PWAs bieten das Beste aus beiden Welten und überbrücken die Kluft zwischen traditionellen Webanwendungen und nativen mobilen Apps und bieten ein reichhaltiges, ansprechendes Benutzererlebnis auf verschiedenen Plattformen und Geräten. Durch die Nutzung moderner Webtechnologien, die Einhaltung bewährter Verfahren und die Verwendung leistungsstarker no-code Plattformen wie AppMaster können Unternehmen die Leistungsfähigkeit von PWAs nutzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und ihre Benutzer im digitalen Zeitalter besser zu bedienen.