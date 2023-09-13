نموذج بالحجم الطبيعي

النموذج بالحجم الطبيعي، المعروف أيضًا باسم الإطار السلكي أو النموذج الأولي، هو تمثيل مرئي لواجهة المستخدم (UI) التي تعرض التخطيط والعناصر وتدفق المستخدم والتصميم العام لموقع الويب أو التطبيق قبل إنشائه. إنها خطوة أساسية في عملية تطوير موقع الويب، لأنها تسد الفجوة بين المفهوم والمنتج العامل. في سياق تطوير موقع الويب، تعمل النماذج بالحجم الطبيعي كمخطط لتصميم الموقع ووظائفه، مما يسمح للمصممين والمطورين وأصحاب المصلحة بالتحقق من صحة أفكارهم وتحسينها قبل الالتزام بمرحلة التطوير.

في منصة AppMaster no-code ، تلعب النماذج بالحجم الطبيعي دورًا حاسمًا في عملية التطوير، حيث أنها تمكن العملاء من إنشاء واجهات مستخدم بشكل مرئي لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام أدوات drag-and-drop. يتيح لهم ذلك تصميم موقع ويب أو تطبيق دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. ومع ذلك، لا تقتصر النماذج بالحجم الطبيعي على التصميم المرئي؛ كما أنها تشمل أيضًا منطق ووظيفة كل مكون في موقع الويب أو التطبيق.

يمكن أن تعزى أهمية النماذج بالحجم الطبيعي إلى عدة عوامل. أحد الأسباب الرئيسية هو الحاجة إلى التواصل الفعال بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة. توفر النماذج بالحجم الطبيعي لغة مرئية مشتركة تسمح لجميع المشاركين في المشروع بفهم الحل المقترح ومناقشة التحسينات وتحديد المشكلات المحتملة. وفقًا لدراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز، يمكن استهلاك ما يصل إلى 34% من وقت تطوير البرامج في إعادة العمل، وهو ما يحدث عندما لا يتم تعريف المشروع بشكل صحيح وإبلاغه منذ البداية. تقلل النماذج بالحجم الطبيعي من إعادة العمل بشكل كبير من خلال ضمان أن يكون لدى جميع الأطراف فهم واضح لمتطلبات المشروع وأهدافه.

سبب مقنع آخر لاستخدام النماذج بالحجم الطبيعي هو اختبار الأفكار والتحقق من صحتها قبل الانتقال إلى مرحلة التطوير. أظهرت الأبحاث التي أجرتها مجموعة Standish أن 45% من الميزات الموجودة في التطبيقات البرمجية لا يتم استخدامها أبدًا من قبل المستخدمين النهائيين، وأن 19% أخرى نادرًا ما يتم استخدامها. تمكن النماذج بالحجم الطبيعي المصممين والمطورين من مراجعة تصميم الميزات ووظائفها خلال المراحل الأولى من عملية التطوير، مما يسمح لهم بتحديد أولويات الميزات الأكثر أهمية، والتخلص من الميزات التي قد لا تكون ذات قيمة للمستخدمين، وتحسين عناصر التصميم المهمة. ولا يؤدي هذا إلى استخدام أفضل للموارد فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى منتج أكثر استهدافًا وانسيابية يلبي احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم.

يتطلب إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي الفعالة فهمًا شاملاً للمستخدمين المستهدفين وتفضيلاتهم والسياق الذي سيتم فيه استخدام موقع الويب أو التطبيق. يجب أن يكون البحث المتسق عن تجربة المستخدم (UX) واختبار قابلية الاستخدام جزءًا مستمرًا من عملية تطوير موقع الويب، مما يوفر مدخلات قيمة لتحسين النماذج بالحجم الطبيعي وتحسينها. في الواقع، يمكن أن يؤدي استخدام نماذج بالحجم الطبيعي لموقع الويب مع اختبار قابلية الاستخدام إلى زيادة بنسبة 46.5% في قابلية الاستخدام الإجمالية للموقع، وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة Nielsen Norman.

تتضمن عملية إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي عادةً عدة مراحل، بدءًا من الإطارات السلكية منخفضة الدقة، والتي تمثل هيكلًا تقريبيًا للتخطيط بدون تفاصيل مرئية أو محتوى فعلي. بعد ذلك، ينتقل المصممون إلى إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي عالية الدقة، والتي توفر تمثيلًا مرئيًا أكثر تفصيلاً وصقلًا للواجهة، بما في ذلك الطباعة والألوان والصور وعناصر التصميم الأخرى. وأخيرًا، يمكن تطوير نماذج أولية تفاعلية لمحاكاة عمل واجهة المستخدم، مع استكمال الرسوم المتحركة والانتقالات وتفاعلات المستخدم.

في الختام، تعد النماذج بالحجم الطبيعي حجر الزاوية في تطوير الويب، حيث تعمل كجسر مرئي بين الأفكار المفاهيمية ومواقع الويب أو التطبيقات الكاملة. من خلال تسهيل التواصل بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة، والتحقق من صحة التصميم والوظائف، وتوجيه عملية التطوير، تؤدي النماذج بالحجم الطبيعي إلى منتجات أكثر فعالية وكفاءة وتركيزًا على المستخدم. تعمل منصة AppMaster no-code على تبسيط هذه العملية من خلال تمكين العملاء من إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي مقنعة بصريًا وفعالة بالكامل، لتكون بمثابة أساس متين لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف القوية التي تعزز نمو الأعمال ورضا المستخدم.