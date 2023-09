Progressieve webapp (PWA)

Een Progressive Web App (PWA) is een type softwareapplicatie die de beste eigenschappen van traditionele webapplicaties en mobiele apps combineert, waardoor gebruikers een optimale gebruikerservaring krijgen op verschillende apparaten en platforms. PWA's maken gebruik van moderne webtechnologieën om gebruikers een native-achtige ervaring te bieden en bieden een reeks mogelijkheden, zoals offline functionaliteit, pushmeldingen en installatie op het startscherm van een apparaat. Deze applicaties bieden talloze voordelen ten opzichte van traditionele webapplicaties en native mobiele apps, waaronder verbeterde prestaties, verbeterde vindbaarheid, lagere ontwikkelings- en onderhoudskosten en het vermogen om te evolueren als reactie op veranderende gebruikersbehoeften en technologische vooruitgang.

De kernprincipes van PWA's zijn gebaseerd op het verbeteren van de gebruikerservaring, prestaties en toegankelijkheid. Ze zijn gebouwd met behulp van standaard webtechnologieën en programmeertalen zoals HTML, CSS en JavaScript, samen met geavanceerde web-API's. Het concept van PWA’s werd voor het eerst geïntroduceerd door Google in 2015 en heeft sindsdien aanzienlijke populariteit gewonnen onder ontwikkelaars en bedrijven vanwege de voordelen die ze bieden. Volgens onderzoek van StatCounter heeft het wereldwijde gebruik van mobiele apparaten om op internet te surfen sinds januari 2021 het desktopgebruik overtroffen, goed voor meer dan 55% van het marktaandeel. Deze verschuiving naar mobiel browsen biedt bedrijven de mogelijkheid om PWA's te creëren om tegemoet te komen aan de groeiende mobiele gebruikersbasis en om de algehele gebruikerservaring op verschillende apparaten te verbeteren.

Een van de essentiële componenten van PWA's is de servicewerker. Dit is een JavaScript-bestand dat op de achtergrond draait en verschillende taken beheert, zoals caching, offline functionaliteit en pushmeldingen. De servicemedewerker zorgt ervoor dat PWA's kunnen blijven functioneren, zelfs bij slechte of geen internetverbinding, zodat gebruikers te allen tijde toegang hebben tot de kernfunctionaliteit van de applicatie. Bovendien zorgt de servicemedewerker voor de naadloze installatie van PWA's op verschillende apparaten, waardoor gebruikers rechtstreeks vanaf hun startscherm toegang hebben tot de app, waarbij native app-achtig gedrag wordt nagebootst.

Een andere kritische factor die bijdraagt ​​aan de toenemende populariteit van PWA's zijn de lagere ontwikkelings- en onderhoudskosten, omdat ontwikkelaars één enkele PWA kunnen bouwen die op meerdere platforms, browsers en apparaten werkt. Dit vermindert de afhankelijkheid van een bedrijf van het bouwen en onderhouden van afzonderlijke applicaties voor elk platform en apparaat aanzienlijk, waardoor uiteindelijk tijd en middelen worden bespaard. Bovendien elimineren PWA's de noodzaak van app-stores, omdat deze rechtstreeks toegankelijk zijn via een webbrowser, waardoor hun vindbaarheid wordt verbeterd en ervoor wordt gezorgd dat gebruikers altijd over de nieuwste versie van de app beschikken.

Om de prestaties en kwaliteit van een PWA te beoordelen, zijn er verschillende tools en methodologieën ontwikkeld, zoals de Lighthouse-tool van Google, die auditrapporten levert op basis van prestaties, toegankelijkheid, progressieve verbeteringen en andere best practices. Door ervoor te zorgen dat een PWA zich aan deze best practices en richtlijnen houdt, vergroot u de kans op een succesvolle adoptie, betrokkenheid en gebruikersbehoud.

AppMaster, een krachtig platform no-code voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, integreert de belangrijkste principes en technologieën van PWA's in zijn ontwikkelingsproces. Het stelt klanten in staat om visueel datamodellen te creëren (databaseschema), bedrijfslogica te ontwerpen (via bedrijfsprocessen) en applicaties te genereren met behulp van moderne webframeworks zoals Vue3 voor webapplicaties en AppMaster 's servergestuurde framework gebaseerd op Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS. Met deze aanpak kunnen klanten snel, efficiënt en kosteneffectief PWA's bouwen en implementeren, waardoor hun applicaties concurrerend blijven in een steeds veranderend digitaal landschap.

Nu de vraag naar een verbeterde en intuïtieve mobiele ervaring blijft groeien, spelen PWA's een steeds crucialere rol in de wereld van softwareontwikkeling. PWA's bieden het beste van twee werelden en overbruggen de kloof tussen traditionele webapplicaties en native mobiele apps, waardoor ze een rijke, boeiende gebruikerservaring bieden op verschillende platforms en apparaten. Door gebruik te maken van moderne webtechnologieën, best practices te volgen en krachtige no-code platforms zoals AppMaster te gebruiken, kunnen bedrijven de kracht van PWA's benutten om een ​​concurrentievoordeel te behalen en hun gebruikers beter van dienst te zijn in het digitale tijdperk.