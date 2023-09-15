REST (نقل الحالة التمثيلية)

REST، أو نقل الحالة التمثيلية، هو أسلوب معماري لتصميم التطبيقات المترابطة بشكل غير محكم عبر الإنترنت. تم تقديمه لأول مرة بواسطة روي فيلدنج في أطروحته للدكتوراه عام 2000 كوسيلة لبناء أنظمة موزعة وقابلة للتطوير. منذ ذلك الحين، أصبح REST أحد النماذج السائدة لتنفيذ تطبيقات الشبكة، وخاصة خدمات الويب وواجهات برمجة التطبيقات.

يعتمد REST في جوهره على مجموعة من القيود التي تعزز طريقة موحدة لتصميم التطبيقات باستخدام الاتصالات عديمة الحالة. وهذه القيود هي:

بنية العميل والخادم: فصل واضح بين الاهتمامات بين العميل والخادم، حيث يهتم العميل بواجهة المستخدم، ويهتم الخادم بمعالجة البيانات وتخزينها. يسمح هذا الفصل بالتطور المستقل لمكونات العميل والخادم.

الاتصال عديم الحالة: يجب أن يحتوي كل طلب من العميل إلى الخادم على جميع المعلومات اللازمة لفهم الطلب ومعالجته، حيث لا يحتفظ الخادم بأي معرفة بحالة العميل بين الطلبات. يتيح ذلك إمكانية التوسع بشكل أفضل وتطبيقات الخادم المبسطة.

الاستجابات القابلة للتخزين المؤقت: يمكن للخادم وضع علامة على استجاباته على أنها قابلة للتخزين المؤقت، مما يسمح للعملاء والوسطاء بتخزين هذه الاستجابات وإعادة استخدامها لتحسين الأداء.

نظام متعدد الطبقات: يمكن إدخال مكونات وسيطة بين العميل والخادم لتوفير وظائف إضافية (على سبيل المثال، موازنة التحميل، والتخزين المؤقت، وما إلى ذلك) مع استخلاص تعقيد هذه المكونات من العميل.

واجهة موحدة: تطبق أنظمة RESTful واجهة متسقة وموحدة من خلال الالتزام بمجموعة محددة من القيود ومبادئ التصميم. وهذا يبسط عملية التطوير ويعزز إمكانية إعادة الاستخدام.

التعليمات البرمجية عند الطلب (اختياري): قد يوفر الخادم تعليمات برمجية قابلة للتنفيذ لتوسيع وظائف العميل، مثل موارد JavaScript في سياق تطبيق الويب.

إحدى الميزات الرئيسية لـ REST هي استخدام الموارد وتمثيلاتها باعتبارها اللبنات الأساسية للتطبيق. المورد هو أي كيان قابل للعنونة في النظام، ويتم تحديده بواسطة عنوان URL فريد. تمثيل المورد هو تسلسل لحالته الحالية، عادةً بتنسيق مثل JSON أو XML. تستخدم تطبيقات RESTful HTTP كبروتوكول لنقل هذه التمثيلات بين العملاء والخوادم، باستخدام طرق HTTP محددة (على سبيل المثال، GET، POST، PUT، DELETE) المستخدمة لتنفيذ الإجراءات على الموارد.

في سياق تطوير مواقع الويب، غالبًا ما يتم استخدام REST في إنشاء واجهات برمجة تطبيقات الويب، والتي تعمل بمثابة العمود الفقري للتطبيقات الحديثة المستندة إلى الويب. على سبيل المثال، غالبًا ما تعتمد تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي AppMaster no-code على واجهات برمجة تطبيقات RESTful للاتصال بين مكونات الواجهة الأمامية والخلفية. باعتبارها بيئة تطوير متكاملة واسعة النطاق وشاملة (IDE)، تتيح AppMaster للعملاء تطوير تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء من خلال إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم بشكل مرئي، وكلها مدعومة باتصالات RESTful وأفضل الممارسات.

أدى اعتماد REST على نطاق واسع في الصناعة إلى عدد كبير من الأدوات والمكتبات لتبسيط عملية إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful واستهلاكها. على سبيل المثال، توفر مواصفات OpenAPI (المعروفة سابقًا باسم Swagger) طريقة قياسية لوصف واجهات برمجة تطبيقات RESTful، مما يتيح إنشاء التعليمات البرمجية تلقائيًا والتوثيق والاختبار. يستفيد AppMaster من هذه المواصفات لإنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) والحفاظ عليها تلقائيًا لجميع endpoints الخادم في المشروع، مما يضمن الاتساق والتكامل السلس عبر المكونات من جانب العميل والخادم.

على الرغم من فوائده العديدة، فإن REST لا يخلو من الانتقادات والأساليب البديلة. يجادل بعض المطورين بأن التزام REST الصارم بانعدام الجنسية يمكن أن يؤدي إلى عدم الكفاءة وزيادة التعقيد، خاصة عند التعامل مع التطبيقات في الوقت الفعلي أو التطبيقات التفاعلية للغاية. واستجابة لهذه المخاوف، ظهرت بنيات بديلة مثل GraphQL وgRPC، ولكل منها مقايضاتها وفلسفات التصميم الخاصة بها.

ومع ذلك، تظل REST تقنية لا غنى عنها لتطوير مواقع الويب الحديثة، خاصة في السيناريوهات التي تكون فيها البساطة وإمكانية التخزين المؤقت وقابلية التوسع أمرًا بالغ الأهمية. بفضل منصات مثل AppMaster والتوافر الواسع النطاق لأدوات وموارد تطوير RESTful API، لم يكن من السهل على المطورين تسخير قوة REST لبناء تطبيقات ويب عالية الأداء ومرنة وقابلة للتطوير.