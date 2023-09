Application Web progressive (PWA)

Une Progressive Web App (PWA) est un type d'application logicielle qui combine les meilleures fonctionnalités des applications Web traditionnelles et des applications mobiles, offrant aux utilisateurs une expérience utilisateur optimale sur divers appareils et plates-formes. Les PWA exploitent les technologies Web modernes pour offrir une expérience de type natif aux utilisateurs, offrant une gamme de fonctionnalités telles que des fonctionnalités hors ligne, des notifications push et une installation sur l'écran d'accueil d'un appareil. Ces applications offrent de nombreux avantages par rapport aux applications Web traditionnelles et aux applications mobiles natives, notamment des performances améliorées, une meilleure visibilité, des coûts de développement et de maintenance réduits et la capacité d'évoluer en réponse aux besoins changeants des utilisateurs et aux avancées technologiques.

Les principes fondamentaux des PWA reposent sur l’amélioration de l’expérience utilisateur, des performances et de l’accessibilité. Ils sont construits à l'aide de technologies Web et de langages de programmation standard tels que HTML, CSS et JavaScript, ainsi que d'API Web avancées. Le concept de PWA a été introduit pour la première fois par Google en 2015 et a depuis gagné en popularité auprès des développeurs et des entreprises en raison des avantages qu'elles offrent. Selon une étude de StatCounter, en janvier 2021, l'utilisation mondiale des appareils mobiles pour naviguer sur Internet a dépassé l'utilisation des ordinateurs de bureau, représentant plus de 55 % de la part de marché. Cette évolution vers la navigation mobile offre aux entreprises l’opportunité de créer des PWA pour répondre à la base croissante d’utilisateurs mobiles et pour améliorer l’expérience utilisateur globale sur tous les appareils.

L'un des composants essentiels des PWA est le service worker, qui est un fichier JavaScript qui s'exécute en arrière-plan et gère diverses tâches, telles que la mise en cache, les fonctionnalités hors ligne et les notifications push. Le service worker permet aux PWA de continuer à fonctionner même avec une connectivité Internet faible ou inexistante, garantissant ainsi aux utilisateurs un accès aux fonctionnalités principales de l'application à tout moment. De plus, le service worker permet l'installation transparente de PWA sur divers appareils, permettant aux utilisateurs d'accéder à l'application directement depuis leur écran d'accueil, émulant le comportement d'une application native.

Un autre facteur essentiel contribuant à la popularité croissante des PWA est la baisse des coûts de développement et de maintenance, car les développeurs peuvent créer une seule PWA qui fonctionne sur plusieurs plates-formes, navigateurs et appareils. Cela réduit considérablement la dépendance d'une entreprise à la création et à la maintenance d'applications distinctes pour chaque plate-forme et chaque appareil, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources. De plus, les PWA éliminent le besoin de magasins d'applications, car elles sont accessibles directement via un navigateur Web, ce qui améliore leur visibilité et garantit que les utilisateurs disposent toujours de la dernière version de l'application.

Pour évaluer les performances et la qualité d'une PWA, divers outils et méthodologies ont été développés, tels que l'outil Lighthouse de Google, qui fournit des rapports d'audit basés sur les performances, l'accessibilité, l'amélioration progressive et d'autres bonnes pratiques. S'assurer qu'une PWA adhère à ces bonnes pratiques et directives augmente les chances de son adoption, de son engagement et de sa fidélisation des utilisateurs.

AppMaster, une puissante plateforme no-code pour créer des applications backend, Web et mobiles, intègre les principes et technologies clés des PWA dans son processus de développement. Il permet aux clients de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), de concevoir une logique métier (via des processus métier) et de générer des applications à l'aide de frameworks Web modernes tels que Vue3 pour les applications Web et le framework piloté par serveur AppMaster basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android. et SwiftUI pour iOS. Cette approche permet aux clients de créer et de déployer des PWA rapidement, efficacement et à moindre coût, garantissant ainsi que leurs applications restent compétitives dans un paysage numérique en constante évolution.

Alors que la demande d’une expérience mobile améliorée et intuitive continue de croître, les PWA jouent un rôle de plus en plus vital dans le monde du développement logiciel. Offrant le meilleur des deux mondes, les PWA comblent le fossé entre les applications Web traditionnelles et les applications mobiles natives, offrant une expérience utilisateur riche et engageante sur diverses plates-formes et appareils. En tirant parti des technologies Web modernes, en adhérant aux meilleures pratiques et en utilisant de puissantes plateformes no-code comme AppMaster, les entreprises peuvent exploiter la puissance des PWA pour acquérir un avantage concurrentiel et mieux servir leurs utilisateurs à l'ère numérique.