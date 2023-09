Progresywna aplikacja internetowa (PWA) to rodzaj aplikacji, który łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych, zapewniając użytkownikom optymalną obsługę na różnych urządzeniach i platformach. PWA wykorzystują nowoczesne technologie internetowe, aby zapewnić użytkownikom natywne doświadczenia, oferując szereg możliwości, takich jak funkcjonalność offline, powiadomienia push i instalacja na ekranie głównym urządzenia. Aplikacje te oferują wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi aplikacjami internetowymi i natywnymi aplikacjami mobilnymi, w tym zwiększoną wydajność, lepszą wykrywalność, niższe koszty rozwoju i utrzymania oraz możliwość ewolucji w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby użytkowników i postęp technologiczny.

Podstawowe zasady PWA opierają się na poprawie doświadczenia użytkownika, wydajności i dostępności. Są zbudowane przy użyciu standardowych technologii internetowych i języków programowania, takich jak HTML, CSS i JavaScript, a także zaawansowanych internetowych interfejsów API. Koncepcja PWA została po raz pierwszy wprowadzona przez Google w 2015 roku i od tego czasu zyskała duże zainteresowanie wśród programistów i firm ze względu na oferowane przez nie korzyści. Według badań przeprowadzonych przez StatCounter, według stanu na styczeń 2021 r., globalne wykorzystanie urządzeń mobilnych do przeglądania Internetu przewyższa wykorzystanie komputerów stacjonarnych i stanowi ponad 55% udziału w rynku. To przejście w kierunku przeglądania mobilnego stwarza dla firm możliwość tworzenia aplikacji PWA, aby zaspokoić rosnącą bazę użytkowników mobilnych i poprawić ogólne wrażenia użytkownika na różnych urządzeniach.

Jednym z podstawowych komponentów PWA jest Service Worker, czyli plik JavaScript działający w tle i zarządzający różnymi zadaniami, takimi jak buforowanie, funkcjonalność offline i powiadomienia push. Service Worker umożliwia dalsze działanie programów PWA nawet przy słabym połączeniu internetowym lub jego braku, zapewniając użytkownikom stały dostęp do podstawowych funkcjonalności aplikacji. Dodatkowo Service Worker pozwala na bezproblemową instalację PWA na różnych urządzeniach, umożliwiając użytkownikom dostęp do aplikacji bezpośrednio z ekranu głównego, emulując zachowanie natywnej aplikacji.

Innym krytycznym czynnikiem przyczyniającym się do rosnącej popularności PWA są niższe koszty rozwoju i utrzymania, ponieważ programiści mogą zbudować jedno PWA, które działa na wielu platformach, przeglądarkach i urządzeniach. To znacznie zmniejsza zależność firmy od tworzenia i utrzymywania oddzielnych aplikacji dla każdej platformy i urządzenia, ostatecznie oszczędzając czas i zasoby. Co więcej, PWA eliminują potrzebę tworzenia sklepów z aplikacjami, ponieważ można do nich uzyskać bezpośredni dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poprawiając ich wykrywalność i zapewniając, że użytkownicy zawsze mają najnowszą wersję aplikacji.

Aby ocenić wydajność i jakość PWA, opracowano różne narzędzia i metodologie, takie jak narzędzie Google Lighthouse, które zapewnia raporty z audytu oparte na wydajności, dostępności, stopniowym ulepszaniu i innych najlepszych praktykach. Zapewnienie, że PWA jest zgodne z tymi najlepszymi praktykami i wytycznymi, zwiększa szanse na jego pomyślne wdrożenie, zaangażowanie i utrzymanie użytkowników.

AppMaster, potężna platforma no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wykorzystuje w procesie rozwoju kluczowe zasady i technologie PWA. Umożliwia klientom wizualne tworzenie modeli danych (schemat bazy danych), projektowanie logiki biznesowej (poprzez procesy biznesowe) i generowanie aplikacji przy użyciu nowoczesnych frameworków internetowych, takich jak Vue3 dla aplikacji internetowych oraz framework AppMaster oparty na serwerze oparty na Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS. Takie podejście pozwala klientom szybko, wydajnie i ekonomicznie budować i wdrażać aplikacje PWA, zapewniając, że ich aplikacje pozostaną konkurencyjne w stale zmieniającym się środowisku cyfrowym.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ulepszone i intuicyjne rozwiązania mobilne, rozwiązania PWA odgrywają coraz ważniejszą rolę w świecie tworzenia oprogramowania. Oferując to, co najlepsze z obu światów, rozwiązania PWA wypełniają pomost pomiędzy tradycyjnymi aplikacjami internetowymi a natywnymi aplikacjami mobilnymi, zapewniając bogate, angażujące doświadczenie użytkownika na różnych platformach i urządzeniach. Wykorzystując nowoczesne technologie internetowe, stosując się do najlepszych praktyk i wykorzystując potężne platformy no-code takie jak AppMaster, firmy mogą wykorzystać moc PWA, aby zyskać przewagę konkurencyjną i lepiej służyć swoim użytkownikom w erze cyfrowej.