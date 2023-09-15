يعني المكدس (MongoDB، Express.js، Angular، Node.js)

إن MEAN Stack هو اختصار يرمز إلى MongoDB وExpress.js وAngular وNode.js، وهي أربع تقنيات رئيسية تستخدم لبناء ونشر تطبيقات الويب الكاملة. يمكّن MEAN Stack المطورين من إنشاء تطبيقات باستخدام JavaScript، وهي إحدى لغات البرمجة الأكثر استخدامًا، عبر المجموعة بأكملها. وينتج عن ذلك تكامل سلس بين مكونات الواجهة الأمامية والخلفية، وزيادة إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية، وتبسيط دورات التطوير والاختبار والنشر.

MongoDB هو نظام إدارة قواعد بيانات NoSQL موجه نحو المستندات، ويسمح بقابلية تطوير عالية وتحسين الأداء، خاصة في التعامل مع حجم كبير من البيانات. على عكس قواعد البيانات العلائقية التقليدية، يقوم MongoDB بتخزين البيانات بتنسيق مرن يشبه JSON يسمى BSON، والذي يسمح بالقدرة على تخزين هياكل البيانات المعقدة مثل المصفوفات والمستندات المتداخلة. يتيح ذلك للمطورين نمذجة البيانات بطريقة أكثر سهولة ومرونة، مما يؤدي إلى عملية تطوير أكثر كفاءة.

Express.js هو إطار عمل تطبيق ويب خفيف الوزن وسريع وغير مدروس لـ Node.js والذي يعمل على تبسيط تطوير تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات. إنه مبني على Node.js، مما يوفر الحد الأدنى من الواجهة لبناء تطبيقات الويب، وفي المقام الأول واجهات برمجة التطبيقات من جانب الخادم. علاوة على ذلك، يأتي Express.js مزودًا بمجموعة قوية من الميزات ووحدات البرامج الوسيطة سهلة الاستخدام، مما يسمح بالتطوير السريع والفعال للتوجيه، ومعالجة طلبات واستجابات HTTP، والمصادقة، والمزيد.

Angular هو إطار عمل لتطبيقات الويب تم تطويره بواسطة Google والذي يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات ويب قابلة للتطوير وديناميكية وسريعة الاستجابة. إنه حل شائع جدًا لإنشاء تطبيقات ذات صفحة واحدة (SPA)، باستخدام أسلوب تعريفي مع المكونات والقوالب التي تساعد في تبسيط عملية التطوير والاختبار. يتيح دعم Angular المدمج لربط البيانات ثنائي الاتجاه، وحقن التبعية، والبنية المعيارية للمطورين إنشاء تعليمات برمجية قابلة للصيانة وإعادة الاستخدام للتطبيقات المعقدة.

Node.js هي بيئة تشغيل مفتوحة المصدر ومتعددة الأنظمة الأساسية تتيح تنفيذ JavaScript خارج متصفحات الويب. باستخدام محرك جافا سكريبت V8 من Google، يتيح Node.js للمطورين إنشاء تطبيقات شبكة قابلة للتطوير، مثل خوادم الويب وواجهات برمجة التطبيقات من جانب الخادم، بطريقة غير محظورة ومعتمدة على الأحداث. يوفر مدير حزم Node.js، npm، مستودعًا واسعًا من الوحدات القابلة لإعادة الاستخدام، مما يسهل على المطورين الوصول إلى مكتبات الطرف الثالث واستخدامها، وبالتالي تسريع عملية التطوير وتقليل تكرار التعليمات البرمجية.

يوفر MEAN Stack معًا حلاً متماسكًا وقويًا لتطوير تطبيقات الويب من خلال استخدام لغة برمجة واحدة، JavaScript، عبر جميع الطبقات. ويؤدي هذا إلى تبسيط الأدوات والتعاون، فضلاً عن تقليل وقت التطوير. علاوة على ذلك، فإن استخدام التقنيات مفتوحة المصدر بالكامل يشجع مجتمعًا قويًا من المطورين، مما يضمن الدعم المستمر والابتكار.

في AppMaster ، نحن ندرك أهمية تطوير تطبيقات الويب الكاملة والدور الذي يلعبه MEAN Stack في تقديم حلول فعالة وقابلة للتطوير. باعتبارها منصة رائدة no-code ، تعمل AppMaster على تمكين العملاء من إنشاء تطبيقات ويب وجوال وواجهة خلفية قوية من خلال نمذجة البيانات المرئية وتصميم واجهة المستخدم drag-and-drop والتنفيذ الشامل لمنطق الأعمال.

تدعم منصتنا مجموعة واسعة من أنظمة قواعد البيانات، بما في ذلك قواعد البيانات المتوافقة مع Postgre للتخزين الأساسي، وتتميز بقابلية التوسع المذهلة مع تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang). يقوم AppMaster أيضًا بإنشاء تطبيقات ذات أطر عمل متطورة مثل Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام IOS، مما يضمن التكامل السلس والأداء عالي المستوى عبر الأنظمة الأساسية.

يعمل نهج AppMaster المبتكر لتطوير التطبيقات على التخلص من الديون التقنية، مما يسمح حتى لمطور واحد بإنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير دون المساس بالجودة أو الأداء. من خلال اختيار AppMaster لتلبية احتياجات تطوير تطبيقات الويب الخاصة بك، يمكنك الوصول إلى حل فعال ومنخفض التكلفة يعمل على تسريع دورة حياة التطوير بشكل كبير ويلبي الطلب على التطبيقات الحديثة على مستوى المؤسسة.