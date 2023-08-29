يعد برنامج أبطال Low-code مبادرة استراتيجية صاغها خبراء تطوير البرمجيات والتحول الرقمي لتحسين سرعة وكفاءة وقابلية التوسع في عمليات تطوير التطبيقات باستخدام منصات low-code. تم تصميم البرنامج لتطوير نظام بيئي قوي من المهنيين والشركات وقادة الصناعة والأكاديميين الذين يدافعون عن استخدام المنصات low-code ويروجون لها لتحويل تطوير التطبيقات للشركات الصغيرة وكذلك الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.

يتمثل أحد المبادئ الأساسية لبرنامج أبطال Low-code في نشر المعرفة والوعي حول فوائد الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster ، والتي برزت كأداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول مع الحد الأدنى من الترميز اليدوي وقابلية التوسع العالية. وفقًا لشركة Forrester، من المتوقع أن ينمو سوق منصات التطوير ذات low-code بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28.6% من عام 2017 إلى عام 2022، ليصل حجمه إلى 21.2 مليار دولار.

أحد الأهداف الأساسية لبرنامج أبطال Low-code هو تثقيف المؤسسات حول المزايا المهمة التي توفرها الأنظمة الأساسية low-code مقارنة بأساليب تطوير البرمجيات التقليدية. تتضمن بعض الجوانب الرئيسية التي تجعل تطوير low-code أمرًا مزعجًا، دورات تطوير أقصر، وتكلفة أقل، وجودة أعلى، واستخدامًا أمثل للموارد، ومرونة أفضل، وتحسين التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة.

يتضمن أحد المكونات المهمة لبرنامج أبطال Low-code نقل المهارات والمعرفة اللازمة لإتقان الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster. وإدراكًا لأن الافتقار إلى مهارات low-code يمثل عائقًا رئيسيًا أمام اعتماده على نطاق واسع، يركز البرنامج على منهج تعليمي شامل لتمكين المشاركين من إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وعملية للغاية وقابلة للتطوير باستخدام منصات low-code. وتتراوح مبادرات تنمية المهارات بين وحدات التعلم الذاتي، والدورات عبر الإنترنت، وورش العمل، والندوات، وبرامج التدريب، إلى الشهادات وبرامج الدرجات العلمية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية.

هناك جانب مهم آخر لبرنامج أبطال Low-code وهو بناء مجتمع نابض بالحياة من ممارسي low-code والمتحمسين والخبراء وقادة الفكر، الذين يعملون معًا لمواجهة التحديات المختلفة وتشكيل مستقبل النظام البيئي low-code. يمكّن هذا المجتمع المؤسسات من مشاركة أفضل الممارسات ومناقشة الاتجاهات الجديدة والتعاون في المبادرات على مستوى الصناعة، إلى جانب الاستفادة من فرص الإحالة والتحسين المستمر للأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster.

علاوة على ذلك، يشجع برنامج أبطال Low-code المؤسسات على إجراء البحث والتطوير لتعزيز كفاءة وقابلية التوسع والأمان للمنصات low-code ، مما يضمن أن تكون دائمًا في طليعة التكنولوجيا. يعزز البرنامج أيضًا التعاون مع خبراء الصناعة والمنصات الأخرى low-code لتطوير معايير ومعايير لتقييم ومقارنة الحلول المختلفة low-code.

يلعب برنامج أبطال Low-code أيضًا دورًا حيويًا في تسهيل المحادثات والمفاوضات الهادفة بين المؤسسات التي تسعى إلى اعتماد منصات low-code وموفري الأنظمة الأساسية مثل AppMaster. يساعد البرنامج في اتخاذ قرارات أكثر استنارة من خلال تسليط الضوء على الميزات المتنوعة ونماذج التسعير وخطط الاشتراك وعوامل الأداء التي يجب على المؤسسة مراعاتها قبل اختيار نظام low-code.

علاوة على ذلك، يسعى برنامج أبطال Low-code إلى تمكين التكامل السلس للمنصات low-code مع حلول البرامج الحالية ومصادر البيانات وأنظمة المؤسسات لمساعدة المؤسسات على زيادة استثماراتها في التكنولوجيا إلى أقصى حد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤكد على الحاجة إلى تدابير قوية للأمن السيبراني وممارسات حماية البيانات لتأمين المعلومات والتطبيقات المهمة للأعمال التي تم تطويرها باستخدام منصات low-code.

في الختام، يعد برنامج أبطال Low-code نهجًا شاملاً ومتكاملًا يهدف إلى تعزيز وتسهيل اعتماد الأنظمة الأساسية ذات low-code على نطاق واسع مثل AppMaster لإحداث ثورة في تطوير التطبيقات. من خلال تعزيز نظام بيئي مزدهر من المهنيين المهرة، والحلول المبتكرة، والأبحاث الاستباقية، والتعاون المؤثر، تم إعداد برنامج أبطال Low-code لتحويل مستقبل تطوير البرمجيات ووضع الأساس لمبادرات التحول الرقمي من الجيل التالي.