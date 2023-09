Low-Code-Lieferung

Low-code Delivery ist ein moderner Softwareentwicklungsansatz, der darauf abzielt, die Erstellung und Implementierung von Anwendungen zu rationalisieren, indem die Menge an manuellem, handgeschriebenem Code reduziert wird, der zum Erstellen, Testen und Bereitstellen von Softwarelösungen erforderlich ist. Anstatt sich ausschließlich auf Programmiersprachen wie Java, C++ oder Python zu verlassen, ermöglichen low-code Bereitstellungsplattformen wie AppMaster Entwicklern und technisch nicht versierten Benutzern gleichermaßen die Erstellung von Anwendungen mithilfe von drag-and-drop Schnittstellen, visuellen Modellierungstools usw wiederverwendbare Komponenten. Dies ermöglicht eine schnellere Anwendungsentwicklung, geringere Entwicklungskosten, eine verbesserte Anwendungsqualität und eine schnelle Reaktion auf Geschäftsanforderungen und Marktchancen.

Low-code Bereitstellungsplattformen können verschiedene Anwendungstypen bedienen, etwa Web-, Backend- und mobile Anwendungen. Sie unterstützen eine Vielzahl von Anwendungsfällen, von einfacher Aufgabenautomatisierung und Geschäftsprozessmanagement bis hin zur Entwicklung komplexer Unternehmensanwendungen und Hochlastanwendungen. Durch die Verwendung vorgefertigter Vorlagen und wiederverwendbarer Komponenten minimieren diese Plattformen sowohl die Entwicklungszeit als auch die Fehlerwahrscheinlichkeit erheblich und maximieren gleichzeitig die Anwendungsqualität und Wartbarkeit.

Ein Hauptmerkmal von low-code Bereitstellungsplattformen wie AppMaster ist ihre Fähigkeit, echten Anwendungsquellcode, ausführbare Binärdateien oder ganze Anwendungen basierend auf den von Benutzern erstellten visuellen Blaupausen zu generieren. Durch diesen automatisierten Codegenerierungsprozess entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Programmierung, die zeitaufwändig und fehleranfällig sein kann. AppMaster generiert insbesondere Backend-Anwendungen mit der Programmiersprache Go, Webanwendungen mit dem JavaScript-Framework Vue 3 und mobile Anwendungen mit servergesteuertem Kotlin und Jetpack Compose für Android- und SwiftUI für iOS-Plattformen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der low-code Bereitstellung ist der Fokus auf die Beseitigung technischer Schulden. Immer wenn Änderungen an den Anforderungen oder dem Blueprint einer Anwendung vorgenommen werden, generiert die low-code Plattform einen neuen Satz von Anwendungen von Grund auf und stellt so sicher, dass die Lösung agil, aktuell und frei von verbleibenden Codeartefakten aus früheren Versionen bleibt. Dieser klare Ansatz führt zu Anwendungen, die äußerst wartbar, skalierbar und an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpassbar sind.

Low-code Bereitstellungsplattformen wie AppMaster bieten außerdem sofort einsatzbereite Unterstützung für eine Vielzahl von RDBMS-Datenbanken (Relational Database Management System), APIs (Application Programming Interfaces) und Webdiensten. AppMaster Anwendungen können beispielsweise mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primäre Datenquelle arbeiten. Die nahtlose Integration von Datenbanken, APIs und anderen Diensten vereinfacht den Prozess der Anwendungsentwicklung und -bereitstellung erheblich, sodass sich Entwickler auf den Entwurf und die Bereitstellung innovativer Lösungen konzentrieren können, anstatt Zeit mit untergeordneten Infrastruktur- und Integrationsaufgaben zu verbringen.

Da die Akzeptanz von low-code Bereitstellungsplattformen branchenübergreifend zunimmt, entstehen immer wieder neue Trends und Entwicklungen. Ein solcher Trend ist die steigende Marktnachfrage nach Anwendungen, die mit low-code oder no-code Technologien entwickelt werden. Laut Forrester Research wird der weltweite Markt low-code Anwendungsentwicklungsplattformen bis 2022 voraussichtlich 21,2 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 3,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017. Darüber hinaus prognostiziert Gartner, dass low-code Anwendungsentwicklung über 65 % der gesamten Anwendungsentwicklung ausmachen wird Aktivität bis 2024.

Dieses schnelle Wachstum lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen, darunter die zunehmend wettbewerbsintensive und schnelllebige Geschäftslandschaft, die steigende Nachfrage nach digitaler Transformation in allen Branchen und den wachsenden Bedarf an kostengünstigen und effizienten Anwendungsentwicklungsmethoden. Durch die Nutzung von low-code Bereitstellungsplattformen können Unternehmen schnell innovative Lösungen implementieren, der Konkurrenz einen Schritt voraus sein und sich an die sich ständig ändernde Marktdynamik anpassen.

Zusammenfassend ist low-code Delivery ein transformativer Softwareentwicklungsansatz, der eine schnelle und effiziente Anwendungsentwicklung ermöglicht, indem er den manuellen Programmieraufwand minimiert und ein breites Spektrum an Anwendungstypen und Anwendungsfällen unterstützt. Mit Plattformen wie AppMaster können Benutzer Backend-, Web- und Mobilanwendungen visuell erstellen, testen und bereitstellen und dabei die Fallstricke technischer Schulden vermeiden. Da die Einführung von low-code Bereitstellungstechnologien weiter zunimmt, können Unternehmen diesen Trend nutzen, um ihre Anwendungsentwicklungsprozesse zu rationalisieren und Innovationen in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt voranzutreiben.