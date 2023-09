Phân phối mã thấp

Phân phối Low-code là một phương pháp phát triển phần mềm hiện đại nhằm mục đích hợp lý hóa việc tạo và triển khai các ứng dụng bằng cách giảm số lượng mã viết tay, thủ công cần thiết để xây dựng, thử nghiệm và triển khai các giải pháp phần mềm. Thay vì chỉ dựa vào các ngôn ngữ lập trình như Java, C++ hoặc Python, các nền tảng phân low-code, chẳng hạn như AppMaster, cho phép các nhà phát triển cũng như người dùng không rành về kỹ thuật tạo ứng dụng bằng cách sử dụng giao diện drag-and-drop, các công cụ tạo mô hình trực quan và các thành phần có thể tái sử dụng. Điều này cho phép phát triển ứng dụng nhanh hơn, giảm chi phí phát triển, cải thiện chất lượng ứng dụng và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu kinh doanh và cơ hội thị trường.

Nền tảng phân phối Low-code có thể phục vụ cho nhiều loại ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như ứng dụng web, phụ trợ và di động. Chúng hỗ trợ vô số trường hợp sử dụng, từ tự động hóa tác vụ đơn giản và quản lý quy trình kinh doanh đến phát triển các ứng dụng phức tạp cấp doanh nghiệp và tải trọng cao. Bằng cách sử dụng các mẫu dựng sẵn và các thành phần có thể tái sử dụng, các nền tảng này giảm thiểu đáng kể cả thời gian phát triển và khả năng xảy ra lỗi, đồng thời tối đa hóa chất lượng và khả năng bảo trì của ứng dụng.

Một tính năng chính của các nền tảng phân phối low-code như AppMaster là khả năng tạo mã nguồn ứng dụng thực, tệp nhị phân thực thi hoặc toàn bộ ứng dụng dựa trên bản thiết kế trực quan do người dùng tạo. Quá trình tạo mã tự động này giúp loại bỏ nhu cầu lập trình thủ công, việc này có thể tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. AppMaster đặc biệt tạo ra các ứng dụng phụ trợ bằng ngôn ngữ lập trình Go, các ứng dụng web sử dụng khung JavaScript Vue 3 và các ứng dụng di động sử dụng nền tảng Kotlin và Jetpack Compose do máy chủ điều khiển cho Android và SwiftUI cho nền tảng iOS.

Một khía cạnh quan trọng khác của phân phối low-code là tập trung vào việc loại bỏ nợ kỹ thuật. Bất cứ khi nào có thay đổi đối với yêu cầu hoặc kế hoạch chi tiết của ứng dụng, nền tảng low-code sẽ tạo ra một bộ ứng dụng mới từ đầu, đảm bảo rằng giải pháp vẫn linh hoạt, cập nhật và không có bất kỳ tạo phẩm mã còn sót lại nào còn sót lại từ các phiên bản trước. Cách tiếp cận sạch này dẫn đến các ứng dụng có khả năng bảo trì cao, có thể mở rộng và thích ứng với nhu cầu kinh doanh ngày càng phát triển.

Các nền tảng phân Low-code như AppMaster cũng cung cấp hỗ trợ ngay lập tức cho nhiều loại cơ sở dữ liệu RDBMS (Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ), API (Giao diện lập trình ứng dụng) và dịch vụ web. Ví dụ: các ứng dụng AppMaster có thể hoạt động với bất kỳ cơ sở dữ liệu nào tương thích với PostgreSQL làm nguồn dữ liệu chính. Việc tích hợp liền mạch cơ sở dữ liệu, API và các dịch vụ khác giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình triển khai và phát triển ứng dụng, cho phép các nhà phát triển tập trung vào việc thiết kế và cung cấp các giải pháp đổi mới thay vì dành thời gian cho các nhiệm vụ tích hợp và cơ sở hạ tầng cấp thấp.

Khi việc áp dụng các nền tảng phân phối low-code ngày càng phát triển trong các ngành, các xu hướng và sự phát triển mới tiếp tục xuất hiện. Một xu hướng như vậy là nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với các ứng dụng được phát triển bằng công nghệ low-code hoặc no-code. Theo Forrester Research, thị trường nền tảng phát triển ứng dụng low-code toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 21,2 tỷ USD vào năm 2022, tăng từ mức 3,8 tỷ USD vào năm 2017. Hơn nữa, Gartner dự đoán rằng phát triển ứng dụng low-code sẽ chiếm hơn 65% tổng số hoạt động phát triển ứng dụng. hoạt động vào năm 2024.

Sự tăng trưởng nhanh chóng này có thể là do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm bối cảnh kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phát triển nhanh, nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật số ngày càng tăng trong các ngành và nhu cầu ngày càng tăng về các phương pháp phát triển ứng dụng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Bằng cách tận dụng các nền tảng phân phối low-code, các tổ chức có thể nhanh chóng triển khai các giải pháp đổi mới, dẫn đầu đối thủ cạnh tranh và thích ứng với động lực thị trường luôn thay đổi.

Tóm lại, phân phối low-code là một phương pháp phát triển phần mềm mang tính biến đổi, cho phép phát triển ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả bằng cách giảm thiểu nỗ lực lập trình thủ công và hỗ trợ nhiều loại ứng dụng và trường hợp sử dụng. Với các nền tảng như AppMaster, người dùng có thể tạo, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng phụ trợ, web và di động một cách trực quan, đồng thời tránh được các cạm bẫy nợ kỹ thuật. Khi việc áp dụng công nghệ phân phối low-code tiếp tục phát triển, các doanh nghiệp có thể tận dụng xu hướng này để hợp lý hóa quy trình phát triển ứng dụng của mình và thúc đẩy sự đổi mới trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.