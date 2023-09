Entrega com pouco código

A entrega Low-code é uma abordagem moderna de desenvolvimento de software que visa agilizar a criação e implementação de aplicativos, reduzindo a quantidade de código manual escrito à mão necessário para construir, testar e implantar soluções de software. Em vez de depender apenas de linguagens de programação como Java, C++ ou Python, plataformas de entrega low-code, como AppMaster, permitem que desenvolvedores e usuários não técnicos criem aplicativos usando interfaces drag-and-drop, ferramentas de modelagem visual e componentes reutilizáveis. Isso permite um desenvolvimento mais rápido de aplicativos, custos de desenvolvimento reduzidos, melhor qualidade de aplicativos e capacidade de resposta rápida aos requisitos de negócios e oportunidades de mercado.

As plataformas de entrega Low-code podem atender a vários tipos de aplicativos, como web, back-end e aplicativos móveis. Eles oferecem suporte a uma infinidade de casos de uso, desde a simples automação de tarefas e gerenciamento de processos de negócios até o desenvolvimento de aplicativos complexos de nível empresarial e de alta carga. Ao utilizar modelos pré-construídos e componentes reutilizáveis, essas plataformas minimizam significativamente o tempo de desenvolvimento e a probabilidade de erros, ao mesmo tempo que maximizam a qualidade e a capacidade de manutenção do aplicativo.

Um recurso importante das plataformas de entrega low-code como AppMaster é a capacidade de gerar código-fonte real do aplicativo, arquivos binários executáveis ​​ou aplicativos inteiros com base nos projetos visuais criados pelos usuários. Esse processo automatizado de geração de código elimina a necessidade de programação manual, que pode ser demorada e sujeita a erros. AppMaster gera especificamente aplicativos de back-end usando a linguagem de programação Go, aplicativos da web usando a estrutura JavaScript Vue 3 e aplicativos móveis usando Kotlin orientado por servidor e Jetpack Compose para plataformas Android e SwiftUI para plataformas iOS.

Outro aspecto importante da entrega low-code é o foco na eliminação de dívidas técnicas. Sempre que são feitas alterações nos requisitos ou no projeto de um aplicativo, a plataforma low-code gera um novo conjunto de aplicativos do zero, garantindo que a solução permaneça ágil, atualizada e desprovida de quaisquer artefatos de código remanescentes de versões anteriores. Essa abordagem limpa leva a aplicativos altamente sustentáveis, escaláveis ​​e adaptáveis ​​às necessidades de negócios em evolução.

Plataformas de entrega Low-code como AppMaster, também fornecem suporte pronto para uso para uma ampla variedade de bancos de dados RDBMS (Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional), APIs (Interfaces de programação de aplicativos) e serviços da web. Por exemplo, os aplicativos AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como fonte de dados primária. A integração perfeita de bancos de dados, APIs e outros serviços simplifica significativamente o processo de desenvolvimento e implantação de aplicativos, permitindo que os desenvolvedores se concentrem em projetar e fornecer soluções inovadoras, em vez de gastar tempo em infraestrutura de baixo nível e tarefas de integração.

À medida que a adoção de plataformas de entrega low-code cresce em todos os setores, novas tendências e desenvolvimentos continuam a surgir. Uma dessas tendências é a crescente demanda do mercado por aplicações desenvolvidas com tecnologias low-code ou no-code. De acordo com a Forrester Research, o mercado global de plataformas de desenvolvimento de aplicativos low-code deverá atingir US$ 21,2 bilhões até 2022, acima dos US$ 3,8 bilhões em 2017. Além disso, o Gartner prevê que o desenvolvimento de aplicativos low-code será responsável por mais de 65% de todo o desenvolvimento de aplicativos. atividade até 2024.

Este rápido crescimento pode ser atribuído a vários factores, incluindo o cenário empresarial cada vez mais competitivo e acelerado, a crescente procura de transformação digital em todos os sectores e a necessidade crescente de métodos de desenvolvimento de aplicações económicos e eficientes. Ao aproveitar plataformas de entrega low-code, as organizações podem implementar rapidamente soluções inovadoras, manter-se à frente da concorrência e adaptar-se à dinâmica do mercado em constante mudança.

Em resumo, a entrega low-code é uma abordagem transformadora de desenvolvimento de software que permite o desenvolvimento rápido e eficiente de aplicativos, minimizando os esforços de programação manual e oferecendo suporte a uma ampla variedade de tipos de aplicativos e casos de uso. Com plataformas como AppMaster, os usuários podem criar, testar e implantar visualmente aplicativos back-end, web e móveis, evitando as armadilhas do débito técnico. À medida que a adoção de tecnologias de entrega low-code continua a crescer, as empresas podem capitalizar esta tendência para agilizar os seus processos de desenvolvimento de aplicações e impulsionar a inovação num mercado cada vez mais competitivo.