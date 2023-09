La livraison Low-code est une approche moderne de développement logiciel qui vise à rationaliser la création et la mise en œuvre d'applications en réduisant la quantité de code manuel écrit à la main requis pour créer, tester et déployer des solutions logicielles. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des langages de programmation tels que Java, C++ ou Python, les plates-formes de diffusion low-code, telles que AppMaster, permettent aux développeurs et aux utilisateurs non techniques de créer des applications à l'aide d'interfaces drag-and-drop, d'outils de modélisation visuelle et composants réutilisables. Cela permet un développement d'applications plus rapide, des coûts de développement réduits, une qualité d'application améliorée et une réactivité rapide aux exigences commerciales et aux opportunités du marché.

Les plates-formes de livraison Low-code peuvent répondre à différents types d'applications, telles que les applications Web, backend et mobiles. Ils prennent en charge une multitude de cas d'utilisation, depuis la simple automatisation des tâches et la gestion des processus métier jusqu'au développement d'applications d'entreprise complexes et à forte charge. En utilisant des modèles prédéfinis et des composants réutilisables, ces plates-formes minimisent considérablement le temps de développement et la probabilité d'erreurs, tout en maximisant simultanément la qualité et la maintenabilité des applications.

L'une des caractéristiques clés des plates-formes de livraison low-code comme AppMaster est leur capacité à générer du code source d'application réel, des fichiers binaires exécutables ou des applications entières basées sur les plans visuels créés par les utilisateurs. Ce processus de génération de code automatisé élimine le besoin de programmation manuelle, qui peut prendre du temps et être sujette aux erreurs. AppMaster génère spécifiquement des applications backend à l'aide du langage de programmation Go, des applications Web à l'aide du framework JavaScript Vue 3 et des applications mobiles à l'aide de Kotlin et Jetpack Compose pilotés par serveur pour Android et SwiftUI pour les plateformes iOS.

Un autre aspect important de la livraison low-code est l’accent mis sur l’élimination de la dette technique. Chaque fois que des modifications sont apportées aux exigences ou au plan d'une application, la plate-forme low-code génère un nouvel ensemble d'applications à partir de zéro, garantissant que la solution reste agile, à jour et dépourvue de tout artefact de code persistant des versions précédentes. Cette approche nouvelle conduit à des applications hautement maintenables, évolutives et adaptables à l'évolution des besoins de l'entreprise.

Les plates-formes de livraison Low-code comme AppMaster fournissent également une prise en charge prête à l'emploi pour un large éventail de bases de données RDBMS (Relational Database Management System), d'API (Application Programming Interfaces) et de services Web. Par exemple, les applications AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme source de données principale. L'intégration transparente des bases de données, des API et d'autres services simplifie considérablement le processus de développement et de déploiement d'applications, permettant aux développeurs de se concentrer sur la conception et la fourniture de solutions innovantes plutôt que de consacrer du temps à l'infrastructure de bas niveau et aux tâches d'intégration.

À mesure que l’adoption de plateformes de livraison low-code se développe dans tous les secteurs, de nouvelles tendances et développements continuent d’émerger. L’une de ces tendances est la demande croissante du marché pour des applications développées avec des technologies low-code ou no-code. Selon Forrester Research, le marché mondial des plateformes de développement d'applications low-code devrait atteindre 21,2 milliards de dollars d'ici 2022, contre 3,8 milliards de dollars en 2017. En outre, Gartner prédit que le développement d'applications low-code représentera plus de 65 % de l'ensemble du développement d'applications. activité d’ici 2024.

Cette croissance rapide peut être attribuée à divers facteurs, notamment un paysage commercial de plus en plus compétitif et en évolution rapide, la demande croissante de transformation numérique dans tous les secteurs et le besoin croissant de méthodes de développement d'applications rentables et efficaces. En tirant parti des plateformes de livraison low-code, les organisations peuvent rapidement mettre en œuvre des solutions innovantes, garder une longueur d'avance sur la concurrence et s'adapter à la dynamique du marché en constante évolution.

En résumé, la livraison low-code est une approche de développement logiciel transformatrice qui permet un développement d'applications rapide et efficace en minimisant les efforts de programmation manuelle et en prenant en charge un large éventail de types d'applications et de cas d'utilisation. Avec des plateformes comme AppMaster, les utilisateurs peuvent créer, tester et déployer visuellement des applications backend, Web et mobiles, tout en évitant les pièges de la dette technique. Alors que l’adoption des technologies de livraison low-code continue de croître, les entreprises peuvent tirer parti de cette tendance pour rationaliser leurs processus de développement d’applications et stimuler l’innovation sur un marché de plus en plus concurrentiel.