حلول ذات تعليمات برمجية منخفضة

تشير حلول التعليمات Low-code إلى نهج مبتكر في مجال تطوير البرمجيات يسمح للمطورين والمطورين المواطنين وحتى غير المطورين بتصميم التطبيقات الوظيفية وإنشائها ونشرها بكفاءة مع الحد الأدنى من الاعتماد على الترميز اليدوي التقليدي أو البرمجة. المبدأ الأساسي وراء الحلول low-code هو استخدام المكونات المعدة مسبقًا والقابلة للتكوين وأدوات تصميم الواجهة المرئية، مما يبسط عملية التطوير ويمكّن مجموعة واسعة من الأفراد من المساهمة في إنشاء حلول برمجية، بغض النظر عن كفاءتهم التقنية .

تعمل الأنظمة الأساسية Low-code ، مثل AppMaster ، على تمكين التطوير السريع ونشر التطبيقات من خلال استخدام تقنيات drag-and-drop وعناصر التصميم المرئي وخيارات التخصيص بالإشارة والنقر. ومن خلال استبدال الحاجة إلى الترميز اليدوي الشامل بهذه المكونات المرئية البديهية، تعمل الحلول low-code على تعزيز بيئة عمل أكثر تعاونية وتقليل العوائق التي تحول دون الدخول في تطوير البرمجيات بشكل كبير. علاوة على ذلك، فهو يسمح بتسريع الجداول الزمنية لتسليم التطبيقات، وهو ما يترجم إلى زيادة عائد الاستثمار (ROI) للشركات.

وفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن شركة أبحاث السوق Forrester، فإن اعتماد الحلول low-code يتزايد بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يصل السوق العالمي لتطوير low-code إلى 21.2 مليار دولار بحلول عام 2022. ويشير هذا الاتجاه إلى الطلب المتزايد على حلول قابلة للتكيف وقابلة للتطوير. وحلول برمجية فعالة في مختلف الصناعات. علاوة على ذلك، أثبتت الأنظمة الأساسية low-code قدرتها على تسهيل ممارسات التطوير الأكثر مرونة، وتمكين المطورين المواطنين، وتلبية مجموعة أكبر من حالات الاستخدام ومتطلبات العمل.

من الأمثلة البارزة على قوة ومرونة الحلول ذات low-code منصة AppMaster. تتيح هذه الأداة الشاملة no-code للمستخدمين إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو البرمجة التقليدية. يمكن للمستخدمين تطوير نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API endpoints WSS بشكل مرئي، مما يجعل عملية التطوير سهلة الوصول وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم AppMaster تطبيقات الويب والهاتف المحمول من خلال واجهة drag-and-drop ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مكونات واجهة المستخدم التفاعلية وإنشاء منطق الأعمال لكل عنصر.

ومن الجدير بالذكر أن نهج AppMaster الفريد القائم على الخادم يتيح للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. من خلال إنشاء تطبيقات حقيقية من الصفر في كل مرة يتم فيها إجراء تغيير، تضمن المنصة التخلص من الديون التقنية وتضمن الأداء الأمثل. علاوة على ذلك، تتوافق التطبيقات التي تم إنشاؤها مع مجموعة واسعة من التقنيات، بما في ذلك Go (Golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin/ Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS.

توفر منصة AppMaster ذات low-code العديد من خيارات الاشتراك، بدءًا من اشتراك Business، الذي يوفر ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ، إلى اشتراك Enterprise، الذي يمنح الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر ويمكّن المستخدمين من استضافة التطبيقات محليًا. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء الوثائق الأساسية، مثل وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لتسهيل إدارة التطبيقات.

أصبحت الحلول Low-code محفزات تحويلية في مشهد تطوير البرمجيات، حيث إنها تعزز قوة عاملة أكثر تنوعًا، وتتيح تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وتفتح في النهاية إمكانات جديدة للتحول الرقمي. إن النمو المتسارع لسوق تطوير low-code ، إلى جانب المنصات الناجحة مثل AppMaster ، يسلط الضوء على أهمية تبني هذه التكنولوجيا المبتكرة في عالم اليوم الرقمي بشكل متزايد.

باختصار، تمثل الحلول low-code نقلة نوعية في تطوير البرمجيات، مع التركيز بقوة على الأدوات المرئية والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام ونهج أكثر شمولاً لتصميم التطبيقات. من خلال السماح لمجموعة متنوعة من الأفراد بالمساهمة في إنشاء حلول برمجية، تعمل الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster على تسهيل التسليم السريع للتطبيقات وزيادة عائد الاستثمار والقضاء على الديون التقنية. ومع استمرار نمو سوق low-code ، ستلعب الحلول ذات low-code بلا شك دورًا متزايد الأهمية في دفع التحول الرقمي وتشكيل مستقبل تطوير البرمجيات.