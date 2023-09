Dostarczanie małej ilości kodu

Dostarczanie Low-code to nowoczesne podejście do tworzenia oprogramowania, którego celem jest usprawnienie tworzenia i wdrażania aplikacji poprzez zmniejszenie ilości ręcznego, odręcznego kodu wymaganego do tworzenia, testowania i wdrażania rozwiązań programowych. Zamiast polegać wyłącznie na językach programowania, takich jak Java, C++ lub Python, platformy dostarczania low-code, takie jak AppMaster, umożliwiają programistom i użytkownikom nietechnicznym tworzenie aplikacji za pomocą interfejsów drag-and-drop, narzędzi do modelowania wizualnego i elementy wielokrotnego użytku. Pozwala to na szybszy rozwój aplikacji, obniżone koszty rozwoju, lepszą jakość aplikacji i szybką reakcję na wymagania biznesowe i możliwości rynkowe.

Platformy dostarczania Low-code mogą obsługiwać różne typy aplikacji, takie jak aplikacje internetowe, backendowe i mobilne. Obsługują wiele przypadków użycia, od prostej automatyzacji zadań i zarządzania procesami biznesowymi po tworzenie złożonych aplikacji klasy korporacyjnej i wymagających dużego obciążenia. Wykorzystując gotowe szablony i komponenty nadające się do ponownego użycia, platformy te znacznie minimalizują zarówno czas programowania, jak i prawdopodobieństwo błędów, jednocześnie maksymalizując jakość aplikacji i łatwość konserwacji.

Jedną z kluczowych cech platform dostarczających low-code takich jak AppMaster jest ich zdolność do generowania prawdziwego kodu źródłowego aplikacji, wykonywalnych plików binarnych lub całych aplikacji w oparciu o projekty wizualne utworzone przez użytkowników. Ten zautomatyzowany proces generowania kodu eliminuje potrzebę ręcznego programowania, które może być czasochłonne i podatne na błędy. AppMaster w szczególności generuje aplikacje backendowe przy użyciu języka programowania Go, aplikacje internetowe przy użyciu frameworka JavaScript Vue 3 oraz aplikacje mobilne przy użyciu opartych na serwerze Kotlin i Jetpack Compose dla platform Android i SwiftUI dla platform iOS.

Innym ważnym aspektem dostarczania low-code jest skupienie się na eliminacji długu technicznego. Za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany w wymaganiach lub schemacie aplikacji, platforma low-code generuje od podstaw nowy zestaw aplikacji, zapewniając, że rozwiązanie pozostaje sprawne, aktualne i pozbawione wszelkich artefaktów kodu pozostałych z poprzednich wersji. To proste podejście prowadzi do tworzenia aplikacji, które są łatwe w utrzymaniu, skalowalne i można je dostosować do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Platformy dostarczające Low-code takie jak AppMaster, zapewniają także gotową obsługę szerokiej gamy baz danych RDBMS (Relational Database Management System), interfejsów API (interfejsów programowania aplikacji) i usług internetowych. Na przykład aplikacje AppMaster mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako głównym źródłem danych. Bezproblemowa integracja baz danych, interfejsów API i innych usług znacznie upraszcza proces tworzenia i wdrażania aplikacji, umożliwiając programistom skupienie się na projektowaniu i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań, zamiast spędzać czas na infrastrukturze niskiego poziomu i zadaniach integracyjnych.

W miarę wzrostu stosowania platform dostarczania low-code w różnych branżach, wciąż pojawiają się nowe trendy i zmiany. Jednym z takich trendów jest rosnące zapotrzebowanie rynku na aplikacje tworzone w technologiach low-code lub no-code. Według Forrester Research globalny rynek platform do tworzenia aplikacji low-code osiągnie do 2022 r. wartość 21,2 miliarda dolarów, w porównaniu z 3,8 miliarda dolarów w 2017 r. Ponadto Gartner przewiduje, że tworzenie aplikacji low-code będzie stanowić ponad 65% całego rozwoju aplikacji działalność do roku 2024.

Ten szybki wzrost można przypisać różnym czynnikom, w tym coraz bardziej konkurencyjnemu i szybko zmieniającemu się krajobrazowi biznesowemu, rosnącemu zapotrzebowaniu na transformację cyfrową w różnych branżach oraz rosnącemu zapotrzebowaniu na opłacalne i wydajne metody tworzenia aplikacji. Wykorzystując platformy dostarczania low-code, organizacje mogą szybko wdrażać innowacyjne rozwiązania, wyprzedzać konkurencję i dostosowywać się do stale zmieniającej się dynamiki rynku.

Podsumowując, dostarczanie low-code to transformacyjne podejście do tworzenia oprogramowania, które umożliwia szybkie i wydajne tworzenie aplikacji poprzez minimalizację wysiłków związanych z ręcznym programowaniem i obsługę szerokiego zakresu typów aplikacji i przypadków użycia. Dzięki platformom takim jak AppMaster użytkownicy mogą wizualnie tworzyć, testować i wdrażać aplikacje backendowe, internetowe i mobilne, unikając pułapek związanych z długiem technicznym. W miarę wzrostu stosowania technologii dostarczania low-code firmy mogą wykorzystać tę tendencję do usprawnienia procesów tworzenia aplikacji i stymulowania innowacji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.