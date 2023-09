Consegna a basso codice

La distribuzione Low-code è un approccio moderno allo sviluppo software che mira a semplificare la creazione e l'implementazione delle applicazioni riducendo la quantità di codice manuale scritto a mano necessario per creare, testare e distribuire soluzioni software. Invece di fare affidamento esclusivamente su linguaggi di programmazione come Java, C++ o Python, piattaforme di distribuzione low-code, come AppMaster, consentono sia agli sviluppatori che agli utenti non tecnici di creare applicazioni utilizzando interfacce drag-and-drop, strumenti di modellazione visiva e componenti riutilizzabili. Ciò consente uno sviluppo delle applicazioni più rapido, costi di sviluppo ridotti, una migliore qualità delle applicazioni e una rapida reattività ai requisiti aziendali e alle opportunità di mercato.

Le piattaforme di distribuzione Low-code possono soddisfare vari tipi di applicazioni, come applicazioni web, backend e mobili. Supportano una moltitudine di casi d'uso, dalla semplice automazione delle attività e gestione dei processi aziendali allo sviluppo di applicazioni complesse di livello aziendale e ad alto carico. Utilizzando modelli predefiniti e componenti riutilizzabili, queste piattaforme riducono significativamente sia i tempi di sviluppo che la probabilità di errori, massimizzando contemporaneamente la qualità e la manutenibilità delle applicazioni.

Una caratteristica chiave delle piattaforme di distribuzione low-code come AppMaster è la loro capacità di generare codice sorgente di applicazioni reali, file binari eseguibili o intere applicazioni basate sui progetti visivi creati dagli utenti. Questo processo automatizzato di generazione del codice elimina la necessità di programmazione manuale, che può richiedere molto tempo ed è soggetta a errori. AppMaster genera specificamente applicazioni backend utilizzando il linguaggio di programmazione Go, applicazioni web utilizzando il framework JavaScript Vue 3 e applicazioni mobili utilizzando Kotlin e Jetpack Compose basati su server per piattaforme Android e SwiftUI per piattaforme iOS.

Un altro aspetto importante della consegna low-code è l’attenzione posta sull’eliminazione del debito tecnico. Ogni volta che vengono apportate modifiche ai requisiti o al progetto di un'applicazione, la piattaforma low-code genera da zero un nuovo set di applicazioni, garantendo che la soluzione rimanga agile, aggiornata e priva di eventuali artefatti di codice residui delle versioni precedenti. Questo approccio pulito porta ad applicazioni altamente manutenibili, scalabili e adattabili alle esigenze aziendali in evoluzione.

Le piattaforme di distribuzione Low-code come AppMaster forniscono anche supporto immediato per un'ampia gamma di database RDBMS (Relational Database Management System), API (Application Programming Interfaces) e servizi web. Ad esempio, le applicazioni AppMaster possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come origine dati primaria. La perfetta integrazione di database, API e altri servizi semplifica notevolmente il processo di sviluppo e distribuzione delle applicazioni, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sulla progettazione e fornitura di soluzioni innovative anziché dedicare tempo a attività di integrazione e infrastruttura di basso livello.

Man mano che l’adozione di piattaforme di distribuzione low-code cresce in tutti i settori, continuano ad emergere nuove tendenze e sviluppi. Una di queste tendenze è la crescente domanda del mercato per applicazioni sviluppate con tecnologie low-code o no-code. Secondo Forrester Research, il mercato globale delle piattaforme di sviluppo di applicazioni low-code dovrebbe raggiungere i 21,2 miliardi di dollari entro il 2022, rispetto ai 3,8 miliardi di dollari del 2017. Inoltre, Gartner prevede che lo sviluppo di applicazioni low-code rappresenterà oltre il 65% di tutto lo sviluppo di applicazioni. attività entro il 2024.

Questa rapida crescita può essere attribuita a vari fattori, tra cui il panorama aziendale sempre più competitivo e frenetico, la crescente domanda di trasformazione digitale in tutti i settori e la crescente necessità di metodi di sviluppo applicativo efficienti ed economici. Sfruttando le piattaforme di distribuzione low-code, le organizzazioni possono implementare rapidamente soluzioni innovative, stare al passo con la concorrenza e adattarsi alle dinamiche di mercato in continua evoluzione.

In sintesi, la distribuzione low-code è un approccio trasformativo allo sviluppo del software che consente uno sviluppo applicativo rapido ed efficiente riducendo al minimo gli sforzi di programmazione manuale e supportando un'ampia gamma di tipi di applicazioni e casi d'uso. Con piattaforme come AppMaster, gli utenti possono creare, testare e distribuire visivamente applicazioni backend, web e mobili, il tutto evitando le insidie ​​del debito tecnico. Poiché l’adozione di tecnologie di distribuzione low-code continua a crescere, le aziende possono trarre vantaggio da questa tendenza per semplificare i processi di sviluppo delle applicazioni e promuovere l’innovazione in un mercato sempre più competitivo.