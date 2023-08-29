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低代码交付

Aug 29, 2023

Low-code交付是一种现代软件开发方法，旨在通过减少构建、测试和部署软件解决方案所需的手动、手写代码量来简化应用程序的创建和实现。 AppMasterlow-code交付平台不是仅仅依赖 Java、C++ 或 Python 等编程语言，而是使开发人员和非技术用户能够使用drag-and-drop界面、可视化建模工具和可重复使用的组件。这可以加快应用程序开发速度，降低开发成本，提高应用程序质量，并快速响应业务需求和市场机会。

Low-code交付平台可以满足各种应用程序类型，例如 Web、后端和移动应用程序。它们支持多种用例，从简单的任务自动化和业务流程管理到复杂的企业级和高负载应用程序的开发。通过利用预构建的模板和可重复使用的组件，这些平台显着减少了开发时间和错误的可能性，同时最大限度地提高了应用程序质量和可维护性。

AppMasterlow-code交付平台的一项关键功能是能够根据用户创建的可视化蓝图生成真实的应用程序源代码、可执行二进制文件或整个应用程序。这种自动代码生成过程消除了手动编程的需要，手动编程既耗时又容易出错。 AppMaster专门使用Go编程语言生成后端应用程序，使用Vue 3 JavaScript框架生成Web应用程序，以及使用服务器驱动的Kotlin和Jetpack Compose （适用于Android）和SwiftUI （适用于iOS平台）的移动应用程序。

low-code交付的另一个重要方面是它专注于消除技术债务。每当应用程序的需求或蓝图发生更改时， low-code平台都会从头开始生成一组新的应用程序，确保解决方案保持敏捷、最新，并且没有任何先前版本遗留的残留代码工件。这种从头开始的方法使应用程序具有高度可维护性、可扩展性并且能够适应不断变化的业务需求。

AppMasterLow-code交付平台还为各种 RDBMS（关系数据库管理系统）数据库、API（应用程序编程接口）和 Web 服务提供开箱即用的支持。例如， AppMaster应用程序可以使用任何兼容 PostgreSQL 的数据库作为主要数据源。数据库、API 和其他服务的无缝集成显着简化了应用程序开发和部署流程，使开发人员能够专注于设计和交付创新解决方案，而不是将时间花在低级基础设施和集成任务上。

随着low-code交付平台在各行业的采用不断增长，新的趋势和发展不断出现。其中一种趋势是市场对使用low-codeno-code技术开发的应用程序的需求不断增长。根据 Forrester Research 的数据，全球low-code应用程序开发平台市场预计到 2022 年将达到 212 亿美元，而 2017 年为 38 亿美元。此外，Gartner 预测low-code应用程序开发将占所有应用程序开发的 65% 以上到 2024 年的活动。

这种快速增长可归因于多种因素，包括竞争日益激烈和快节奏的商业环境、跨行业数字化转型的需求不断增长，以及对具有成本效益和高效的应用程序开发方法的需求不断增长。通过利用low-code交付平台，组织可以快速实施创新解决方案，在竞争中保持领先地位，并适应不断变化的市场动态。

总之， low-code交付是一种变革性的软件开发方法，它通过最大限度地减少手动编程工作并支持广泛的应用程序类型和用例来实现快速高效的应用程序开发。借助AppMaster这样的平台，用户可以直观地创建、测试和部署后端、Web 和移动应用程序，同时避免技术债务的陷阱。随着low-code交付技术的采用不断增长，企业可以利用这一趋势来简化其应用程序开发流程并在竞争日益激烈的市场中推动创新。

探索更多术语:
低代码保留策略 低代码合作伙伴关系 低代码团队 低代码基础设施 低代码增量开发 低代码客户评价 低代码市场 低代码性能 低代码标准 低代码模块化 低代码福利包 低代码编排 低代码识别 低代码进步 低代码项目管理 特定于域的低代码

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