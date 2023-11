Le verrouillage du fournisseur, également appelé verrouillage propriétaire ou verrouillage du client, est la situation dans laquelle les clients deviennent fortement dépendants d'un seul fournisseur pour leurs produits ou services, ce qui rend difficile pour eux de changer ou de migrer vers des solutions alternatives sans encourir de conséquences. des investissements importants en termes de temps, de coûts et d'autres ressources. Dans le contexte de l'informatique sans serveur, la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur fait référence à l'enchevêtrement d'une entreprise avec un fournisseur d'infrastructure, une plate-forme d'application ou un ensemble d'outils particulier. Cette dépendance résulte souvent de l'utilisation exclusive de technologies, de frameworks et de services propriétaires fournis par le fournisseur.

Au fil des années, de nombreuses études et rapports du secteur ont souligné l’inquiétude croissante concernant la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur comme l’un des facteurs essentiels à prendre en compte lors de l’adoption de l’informatique sans serveur et d’autres services cloud. Parmi les défis qui exacerbent encore davantage la dépendance vis-à-vis des fournisseurs, il y a la complexité et la fragmentation croissantes des écosystèmes sans serveur. Une enquête récente de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) a révélé que jusqu'à 48 % des organisations interrogées citent les préoccupations concernant la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur comme un facteur les empêchant d'adopter des technologies cloud natives.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la dépendance envers un fournisseur pose un défi dans le paysage informatique sans serveur, les suivantes étant les plus notables :

Services propriétaires : de nombreux fournisseurs sans serveur proposent des services propriétaires uniques à leurs clients dans le cadre de leur solution globale. Bien que ces services puissent offrir une évolutivité, une fiabilité et une facilité d'utilisation améliorées, ils rendent également difficile pour les entreprises de les remplacer par les offres d'un autre fournisseur sans investir beaucoup de temps et d'argent dans la réingénierie et la reconfiguration.

Intégration et compatibilité : les plates-formes sans serveur nécessitent souvent des architectures complexes pour atteindre l'évolutivité et la tolérance aux pannes. Lorsque les organisations optent pour une plate-forme spécifique, elles peuvent avoir besoin de coupler étroitement l'architecture de leurs applications à l'infrastructure et aux services propriétaires de cette plate-forme pour obtenir des performances optimales. Ce couplage étroit rend plus difficile pour les entreprises la migration de leurs solutions sans serveur vers une autre plate-forme sans retravailler et tester à nouveau les applications et leurs intégrations avec d'autres systèmes.

Migration des données : la migration des données entre différents fournisseurs sans serveur ou entre un fournisseur sans serveur et une infrastructure sur site peut s'avérer difficile. Les processus de conversion, de transformation et d’extraction de données peuvent prendre du temps et consommer beaucoup de ressources, ce qui contribue encore davantage à la difficulté de se libérer de la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur.

API et SDK : de nombreuses plates-formes sans serveur proposent des API et des SDK spécialisés pour interagir avec leurs services, obligeant les développeurs à écrire du code personnalisé pour exploiter ces fonctionnalités. Lorsqu'une entreprise décide de changer de fournisseur, elle devra réécrire le code pour être compatible avec la nouvelle plate-forme, ce qui entraînera des dépenses de temps, d'efforts et de ressources supplémentaires.

Face à ces défis, la plateforme no-code d' AppMaster s'est imposée comme un outil efficace pour atténuer la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, offrant une solution transparente et flexible pour créer des applications backend, Web et mobiles. La plateforme permet à ses clients de créer visuellement des modèles de données, une logique métier, une API REST et endpoints WSS, leur permettant ainsi de réduire, voire d'éliminer les dépendances vis-à-vis des outils et technologies propriétaires d'un fournisseur spécifique. Grâce à la génération d'applications réelles d' AppMaster, les clients peuvent accéder aux fichiers binaires ou au code source et héberger leurs applications sur leur infrastructure préférée, réduisant ainsi davantage la dépendance à l'égard d'un fournisseur particulier.

De plus, AppMaster offre aux clients plusieurs autres avantages qui peuvent les aider à éviter la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Par exemple, la plateforme génère automatiquement une documentation swagger (API ouverte) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, garantissant ainsi la cohérence et la compatibilité entre les différentes plateformes. Cela signifie également que les organisations peuvent simplifier le processus de migration des applications vers de nouvelles plates-formes, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires à la conversion, à la transformation et à l'extraction des données. De plus, grâce à la prise en charge par AppMaster d'un large éventail de technologies backend, Web et mobiles, les entreprises peuvent garantir que leurs applications restent polyvalentes, adaptables et interopérables avec le paysage informatique sans serveur en constante évolution.

En conclusion, la dépendance envers un fournisseur reste un défi majeur pour les organisations qui cherchent à adopter des plateformes et des services informatiques sans serveur. Cependant, des solutions telles que la plate no-code d' AppMaster peuvent aider à briser ces chaînes en fournissant un environnement de développement d'applications flexible, interopérable et extensible qui favorise la liberté de choix et permet aux entreprises de tirer parti des meilleures technologies, outils et plates-formes. pour alimenter leur innovation et leur croissance numériques. En donnant aux entreprises la possibilité de créer, de faire évoluer et de déployer des applications sur les plates-formes de leur choix, AppMaster garantit que la dépendance envers un fournisseur n'entrave pas leur chemin vers le succès de l'informatique sans serveur.