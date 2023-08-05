منصة تطوير بدون كود / NCDPs

تعد منصات تطوير No-Code (NCDPs) تقدمًا تقنيًا مبتكرًا في النظام البيئي لتطوير البرامج والذي يمكّن الأفراد من تصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها دون الحاجة إلى الترميز اليدوي التقليدي. تلبي هذه الأنظمة الأساسية المطورين وغير المطورين على حد سواء من خلال توفير واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات معقدة تتضمن مكونات مختلفة مثل الواجهة الخلفية والويب وواجهات الجوال.

العمارة والمكونات:

تطبيقات الواجهة الخلفية: توفر هذه الأنظمة الأساسية الإنشاء المرئي لنماذج البيانات أو مخطط قاعدة البيانات. يمكنه ترجمة التمثيل المرئي لمنطق الأعمال إلى تطبيقات حقيقية. على سبيل المثال ، يتيح AppMaster للعملاء إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي وترجمتها إلى تطبيقات تستند إلى Go (golang) ، وإدارة كل شيء من منطق الأعمال إلى REST API ونقاط نهاية WSS.



تطبيقات الويب: تسهل NCDPs إنشاء تطبيقات ويب تفاعلية ، باستخدام تصميم واجهة مستخدم drag-and-drop إلى جانب منطق الأعمال المعقد. يتيح استخدام AppMaster لإطار عمل Vue3 تصميمًا سريعًا وبديهيًا ، مما يعزز سرعة التطوير بمعامل 10.



تطبيقات الهاتف المحمول: يتم تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بسلاسة من خلال إنشاء واجهة مستخدم مرئية وتصميم منطقي. تسمح أدوات مثل إطار عمل AppMaster القائم على الخادم المستند إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لـ IOS بتحديث التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات.



النشر والتنفيذ:

الجيل والتجميع: تأخذ NCDP مخططات التصميم وترجمتها إلى كود المصدر ، متبوعًا بالتجميع والاختبار والتعبئة. عادةً ما تتم إدارة النشر على السحابة من خلال حاويات عامل الإرساء ، مما يضمن الانتقال السلس من التصميم إلى التطبيق المباشر.



الاستضافة المحلية: تسمح الاشتراكات المتقدمة ، مثل اشتراك AppMaster 's Enterprise ، للعملاء بالحصول على كود المصدر أو الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ للاستضافة المحلية ، مما يوفر تحكمًا وتخصيصًا محسنين.



قابلية التوسع والأداء:

التطبيقات عديمة الحالة: يمكن للمنصات مثل AppMaster ، باستخدام تطبيقات الواجهة الخلفية المجمعة عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go ، تحقيق قابلية تطوير رائعة مناسبة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل. هذا مهم في التعامل مع الأحمال المتغيرة وقياس التطبيقات وفقًا لاحتياجات العمل.



توافق قواعد البيانات: تضمن المرونة في العمل مع قواعد البيانات مثل الأنظمة المتوافقة مع Postgresql تكامل البيانات وإمكانية الوصول إليها.

الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة:

التطوير السريع: تجعل NCDP تطوير التطبيقات أسرع ، غالبًا بحجم 10x. يتم تحقيق ذلك من خلال دمج العديد من الأدوات المرئية والمكونات المعدة مسبقًا.



خفض التكلفة: يمكن أن يؤدي إلغاء الديون الفنية واستخدام العمليات الآلية إلى جعل التطوير أكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاثة أضعاف.



التوثيق والصيانة:

التوثيق الآلي: تقوم الأنظمة الأساسية مثل AppMaster تلقائيًا بإنشاء مستندات أساسية مثل Swagger (واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. هذا يضمن أن الوثائق تتماشى دائمًا مع أحدث التغييرات.



لا توجد ديون فنية: نظرًا لأن NCDPs تنشئ تطبيقات من الصفر ، فهي تتجنب بطبيعتها الديون التقنية ، مما يجعل الصيانة والتحديثات المستمرة أكثر بساطة.



دمقرطة التنمية:

إمكانية الوصول: جعلت NCDP تطوير التطبيقات في متناول جمهور أوسع ، بما في ذلك غير المطورين أو المطورين المواطنين. وقد أدى ذلك إلى زيادة الابتكار والنمو في مختلف الصناعات.



التكامل والتوافق:

التكامل مع الأنظمة الحالية: توفر NCDPs القدرة على التكامل مع أنظمة المؤسسة الحالية وواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات ، مما يضمن أن التطبيقات الجديدة يمكن أن تتلاءم بسهولة مع المشهد التكنولوجي الحالي للمؤسسة.



الأمان والامتثال:

إجراءات أمنية قوية: تعتمد الأنظمة الأساسية مثل AppMaster بروتوكولات أمان صارمة وتلتزم بالامتثال التنظيمي ، مما يجعلها مناسبة للصناعات الحساسة مثل التمويل والرعاية الصحية.



حالات الاستخدام والتطبيقات:

من المؤسسات إلى الشركات الصغيرة: تلبي NCDPs مجموعة واسعة من العملاء ، مع حالات الاستخدام التي تمتد عبر الصناعات وأحجام الشركات. من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة ، تُحدث NCDP ثورة في كيفية إنشاء التطبيقات ونشرها.



الاتجاهات والتطورات المستقبلية:



تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: تشمل الاتجاهات الناشئة في NCDPs تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لزيادة تعزيز الأتمتة والتحليلات التنبؤية واتخاذ القرارات الذكية.



تمثل منصات تطوير No-Code نقلة نوعية في عالم تطوير البرمجيات. إنها توفر حلاً شاملاً ، بدءًا من التصميم إلى النشر ، مع تقليل كبير في الوقت والتكلفة والتعقيد. تقود منصات مثل AppMaster هذا التحول ، حيث توفر بيئة شاملة لتطوير التطبيقات الحديثة التي تكون شاملة وفعالة وقابلة للتطوير وجاهزة للمستقبل.