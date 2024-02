Piattaforma di sviluppo No-Code/NCDP

No-Code Development Platforms (NCDP) è un progresso tecnologico innovativo nell'ecosistema di sviluppo software che consente alle persone di progettare, sviluppare e distribuire applicazioni senza la tradizionale codifica manuale. Queste piattaforme si rivolgono sia agli sviluppatori che ai non sviluppatori fornendo un'interfaccia user-friendly per la creazione di applicazioni complesse che coinvolgono vari componenti come il back-end, il web e le interfacce mobili.

Architettura e componenti:

Applicazioni back-end: queste piattaforme offrono la creazione visiva di modelli di dati o schemi di database. Può tradurre la rappresentazione visiva della logica aziendale in applicazioni reali. Ad esempio, AppMaster consente ai clienti di creare visivamente modelli di dati e di tradurli in applicazioni basate su Go (golang), gestendo tutto, dalla logica aziendale all'API REST e agli endpoint WSS.



Applicazioni Web: gli NCDP facilitano la creazione di applicazioni Web interattive, utilizzando la progettazione dell'interfaccia drag-and-drop selezione unita a una logica aziendale complessa. L'utilizzo del framework Vue3 da parte di AppMaster consente una progettazione rapida e intuitiva, aumentando la velocità di sviluppo di un fattore 10.



Applicazioni per dispositivi mobili: lo sviluppo di app per dispositivi mobili è reso trasparente dalla creazione dell'interfaccia utente visiva e dal design logico. Strumenti come il framework basato su server di AppMaster basato su Kotlin, Jetpack Compose per Android e SwiftUI per IOS consentono l'aggiornamento delle applicazioni senza l'invio di nuove versioni agli app store.



Distribuzione ed esecuzione:

Generazione e compilazione: gli NCDP prendono i progetti di progettazione e li traducono in codice sorgente, seguiti da compilazione, test e impacchettamento. La distribuzione nel cloud è in genere gestita tramite container docker, garantendo una transizione graduale dalla progettazione all'applicazione live.



Hosting locale: gli abbonamenti avanzati, come l'abbonamento Enterprise di AppMaster, consentono ai clienti di ottenere codice sorgente o file binari eseguibili per l'hosting locale, fornendo controllo e personalizzazione migliorati.



Scalabilità e prestazioni:

Applicazioni stateless: piattaforme come AppMaster, utilizzando applicazioni back-end stateless compilate generate con Go, possono ottenere una scalabilità eccezionale adatta a casi d'uso aziendali e ad alto carico. Ciò è significativo nella gestione di carichi variabili e nella scalabilità delle applicazioni in base alle esigenze aziendali.



Compatibilità del database: la flessibilità di lavorare con database come i sistemi compatibili con Postgresql garantisce l'integrità e l'accessibilità dei dati.

Efficienza ed economicità:

Sviluppo rapido: gli NCDP rendono lo sviluppo delle applicazioni più veloce, spesso di una grandezza di 10 volte. Ciò si ottiene attraverso l'integrazione di vari strumenti visivi e componenti predefiniti.



Riduzione dei costi: l'eliminazione del debito tecnico e l'utilizzo di processi automatizzati possono rendere lo sviluppo 3 volte più conveniente.



Documentazione e Manutenzione:

Documentazione automatizzata: piattaforme come AppMaster generano automaticamente documenti essenziali come Swagger (API aperta) per endpoints del server e gli script di migrazione dello schema del database. Ciò garantisce che la documentazione sia sempre allineata con le ultime modifiche.



Nessun debito tecnico: poiché gli NCDP generano applicazioni da zero, evitano intrinsecamente il debito tecnico, rendendo la manutenzione e gli aggiornamenti continui più snelli.



Democratizzazione dello sviluppo:

Accessibilità: gli NCDP hanno reso lo sviluppo di applicazioni accessibile a un pubblico più ampio, compresi i non sviluppatori o i cittadini sviluppatori. Ciò ha portato a una maggiore innovazione e crescita in vari settori.



Integrazione e compatibilità:

Integrazione con i sistemi esistenti: gli NCDP offrono la possibilità di integrarsi con i sistemi aziendali, le API ei database esistenti, assicurando che le nuove applicazioni possano adattarsi facilmente all'attuale panorama tecnologico di un'organizzazione.



Sicurezza e conformità:

Robuste misure di sicurezza: piattaforme come AppMaster adottano rigorosi protocolli di sicurezza e aderiscono alla conformità normativa, rendendole adatte a settori sensibili come la finanza e la sanità.



Casi d'uso e applicazioni:

Da impresa a piccola impresa: gli NCDP si rivolgono a un'ampia gamma di clienti, con casi d'uso che abbracciano tutti i settori e le dimensioni aziendali. Dalle piccole imprese alle grandi imprese, gli NCDP stanno rivoluzionando il modo in cui le applicazioni vengono create e distribuite.



Tendenze e progressi futuri:



Integrazione di AI e machine learning: le tendenze emergenti negli NCDP includono l'integrazione di AI e machine learning per migliorare ulteriormente l'automazione, l'analisi predittiva e il processo decisionale intelligente.



Le piattaforme di sviluppo No-Code rappresentano un cambio di paradigma nel mondo dello sviluppo software. Offrono una soluzione completa, dalla progettazione all'implementazione, con una significativa riduzione di tempi, costi e complessità. Piattaforme come AppMaster stanno guidando questa trasformazione, fornendo un ambiente onnicomprensivo per lo sviluppo di applicazioni moderne che sia inclusivo, efficiente, scalabile e pronto per il futuro.