Plataforma de desenvolvimento sem código (No-Code Development Platform/NCDPs)

As plataformas de desenvolvimento No-Code (NCDPs) são um avanço tecnológico inovador no ecossistema de desenvolvimento de software que capacita os indivíduos a projetar, desenvolver e implantar aplicativos sem codificação manual tradicional. Essas plataformas atendem a desenvolvedores e não desenvolvedores, fornecendo uma interface amigável para a criação de aplicativos complexos envolvendo vários componentes, como back-end, web e interfaces móveis.

Arquitetura e componentes:

Aplicativos de back-end: essas plataformas oferecem a criação visual de modelos de dados ou esquema de banco de dados. Ele pode traduzir a representação visual da lógica de negócios em aplicativos reais. Por exemplo, o AppMaster permite que os clientes criem visualmente modelos de dados e os traduzam em aplicativos baseados em Go (golang), gerenciando tudo, desde lógica de negócios até REST API e WSS Endpoints.



Aplicativos da Web: os NCDPs facilitam a criação de aplicativos da Web interativos, empregando design de interface do usuário drag-and-drop junto com uma lógica de negócios intrincada. A utilização da estrutura Vue3 pelo AppMaster permite um design rápido e intuitivo, aumentando a velocidade de desenvolvimento em um fator de 10.



Aplicativos móveis: o desenvolvimento de aplicativos móveis é feito de forma integrada com a criação visual da interface do usuário e o design lógico. Ferramentas como a estrutura orientada a servidor do AppMaster baseada em Kotlin, Jetpack Compose para Android e SwiftUI para IOS permitem que os aplicativos sejam atualizados sem o envio de novas versões às lojas de aplicativos.



Implantação e Execução:

Geração e compilação: os NCDPs pegam os projetos de design e os traduzem em código-fonte, seguidos de compilação, teste e empacotamento. A implantação na nuvem geralmente é gerenciada por meio de contêineres docker, garantindo uma transição suave do design para o aplicativo ativo.



Hospedagem no local: assinaturas avançadas, como a assinatura do AppMaster Enterprise, permitem que os clientes obtenham código-fonte ou arquivos binários executáveis ​​para hospedagem no local, fornecendo controle e personalização aprimorados.



Escalabilidade e desempenho:

Aplicativos sem estado: plataformas como AppMaster, usando aplicativos de back-end sem estado compilados gerados com Go, podem alcançar excelente escalabilidade adequada para casos de uso corporativos e de alta carga. Isso é significativo no manuseio de cargas variáveis ​​e dimensionamento de aplicativos de acordo com as necessidades de negócios.



Compatibilidade de banco de dados: A flexibilidade para trabalhar com bancos de dados, como sistemas compatíveis com Postgresql, garante a integridade e acessibilidade dos dados.

Eficiência e custo-benefício:

Desenvolvimento rápido: os NCDPs tornam o desenvolvimento de aplicativos mais rápido, geralmente em uma magnitude de 10x. Isso é obtido por meio da integração de várias ferramentas visuais e componentes pré-construídos.



Redução de custos: A eliminação da dívida técnica e a utilização de processos automatizados podem tornar o desenvolvimento 3x mais econômico.



Documentação e Manutenção:

Documentação automatizada: plataformas como AppMaster geram automaticamente documentos essenciais como Swagger (API aberta) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Isso garante que a documentação esteja sempre alinhada com as últimas alterações.



Sem Dívida Técnica: Como os NCDPs geram aplicativos do zero, eles inerentemente evitam a dívida técnica, simplificando a manutenção e as atualizações contínuas.



Democratização do Desenvolvimento:

Acessibilidade: os NCDPs tornaram o desenvolvimento de aplicativos acessível a um público mais amplo, incluindo não desenvolvedores ou desenvolvedores cidadãos. Isso levou a uma maior inovação e crescimento em vários setores.



Integração e Compatibilidade:

Integração com sistemas existentes: NCDPs fornecem a capacidade de integração com sistemas corporativos, APIs e bancos de dados existentes, garantindo que novos aplicativos possam se ajustar facilmente ao cenário tecnológico atual de uma organização.



Segurança e Conformidade:

Medidas de segurança robustas: plataformas como AppMaster adotam protocolos de segurança rigorosos e aderem à conformidade regulatória, tornando-as adequadas para setores sensíveis, como finanças e saúde.



Casos de uso e aplicações:

De empresa a pequena empresa: os NCDPs atendem a uma ampla gama de clientes, com casos de uso abrangendo setores e tamanhos de empresa. De pequenas a grandes empresas, os NCDPs estão revolucionando a forma como os aplicativos são criados e implantados.



Tendências futuras e avanços:



Integração de IA e aprendizado de máquina: as tendências emergentes em NCDPs incluem a integração de IA e aprendizado de máquina para aprimorar ainda mais a automação, a análise preditiva e a tomada de decisão inteligente.



As plataformas de desenvolvimento No-Code representam uma mudança de paradigma no mundo do desenvolvimento de software. Eles oferecem uma solução abrangente, desde o projeto até a implantação, com redução significativa de tempo, custo e complexidade. Plataformas como AppMaster estão liderando essa transformação, fornecendo um ambiente abrangente para o desenvolvimento de aplicativos modernos que é inclusivo, eficiente, escalável e pronto para o futuro.