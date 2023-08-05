Платформа разработки без кода/NCDPs

Платформы разработки No-Code (NCDP) — это инновационное технологическое достижение в экосистеме разработки программного обеспечения , которое позволяет людям проектировать, разрабатывать и развертывать приложения без традиционного ручного кодирования. Эти платформы подходят как разработчикам, так и не разработчикам, предоставляя удобный интерфейс для создания сложных приложений, включающих различные компоненты, такие как серверная часть, веб-интерфейсы и мобильные интерфейсы.

Архитектура и компоненты:

Серверные приложения: эти платформы предлагают визуальное создание моделей данных или схемы базы данных. Он может переводить визуальное представление бизнес-логики в реальные приложения. Например, AppMaster позволяет клиентам визуально создавать модели данных и преобразовывать их в приложения на основе Go (golang), управляя всем, от бизнес-логики до REST API и конечных точек WSS.



Веб-приложения: NCDP упрощают создание интерактивных веб-приложений, используя дизайн drag-and-drop в сочетании со сложной бизнес-логикой. Использование AppMaster платформы Vue3 позволяет быстро и интуитивно понятно проектировать, увеличивая скорость разработки в 10 раз.



Мобильные приложения: разработка мобильных приложений упрощается благодаря созданию визуального пользовательского интерфейса и логическому дизайну. Такие инструменты, как управляемая сервером платформа AppMaster на основе Kotlin, Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS, позволяют обновлять приложения без отправки новых версий в магазины приложений.



Развертывание и выполнение:

Генерация и компиляция: NCDP берут чертежи дизайна и переводят их в исходный код с последующей компиляцией, тестированием и упаковкой. Развертыванием в облаке обычно управляют с помощью док-контейнеров, что обеспечивает плавный переход от разработки к реальному приложению.



Локальный хостинг: расширенные подписки, такие как подписка AppMaster Enterprise, позволяют клиентам получать исходный код или исполняемые двоичные файлы для локального хостинга, обеспечивая расширенный контроль и настройку.



Масштабируемость и производительность:

Приложения без сохранения состояния: такие платформы, как AppMaster, с использованием скомпилированных внутренних приложений без сохранения состояния, созданных с помощью Go, могут обеспечить выдающуюся масштабируемость, подходящую для предприятий и сценариев использования с высокой нагрузкой. Это важно при работе с различными нагрузками и масштабировании приложений в соответствии с потребностями бизнеса.



Совместимость с базами данных: Гибкость работы с базами данных, такими как системы, совместимые с Postgresql, обеспечивает целостность и доступность данных.

Эффективность и экономичность:

Быстрая разработка: NCDP ускоряют разработку приложений, часто в 10 раз. Это достигается за счет интеграции различных визуальных инструментов и готовых компонентов.



Снижение затрат: устранение технического долга и использование автоматизированных процессов могут сделать разработку в 3 раза более рентабельной.



Документация и обслуживание:

Автоматизированная документация: такие платформы, как AppMaster автоматически генерируют важные документы, такие как Swagger (открытый API), для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных. Это гарантирует, что документация всегда соответствует последним изменениям.



Отсутствие технического долга: поскольку NCDP создают приложения с нуля, они по своей природе избегают технического долга, что упрощает текущее обслуживание и обновления.



Демократизация развития:

Доступность: NCDP сделали разработку приложений доступной для более широкой аудитории, включая не-разработчиков или гражданских разработчиков. Это привело к увеличению инноваций и росту в различных отраслях.



Интеграция и совместимость:

Интеграция с существующими системами: NCDP обеспечивают возможность интеграции с существующими корпоративными системами, API-интерфейсами и базами данных, гарантируя, что новые приложения легко впишутся в текущий технологический ландшафт организации.



Безопасность и соответствие:

Надежные меры безопасности. Такие платформы, как AppMaster, используют строгие протоколы безопасности и соответствуют нормативным требованиям, что делает их подходящими для таких чувствительных отраслей, как финансы и здравоохранение.



Варианты использования и приложения:

От предприятия до малого бизнеса: NCDP обслуживают широкий круг клиентов с вариантами использования, охватывающими разные отрасли и размеры компаний. От малого бизнеса до крупных предприятий, NCDP революционизируют способы создания и развертывания приложений.



Будущие тенденции и достижения:



Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения. Новые тенденции в NCDP включают интеграцию искусственного интеллекта и машинного обучения для дальнейшего улучшения автоматизации, прогнозной аналитики и интеллектуального принятия решений.



Платформы разработки No-Code представляют собой изменение парадигмы в мире разработки программного обеспечения. Они предлагают комплексное решение, начиная от проектирования и заканчивая развертыванием, со значительным сокращением времени, затрат и сложности. Платформы, такие как AppMaster, возглавляют эту трансформацию, предоставляя всеобъемлющую среду для разработки современных приложений, которая является инклюзивной, эффективной, масштабируемой и готовой к будущему.