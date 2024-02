No-Code-Entwicklungsplattform/NCDPs

No-Code Development Platforms (NCDPs) sind ein innovativer technologischer Fortschritt im Softwareentwicklungs- Ökosystem, der es Einzelpersonen ermöglicht, Anwendungen ohne herkömmliche manuelle Programmierung zu entwerfen, zu entwickeln und bereitzustellen. Diese Plattformen richten sich gleichermaßen an Entwickler und Nicht-Entwickler, indem sie eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Erstellung komplexer Anwendungen mit verschiedenen Komponenten wie Backend-, Web- und Mobilschnittstellen bereitstellen.

Architektur und Komponenten:

Backend-Anwendungen: Diese Plattformen bieten die visuelle Erstellung von Datenmodellen oder Datenbankschemata. Es kann die visuelle Darstellung der Geschäftslogik in reale Anwendungen übersetzen. Mit AppMaster können Kunden beispielsweise Datenmodelle visuell erstellen und in Go (Golang)-basierte Anwendungen übersetzen und dabei alles von der Geschäftslogik bis hin zu REST-API und WSS-Endpunkten verwalten.



Webanwendungen: NCDPs erleichtern die Erstellung interaktiver Webanwendungen, indem sie drag-and-drop UI-Design in Verbindung mit komplexer Geschäftslogik nutzen. Die Nutzung des Vue3-Frameworks durch AppMaster ermöglicht ein schnelles und intuitives Design und erhöht die Entwicklungsgeschwindigkeit um den Faktor 10.



Mobile Anwendungen: Die Entwicklung mobiler Apps erfolgt nahtlos durch die Erstellung visueller Benutzeroberflächen und das Logikdesign. Tools wie das servergesteuerte Framework von AppMaster auf Basis von Kotlin, Jetpack Compose für Android und SwiftUI für IOS ermöglichen die Aktualisierung von Anwendungen, ohne dass neue Versionen an App Stores übermittelt werden müssen.



Bereitstellung und Ausführung:

Generierung und Kompilierung: NCDPs übernehmen die Entwurfsentwürfe und übersetzen sie in Quellcode, gefolgt von Kompilierung, Tests und Verpackung. Die Bereitstellung in der Cloud wird in der Regel über Docker-Container verwaltet, wodurch ein reibungsloser Übergang vom Entwurf zur Live-Anwendung gewährleistet wird.



Hosting vor Ort: Erweiterte Abonnements, wie das Enterprise-Abonnement von AppMaster, ermöglichen es Kunden, Quellcode oder ausführbare Binärdateien für das Hosting vor Ort zu erhalten, was eine verbesserte Kontrolle und Anpassung ermöglicht.



Skalierbarkeit und Leistung:

Zustandslose Anwendungen: Plattformen wie AppMaster können durch die Verwendung kompilierter, zustandsloser Backend-Anwendungen, die mit Go generiert wurden, eine hervorragende Skalierbarkeit erreichen, die für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle geeignet ist. Dies ist wichtig, um unterschiedliche Lasten zu bewältigen und Anwendungen entsprechend den Geschäftsanforderungen zu skalieren.



Datenbankkompatibilität: Die Flexibilität, mit Datenbanken wie Postgresql-kompatiblen Systemen zu arbeiten, gewährleistet Datenintegrität und -zugänglichkeit.

Effizienz und Kosteneffizienz:

Schnelle Entwicklung: NCDPs beschleunigen die Anwendungsentwicklung, oft um das Zehnfache. Dies wird durch die Integration verschiedener visueller Tools und vorgefertigter Komponenten erreicht.



Kostenreduzierung: Die Beseitigung technischer Schulden und die Nutzung automatisierter Prozesse können die Entwicklung um das Dreifache kosteneffektiver machen.



Dokumentation und Wartung:

Automatisierte Dokumentation: Plattformen wie AppMaster generieren automatisch wichtige Dokumente wie Swagger (offene API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripte. Dadurch wird sichergestellt, dass die Dokumentation stets auf dem neuesten Stand ist.



Keine technischen Schulden: Da NCDPs Anwendungen von Grund auf neu generieren, vermeiden sie von Natur aus technische Schulden, was die laufende Wartung und Aktualisierung rationalisiert.



Demokratisierung der Entwicklung:

Zugänglichkeit: NCDPs haben die Anwendungsentwicklung einem breiteren Publikum zugänglich gemacht, einschließlich Nicht-Entwicklern oder Bürgerentwicklern. Dies hat zu mehr Innovation und Wachstum in verschiedenen Branchen geführt.



Integration und Kompatibilität:

Integration mit bestehenden Systemen: NCDPs bieten die Möglichkeit zur Integration in bestehende Unternehmenssysteme, APIs und Datenbanken und stellen so sicher, dass neue Anwendungen problemlos in die aktuelle Technologielandschaft eines Unternehmens passen.



Sicherheit und Compliance:

Robuste Sicherheitsmaßnahmen: Plattformen wie AppMaster übernehmen strenge Sicherheitsprotokolle und halten sich an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, wodurch sie für sensible Branchen wie Finanzen und Gesundheitswesen geeignet sind.



Anwendungsfälle und Anwendungen:

Von Großunternehmen bis zu Kleinunternehmen: NCDPs richten sich an ein breites Kundenspektrum mit Anwendungsfällen, die sich über Branchen und Unternehmensgrößen erstrecken. Von kleinen bis hin zu großen Unternehmen revolutionieren NCDPs die Art und Weise, wie Anwendungen erstellt und bereitgestellt werden.



Zukünftige Trends und Fortschritte:



Integration von KI und maschinellem Lernen: Zu den aufkommenden Trends bei NCDPs gehört die Integration von KI und maschinellem Lernen, um Automatisierung, prädiktive Analysen und intelligente Entscheidungsfindung weiter zu verbessern.



No-Code Entwicklungsplattformen stellen einen Paradigmenwechsel in der Welt der Softwareentwicklung dar. Sie bieten eine umfassende Lösung vom Entwurf bis zur Bereitstellung mit einer erheblichen Reduzierung von Zeit, Kosten und Komplexität. Plattformen wie AppMaster sind Vorreiter dieser Transformation und bieten eine umfassende Umgebung für die moderne Anwendungsentwicklung, die inklusiv, effizient, skalierbar und zukunftssicher ist.