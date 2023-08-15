بدون كود إنترنت الأشياء </ h2>

إن إنترنت الأشياء No-code (إنترنت الأشياء) هو نموذج يسمح للأفراد أو المنظمات بالاستفادة من قوة تقنية إنترنت الأشياء دون الحاجة إلى مهارات الترميز التقليدية. يعمل هذا النهج على تبسيط عملية تطوير ونشر حلول إنترنت الأشياء ، مما يجعلها في متناول جمهور أوسع ، بما في ذلك المطورين المواطنين ومحللي الأعمال وخبراء المجال. مع ظهور منصات التطوير no-code مثل AppMaster ، يمكن للأفراد والمؤسسات الآن إنشاء تطبيقات إنترنت الأشياء من خلال التصميم المرئي لنماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات المستخدم دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة.

في سياق إنترنت الأشياء ، توفر منصات التطوير no-code مجموعة من الميزات التي تمكن المستخدمين من إنشاء حلول لجمع البيانات من أجهزة إنترنت الأشياء وتحليلها وتصورها. يمكن أن تتضمن هذه الحلول مكونات مختلفة ، مثل المستشعرات والمشغلات وتخزين البيانات وأنظمة المعالجة والتحليل والتطبيقات التي تواجه المستخدم. من خلال الاستفادة من إمكانات الأنظمة الأساسية no-code ، يمكن للمؤسسات تقليل الوقت والموارد اللازمة لتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء الخاصة بها وصيانتها وزيادة عائد الاستثمار ( ROI ) من مبادرات إنترنت الأشياء.

وفقًا لمسح حديث ، من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لمنصات التطوير no-code بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 28.1٪ من عام 2021 إلى عام 2028 ، ليصل إلى 38.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. ويمكن أن يُعزى هذا النمو إلى للطلب المتزايد على حلول إنترنت الأشياء عبر مختلف الصناعات ، والحاجة إلى وقت أسرع للتسويق ، وزيادة شعبية المطورين المواطنين. من خلال تبسيط تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء وتقليل الحواجز التي تحول no-code لإحداث ثورة في الطريقة التي يمكن بها للمؤسسات الاستفادة من تقنيات إنترنت الأشياء.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لحلول إنترنت الأشياء no-code في قدرتها على تسريع عملية التطوير من خلال أتمتة عدة مراحل ، مثل جمع المتطلبات والتصميم والتنفيذ والاختبار. يمكن للمؤسسات بعد ذلك التركيز على أهداف أعمالها الأساسية وتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء بما يصل إلى 10 مرات أسرع من الأساليب التقليدية. علاوة على ذلك ، يمكن أن تقلل الحلول no-code من تكاليف التطوير بما يصل إلى ثلاث مرات ، مما يجعل تقنية إنترنت الأشياء أكثر جدوى للشركات التي تعمل بميزانيات محدودة.

فائدة أخرى مهمة لإنترنت الأشياء no-code هي القضاء على الديون التقنية. من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من البداية بعد كل تعديل ، تضمن الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster أن يظل التطبيق متماسكًا ويمكن صيانته بمرور الوقت. يقلل هذا النهج من احتمالية مواجهة المشكلات المتعلقة بالتعليمات البرمجية القديمة ، والتي قد يكون من الصعب الكشف عنها وحلها. وبالتالي ، يمكن للمؤسسات تحقيق درجة أعلى من الموثوقية والمرونة في حلول إنترنت الأشياء الخاصة بهم.

يمكن لمنصات إنترنت الأشياء No-code أن تعزز تعاونًا أكبر بين الفرق المتنوعة داخل المنظمة. من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من المشاركة في عملية التطوير ، تعزز هذه المنصات بيئة عمل أكثر شمولاً وتعاونًا. يتيح ذلك للمؤسسات الاستفادة من مجموعات المهارات الفريدة ووجهات نظر موظفيها ، مما يؤدي إلى حلول إنترنت الأشياء أكثر إبداعًا وفعالية.

من الأمثلة الممتازة على حل إنترنت الأشياء no-code هو ذلك الذي يدمج أجهزة إنترنت الأشياء مع أنظمة الواجهة الخلفية لإدارة بياناتها. باستخدام نظام أساسي مثل AppMaster ، يمكن للمستخدم تصميم نموذج بيانات مرئيًا لتخزين بيانات جهاز إنترنت الأشياء ، وإنشاء عمليات تجارية للتعامل مع استيعاب البيانات ، وتكوين endpoints REST API لاسترداد البيانات في الوقت الفعلي. بالنسبة لواجهة المستخدم ، توفر المنصة واجهة drag-and-drop بديهية لتصميم تطبيقات الويب والجوال التي تعرض بيانات إنترنت الأشياء وتتفاعل معها. بمجرد اكتمال التصميم ، يقوم AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر اللازمة والاختبارات ونشر التطبيق ، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير والجهد المبذول.

IoT No-code هو نهج تطلعي لتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء الذي يستفيد من قوة المنصات no-code مثل AppMaster. إنه يبسط عملية التطوير ، ويضفي الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تقنية إنترنت الأشياء ، ويساعد المؤسسات على تحقيق نتائج بارزة من حيث السرعة والفعالية من حيث التكلفة وقابلية التوسع. من خلال تبني إنترنت الأشياء no-code ، يمكن للشركات ، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة ، تسخير إمكانات إنترنت الأشياء ودفع الابتكار ، كل ذلك مع تقليل اعتمادها على مواهب البرمجة النادرة.