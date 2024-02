Plate-forme de développement sans code (No-Code Development Platform/NCDP)

Les plates No-Code (NCDP) sont une avancée technologique innovante dans l'écosystème de développement de logiciels qui permet aux individus de concevoir, développer et déployer des applications sans codage manuel traditionnel. Ces plates-formes s'adressent aux développeurs et aux non-développeurs en fournissant une interface conviviale pour créer des applications complexes impliquant divers composants tels que les interfaces backend, Web et mobile.

Architecture et Composants :

Applications backend : ces plates-formes offrent la création visuelle de modèles de données ou de schémas de base de données. Il peut traduire la représentation visuelle de la logique métier en applications réelles. Par exemple, AppMaster permet aux clients de créer visuellement des modèles de données et de les traduire en applications basées sur Go (golang), en gérant tout, de la logique métier à l'API REST et aux points de terminaison WSS.



Applications Web : les NCDP facilitent la création d'applications Web interactives, en utilisant une conception d'interface utilisateur drag-and-drop associée à une logique métier complexe. L'utilisation par AppMaster du framework Vue3 permet une conception rapide et intuitive, améliorant la vitesse de développement d'un facteur 10.



Applications mobiles : le développement d'applications mobiles est rendu transparent grâce à la création d'interface utilisateur visuelle et à la conception logique. Des outils tels que le framework piloté par serveur d' AppMaster basé sur Kotlin, Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour IOS permettent de mettre à jour les applications sans soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications.



Déploiement et exécution :

Génération et compilation : les NCDP prennent les plans de conception et les traduisent en code source, suivis de la compilation, des tests et de l'empaquetage. Le déploiement dans le cloud est généralement géré via des conteneurs Docker, garantissant une transition en douceur de la conception à l'application en direct.



Hébergement sur site : les abonnements avancés, comme l'abonnement Enterprise d' AppMaster, permettent aux clients d'obtenir le code source ou des fichiers binaires exécutables pour l'hébergement sur site, offrant un contrôle et une personnalisation améliorés.



Évolutivité et performances :

Applications sans état : les plates-formes comme AppMaster, en utilisant des applications backend sans état compilées générées avec Go, peuvent atteindre une évolutivité exceptionnelle adaptée aux cas d'utilisation d'entreprise et à charge élevée. Ceci est important pour gérer des charges variables et faire évoluer les applications en fonction des besoins de l'entreprise.



Compatibilité de la base de données : la flexibilité de travailler avec des bases de données telles que les systèmes compatibles avec Postgresql garantit l'intégrité et l'accessibilité des données.

Efficacité et rentabilité :

Développement rapide : les NCDP accélèrent le développement d'applications, souvent d'une magnitude de 10 fois. Ceci est réalisé grâce à l'intégration de divers outils visuels et composants pré-construits.



Réduction des coûts : L'élimination de la dette technique et l'utilisation de processus automatisés peuvent rendre le développement 3 fois plus rentable.



Documentation et maintenance :

Documentation automatisée : des plates-formes telles AppMaster génèrent automatiquement des documents essentiels tels que Swagger (API ouverte) pour endpoints de serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Cela garantit que la documentation est toujours alignée sur les dernières modifications.



Aucune dette technique : étant donné que les NCDP génèrent des applications à partir de zéro, ils évitent par nature la dette technique, ce qui simplifie la maintenance et les mises à jour continues.



Démocratisation du développement :

Accessibilité : les NCDP ont rendu le développement d'applications accessible à un public plus large, y compris les non-développeurs ou les développeurs citoyens. Cela a conduit à une innovation et à une croissance accrues dans diverses industries.



Intégration et compatibilité :

Intégration avec les systèmes existants : les NCDP offrent la possibilité de s'intégrer aux systèmes d'entreprise, aux API et aux bases de données existants, garantissant que les nouvelles applications peuvent facilement s'intégrer au paysage technologique actuel d'une organisation.



Sécurité et conformité :

Mesures de sécurité robustes : des plates-formes comme AppMaster adoptent des protocoles de sécurité stricts et respectent la conformité réglementaire, ce qui les rend adaptées aux secteurs sensibles comme la finance et la santé.



Cas d'utilisation et applications :

De l'entreprise à la petite entreprise : les NCDP s'adressent à un large éventail de clients, avec des cas d'utilisation couvrant tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise. Des petites aux grandes entreprises, les NCDP révolutionnent la façon dont les applications sont créées et déployées.



Tendances et avancées futures :



Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique : les tendances émergentes dans les NCDP incluent l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique pour améliorer encore l'automatisation, l'analyse prédictive et la prise de décision intelligente.



Les plates No-Code représentent un changement de paradigme dans le monde du développement logiciel. Ils offrent une solution complète, allant de la conception au déploiement, avec une réduction significative des délais, des coûts et de la complexité. Des plates-formes comme AppMaster mènent cette transformation, en fournissant un environnement complet pour le développement d'applications modernes qui est inclusif, efficace, évolutif et prêt pour l'avenir.