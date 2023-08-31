Erişilebilirlik, Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Tasarım bağlamında, farklı yeteneklere, engellere ve farklı kullanıcı gereksinimlerine sahip bireylerin verimli bir şekilde kullanabileceği ve erişebileceği web siteleri, uygulamalar, araçlar ve teknolojiler oluşturma uygulamasını ifade eder. Kapsayıcı ve engelsiz dijital ürün ve hizmetlerin tasarlanması ve geliştirilmesi ilkelerini kapsadığı için yazılım geliştirmede önemli bir kavramdır.

AppMaster no-code platformunda yazılım geliştirme uzmanı olarak erişilebilirlik, arka uç, web ve mobil uygulamaların geliştirme sürecinde dikkate alınması gereken kritik bir husustur. Geliştiriciler, web içeriğinin, kullanıcı arayüzlerinin ve işlevlerin yerleşik erişilebilirlik yönergelerine ve en iyi uygulamalara göre tasarlanıp uygulanmasını sağlayarak, mümkün olan en geniş hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayan ve aynı zamanda aşağıdaki gibi yasal gerekliliklere de uyan dijital ürünler ve hizmetler oluşturabilirler: Engelli Amerikalılar Yasası (ADA) ve Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG).

Erişilebilirlik kavramı yalnızca engelli kullanıcılara uyum sağlamanın çok ötesine uzanır. Ayrıca farklı yaş gruplarındaki bireyler, teknik uzmanlık düzeyleri, coğrafi konumlar, diller ve kültürler de dahil olmak üzere çok çeşitli kullanıcı kişilikleri de dikkate alınır. Temel olarak erişilebilirlik, uyarlanabilir ve özelleştirilebilir ürünler tasarlamak ve oluşturmak anlamına gelir; bu da kullanıcıların bunları bireysel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre tüketmesine ve onlarla etkileşime girmesine olanak tanır.

Son araştırmalar erişilebilirliği yazılım geliştirme sürecine dahil etmenin önemini vurgulamıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bir raporuna göre, dünya çapında bir milyardan fazla insan, yani dünya nüfusunun %15'i bir tür engellilikle yaşıyor. Dünya Bankası, yaşlanan küresel nüfus nedeniyle bu rakamın büyük olasılıkla önemli ölçüde artacağını bildiriyor. Dijital ekonominin hızla büyümesi ve dijital ürün ve hizmetlere olan bağımlılığın artmasıyla birlikte, geliştiricilerin ve tasarımcıların bu önemli kullanıcı tabanına ulaşmak ve dijital dışlanmayı önlemek için erişilebilirliğe öncelik vermesi artık her zamankinden daha kritik.

AppMaster platformunda erişilebilirliği önceliklendirmeye çalışarak çeşitli sektörlerdeki müşterilerin erişilebilir web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmesine olanak tanır. AppMaster uygulamaları, Android için Go, Vue3 çerçevesi, Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi teknolojiler kullanılarak oluşturulur. Oluşturulan kaynak kodundaki yerleşik erişilebilirlik yönergelerine ve en iyi uygulamalara bağlı kalarak AppMaster, uygulamaların mümkün olan en geniş kitle tarafından kullanılmasını sağlar.

Yazılım geliştirmede erişilebilirliğe öncelik vermenin çeşitli faydaları vardır. Erişilebilir web siteleri ve uygulamalar kullanıcı memnuniyetini artırır, potansiyel pazar erişimini artırır ve sosyal sorumluluk taahhüdünü yansıtır. Ayrıca erişilebilir dijital ürünler ve hizmetler oluşturmak, erişilebilirlik düzenlemelerine uyulmamasından kaynaklanan yasal cezalar ve olası dava riskini azaltır. Erişilebilirliğin artırılması aynı zamanda daha iyi SEO'ya ve daha yüksek arama motoru sıralamalarına da katkıda bulunarak dijital ürünlerin kullanıcılar tarafından daha kolay keşfedilmesini sağlar.

UX ve tasarımda erişilebilirlik hususlarına bir örnek, anlamsal HTML kod yapılarının geliştirilmesi ve ARIA rollerinin doğru kullanımıdır. Bu uygulama, ekran okuyucu kullanıcılarının bir web sitesi veya uygulamanın içeriğini verimli bir şekilde gezinebilmesini ve anlayabilmesini sağlar. Başka bir örnek, metin ve arka plan renkleri arasında yeterli renk kontrast oranlarının uygulanmasıdır. Bu husus, görme engelli, renk körü veya az gören bireylerin bilgileri kolaylıkla okumasını ve algılamasını sağlar. Klavye navigasyonu kullanılarak tüm etkileşimli bileşenlere erişilebilmesinin, etkinleştirilebilmesinin ve değiştirilebilmesinin sağlanması, erişilebilirliğin bir diğer kritik yönü olup, alternatif giriş cihazlarına güvenen hareket kabiliyeti kısıtlı kullanıcılara hizmet vermektedir.

Özetlemek gerekirse, Kullanıcı Deneyimi ve Tasarımı bağlamında erişilebilirlik, farklı yeteneklere, engellere ve farklı kullanıcı gereksinimlerine sahip bireylerin kullanabileceği ve erişebileceği dijital ürünler, hizmetler ve teknolojiler oluşturma uygulamasıdır. Tasarımcılar ve geliştiriciler, yazılım geliştirme süreci sırasında erişilebilirlikle ilgili en iyi uygulamaları ve yönergeleri benimseyerek, geniş bir kullanıcı yelpazesi için kapsayıcı, kullanıcı dostu ve engelsiz dijital deneyimler yaratabilirler. Lider bir no-code platform olarak AppMaster, erişilebilirliğe öncelik vermeye ve müşterilerini erişilebilir ve kapsayıcı web, mobil ve arka uç uygulamalar oluşturma konusunda desteklemeye kararlıdır.