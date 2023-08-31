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Доступность

31, авг. 2023

Доступность в контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна относится к практике создания веб-сайтов, приложений, инструментов и технологий, которые могут быть эффективно использованы и доступны людям с различными способностями, ограниченными возможностями и разнообразными пользовательскими требованиями. Это важная концепция разработки программного обеспечения, поскольку она включает в себя принципы проектирования и разработки инклюзивных и безбарьерных цифровых продуктов и услуг.

Как эксперт в области разработки программного обеспечения на платформе AppMaster no-code, доступность является важнейшим аспектом, который следует учитывать в процессе разработки серверных, веб- и мобильных приложений. Гарантируя, что веб-контент, пользовательские интерфейсы и функциональные возможности разрабатываются и реализуются в соответствии с установленными рекомендациями и передовыми практиками обеспечения доступности, разработчики могут создавать цифровые продукты и услуги, которые удовлетворяют потребности максимально широкой аудитории, а также соблюдают законодательные требования, такие как Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) и Рекомендации по обеспечению доступности веб-контента (WCAG).

Концепция доступности выходит далеко за рамки простого удобства пользователей с ограниченными возможностями. Он также учитывает широкий спектр пользователей, включая людей разных возрастных групп, уровней технических знаний, географического положения, языков и культур. По сути, доступность означает проектирование и создание продуктов, которые можно адаптировать и настраивать, позволяя пользователям потреблять их и взаимодействовать с ними в соответствии с их индивидуальными потребностями и предпочтениями.

Недавние исследования подчеркнули важность включения доступности в процесс разработки программного обеспечения. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более одного миллиарда человек во всем мире, что составляет 15% мирового населения, живут с той или иной формой инвалидности. Всемирный банк сообщает, что эта цифра, вероятно, существенно увеличится из-за старения населения мира. В условиях быстрого роста цифровой экономики и растущей зависимости от цифровых продуктов и услуг для разработчиков и дизайнеров сейчас как никогда важно уделять приоритетное внимание доступности, чтобы охватить эту значительную базу пользователей и избежать цифрового исключения.

AppMaster стремится уделять приоритетное внимание доступности на своей платформе, позволяя клиентам из самых разных отраслей разрабатывать доступные веб-, мобильные и серверные приложения. Приложения AppMaster создаются с использованием таких технологий, как Go, Vue3 framework, Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Придерживаясь установленных правил доступности и лучших практик в сгенерированном исходном коде, AppMaster гарантирует, что приложения могут использоваться максимально широкой аудиторией.

Несколько преимуществ связаны с приоритетом доступности при разработке программного обеспечения. Доступные веб-сайты и приложения повышают удовлетворенность пользователей, расширяют потенциальный охват рынка и отражают приверженность социальной ответственности. Кроме того, создание доступных цифровых продуктов и услуг снижает риск юридических санкций и потенциальных судебных исков из-за несоблюдения правил доступности. Повышение доступности также может способствовать улучшению SEO и более высокому рейтингу в поисковых системах, обеспечивая более легкий доступ к цифровым продуктам для пользователей.

Примером соображений доступности в UX и дизайне является разработка семантических структур HTML-кода и точное использование ролей ARIA. Такая практика гарантирует, что пользователи программ чтения с экрана смогут эффективно перемещаться и понимать содержимое веб-сайта или приложения. Другим примером является реализация достаточного соотношения цветового контраста между цветами текста и фона. Это соображение позволяет людям с нарушениями зрения, дальтонизмом или слабым зрением легко читать и воспринимать информацию. Обеспечение возможности доступа ко всем интерактивным компонентам, их активации и манипулирования ими с помощью клавиатуры является еще одним важным аспектом доступности, предназначенным для пользователей с ограниченными возможностями передвижения, которые полагаются на альтернативные устройства ввода.

Подводя итог, можно сказать, что доступность в контексте пользовательского опыта и дизайна — это практика создания цифровых продуктов, услуг и технологий, которые могут использоваться и доступны людям с различными способностями, ограниченными возможностями и разнообразными пользовательскими требованиями. Применяя передовые методы и рекомендации по обеспечению доступности в процессе разработки программного обеспечения, дизайнеры и разработчики могут создавать инклюзивные, удобные и безбарьерные цифровые возможности для широкого круга пользователей. Являясь ведущей платформой no-code, AppMaster стремится уделять приоритетное внимание доступности и предоставлять своим клиентам возможность создавать доступные и инклюзивные веб-, мобильные и серверные приложения.

Изучите больше терминов:
Аналитика Время выполнения задачи Гештальт-принципы Дисплей Retina Карта эмпатии Когнитивная нагрузка Конечный пользователь Контекстный запрос Ментальная модель Пользовательское тестирование Поток Сгиб (над сгибом/ниже сгиба) Сенсорные жесты Система сеток Частота ошибок Этнографическое исследование

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