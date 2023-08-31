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辅助功能

Aug 31, 2023

在用户体验（UX）和设计的背景下，可访问性是指创建可供具有不同能力、残疾和不同用户需求的个人有效使用和访问的网站、应用程序、工具和技术的实践。它是软件开发中的一个基本概念，因为它包含了设计和开发包容性和无障碍数字产品和服务的原则。

作为AppMaster no-code平台的软件开发专家，可访问性是后端、Web 和移动应用程序开发过程中需要考虑的一个关键方面。通过确保网络内容、用户界面和功能的设计和实现遵循既定的可访问性指南和最佳实践，开发人员可以创建满足最广泛受众需求的数字产品和服务，同时遵守法律要求，例如《美国残疾人法案》(ADA) 和《网络内容无障碍指南》(WCAG)。

无障碍的概念远远超出了仅仅为残疾用户提供便利。它还考虑了各种用户角色，包括不同年龄组、技术专业水平、地理位置、语言和文化的个人。从本质上讲，可访问性意味着设计和构建具有适应性和可定制性的产品，使用户能够根据自己的个人需求和偏好使用它们并与之交互。

最近的研究强调了将可访问性纳入软件开发过程的重要性。根据世界卫生组织 (WHO) 的一份报告，全世界有超过 10 亿人（占全球人口的 15%）患有某种形式的残疾。世界银行报告称，由于全球人口老龄化，这一数字可能会大幅增加。随着数字经济的快速增长以及对数字产品和服务的日益依赖，开发人员和设计人员现在比以往任何时候都更加重要的是优先考虑可访问性，以覆盖这一重要的用户群并避免数字排斥。

AppMaster致力于优先考虑其平台的可访问性，使各行业的客户能够开发可访问的 Web、移动和后端应用程序。 AppMaster应用程序是使用 Go、Vue3 框架、Kotlin 和Jetpack Compose适用于 Android）以及SwiftUI （适用于 iOS）等技术生成的。通过在生成的源代码中遵守既定的可访问性指南和最佳实践， AppMaster确保应用程序可以被最广泛的受众使用。

在软件开发中优先考虑可访问性有几个好处。无障碍网站和应用程序可提高用户满意度，扩大潜在市场范围，并体现对社会责任的承诺。此外，创建无障碍数字产品和服务可以降低因不遵守无障碍法规而受到法律处罚和潜在诉讼的风险。增强可访问性还有助于更好的搜索引擎优化和更高的搜索引擎排名，确保用户更容易发现数字产品。

用户体验和设计中可访问性考虑的一个例子是语义 HTML 代码结构的开发和 ARIA 角色的准确使用。这种做法可确保屏幕阅读器用户可以有效地导航和理解网站或应用程序的内容。另一个例子是在文本和背景颜色之间实现足够的颜色对比度。这种考虑使患有视觉障碍、色盲或弱视的人能够轻松阅读和感知信息。确保可以使用键盘导航访问、激活和操作所有交互组件是辅助功能的另一个重要方面，以满足依赖替代输入设备的行动障碍用户的需求。

总而言之，用户体验和设计背景下的可访问性是创建数字产品、服务和技术的实践，这些产品、服务和技术可供具有不同能力、残疾和不同用户需求的个人使用和访问。通过在软件开发过程中采用可访问性最佳实践和指南，设计人员和开发人员可以为广泛的用户创建包容性、用户友好性和无障碍的数字体验。作为领先的no-code平台， AppMaster致力于优先考虑可访问性，并帮助客户创建可访问且包容性的 Web、移动和后端应用程序。

探索更多术语:
以人为本的设计 保真度（高与低） 信息架构（IA） 入职 前端开发 原型 原子设计 可供性 同理心地图 对照组 情境查询 扁平化设计 移动优先设计 纹理 角色 鼠标跟踪

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