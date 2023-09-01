في سياق تجربة المستخدم والتصميم، يشير التطبيق الأصلي إلى تطبيق برمجي تم تصميمه وتطويره خصيصًا لنظام تشغيل (OS) أو نظام أساسي معين، مثل iOS أو Android أو Windows، باستخدام لغات البرمجة والتطوير الخاصة بالمنصة إطار أعمال. تم تصميم التطبيقات الأصلية للاستفادة من الميزات والإمكانيات الفريدة للجهاز الذي تعمل عليه، وبالتالي فهي توفر مستوى عالٍ من الأداء والاستجابة والسلاسة لإنشاء تجربة مستخدم مثالية.

يتم تطوير التطبيقات الأصلية باستخدام لغات خاصة بالنظام الأساسي، مثل Swift أو Objective-C لنظام التشغيل iOS، أو Java أو Kotlin لنظام Android، وC# لنظام التشغيل Windows. توفر هذه العمليات المعتمدة على اللغة للتطبيقات إمكانية الوصول المباشر إلى واجهات برمجة تطبيقات نظام التشغيل الأساسية (واجهات برمجة التطبيقات)، مما يؤدي إلى تحسين الوظائف والأداء المحسن والشكل والمظهر المتسق الذي يتكامل بسلاسة مع النظام الأساسي الأصلي. ويضمن استخدام هذه اللغات أيضًا توافق التطبيقات الأصلية مع مبادئ تصميم نظام التشغيل، مما يسهل تجربة مستخدم أكثر سهولة وتكاملًا طبيعيًا مع القدرات الأصلية للجهاز.

عند مقارنتها بأساليب تطوير التطبيقات الأخرى، مثل تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية أو التطبيقات المختلطة، تتميز التطبيقات الأصلية من حيث تقديم أداء فائق وتكامل سلس بين الأجهزة ونظام التشغيل وتجربة مستخدم أفضل بشكل عام. وذلك لأن التطبيقات الأصلية مصممة للاستفادة من الإمكانات الخاصة بالجهاز، مما يتيح الوصول إلى ميزات الجهاز المتقدمة، مثل الكاميرا وأجهزة الاستشعار ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). ونتيجة لذلك، غالبًا ما تقدم التطبيقات الأصلية أداءً أسرع وأكثر موثوقية، مما يدل على تقليل أوقات التحميل بشكل كبير، ورسوم متحركة أكثر سلاسة، وواجهة أكثر استجابة تلتزم باتفاقيات واجهة المستخدم الخاصة بالنظام الأساسي.

ومع ذلك، قد يكون تطوير التطبيقات المحلية مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. نظرًا لأن كل نظام أساسي يتطلب تطبيقًا منفصلاً مصممًا بأدوات خاصة بالنظام الأساسي، فقد تصبح عملية التطوير معقدة وتستهلك الكثير من الموارد بسرعة. وهذا يستلزم الاستعانة بمطورين ماهرين ومتخصصين وعلى دراية جيدة بتعقيدات الأنظمة الأساسية الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون صيانة التطبيقات الأصلية وتحديثها أمرًا شاقًا نظرًا للحاجة إلى إدارة قواعد تعليمات برمجية منفصلة لكل منصة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التطوير ووقت طرحها في السوق.

على الرغم من هذه التحديات، يستمر الطلب على التطبيقات عالية الجودة والأداء في النمو، مما يدفع المطورين الأفراد والمؤسسات إلى البحث عن طرق أكثر كفاءة لإنشاء تطبيقات محلية. أحدثت التطورات الحديثة في الأدوات والأنظمة الأساسية no-code ، مثل منصة AppMaster ، ثورة في عملية تصميم وتطوير التطبيقات البرمجية، مما يجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من المستخدمين.

AppMaster هي أداة قوية no-code تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة. وباعتباره نظامًا أساسيًا شاملاً no-code ، فإنه يوفر أدوات مرئية لإنشاء نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال (نسميه العمليات التجارية) عبر مصمم BP المرئي، وREST API، endpoints WSS. تتيح واجهة drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster للمستخدمين إنشاء واجهة مستخدم لكل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول، مع توافق التطبيقات التي تم إنشاؤها مع أطر التطوير الشائعة مثل Vue3 وKotlin و SwiftUI. علاوة على ذلك، يسمح نهج AppMaster القائم على الخادم للمطورين بتحديث واجهة المستخدم والمنطق لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market، مما يوفر الوقت والموارد الثمينة.

مع AppMaster ، يصبح إنشاء التطبيقات الأصلية عملية سريعة وفعالة، تلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. إن منهجها الفريد المتمثل في تجديد التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات يزيل الديون الفنية، مما يسمح حتى لمطور مواطن واحد بإنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير ومتكاملة مع الواجهة الخلفية للخادم وموقع الويب وبوابة العميل وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. ونتيجة لذلك، يعمل AppMaster على تسريع عملية التطوير بشكل كبير، مما يجعلها أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات من الطرق التقليدية.

في الختام، يمكن تعريف التطبيق الأصلي على أنه تطبيق برمجي خاص بالمنصة يوفر تجربة مستخدم محسنة من خلال الاستفادة من الميزات والقدرات الفريدة للجهاز الذي يعمل عليه. على الرغم من أن تطوير التطبيقات الأصلية يمكن أن يكون معقدًا ويستهلك الكثير من الموارد، إلا أن ظهور الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster قد أتاح للمطورين إنشاء تطبيقات أصلية عالية الجودة وقابلة للتطوير بجزء صغير من التكلفة والوقت الذي تتطلبه الطرق التقليدية.