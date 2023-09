Dostępność w kontekście doświadczenia użytkownika (UX) i projektowania odnosi się do praktyki tworzenia stron internetowych, aplikacji, narzędzi i technologii, z których mogą efektywnie korzystać osoby o różnych umiejętnościach, niepełnosprawnościach i różnorodnych wymaganiach. Jest to istotna koncepcja w tworzeniu oprogramowania, ponieważ obejmuje zasady projektowania i rozwijania włączających i pozbawionych barier cyfrowych produktów i usług.

Jako ekspert w dziedzinie tworzenia oprogramowania na platformie AppMaster no-code, dostępność jest krytycznym aspektem, który należy wziąć pod uwagę w procesie tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Zapewniając, że treści internetowe, interfejsy użytkownika i funkcjonalności są projektowane i wdrażane zgodnie z ustalonymi wytycznymi dotyczącymi dostępności i najlepszymi praktykami, programiści mogą tworzyć cyfrowe produkty i usługi, które zaspokajają potrzeby jak najszerszego grona odbiorców, a jednocześnie są zgodne z wymogami prawnymi, takimi jak Ustawa o osobach niepełnosprawnych (ADA) i Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG).

Koncepcja dostępności wykracza daleko poza zwykłe dostosowanie użytkowników niepełnosprawnych. Uwzględnia także różnorodne osobowości użytkowników, w tym osoby w różnym wieku, o różnym poziomie wiedzy technicznej, lokalizacji geograficznej, języków i kultur. Zasadniczo dostępność oznacza projektowanie i tworzenie produktów, które można dostosować i dostosować, umożliwiając użytkownikom korzystanie z nich i interakcję z nimi zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i preferencjami.

Ostatnie badania podkreśliły znaczenie włączenia dostępności do procesu tworzenia oprogramowania. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad miliard ludzi na całym świecie, co stanowi 15% światowej populacji, cierpi na jakąś formę niepełnosprawności. Bank Światowy podaje, że liczba ta prawdopodobnie znacznie wzrośnie ze względu na starzenie się światowej populacji. W obliczu szybkiego rozwoju gospodarki cyfrowej i rosnącego uzależnienia od cyfrowych produktów i usług obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek dla programistów i projektantów jest priorytetowe traktowanie dostępności, aby dotrzeć do tej znaczącej bazy użytkowników i uniknąć wykluczenia cyfrowego.

AppMaster stara się nadać priorytet dostępności na swojej platformie, umożliwiając klientom z różnych branż tworzenie dostępnych aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Aplikacje AppMaster są generowane przy użyciu technologii takich jak Go, framework Vue3, Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS. Stosując się do ustalonych wytycznych dotyczących dostępności i najlepszych praktyk w wygenerowanym kodzie źródłowym, AppMaster zapewnia, że ​​aplikacje mogą być wykorzystywane przez jak najszersze grono odbiorców.

Z priorytetowym traktowaniem dostępności w procesie tworzenia oprogramowania wiąże się kilka korzyści. Dostępne strony internetowe i aplikacje poprawiają satysfakcję użytkowników, zwiększają potencjalny zasięg rynkowy i odzwierciedlają zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną. Ponadto tworzenie dostępnych produktów i usług cyfrowych ogranicza ryzyko kar prawnych i potencjalnych procesów sądowych z tytułu nieprzestrzegania przepisów dotyczących dostępności. Zwiększenie dostępności może również przyczynić się do lepszego SEO i wyższych rankingów w wyszukiwarkach, zapewniając użytkownikom łatwiejsze odkrywanie produktów cyfrowych.

Przykładem rozważań dotyczących dostępności w UX i projektowaniu jest rozwój semantycznych struktur kodu HTML i dokładne wykorzystanie ról ARIA. Praktyka ta gwarantuje, że użytkownicy czytników ekranu będą mogli efektywnie poruszać się po witrynie internetowej lub aplikacji i rozumieć jej treść. Innym przykładem jest wdrożenie wystarczających współczynników kontrastu kolorów pomiędzy kolorami tekstu i tła. Dzięki temu osoby z wadami wzroku, ślepotą barw lub słabym wzrokiem mogą z łatwością czytać i postrzegać informacje. Zapewnienie dostępu do wszystkich elementów interaktywnych, ich aktywowania i manipulowania nimi za pomocą nawigacji za pomocą klawiatury to kolejny krytyczny aspekt dostępności, uwzględniający użytkowników z niepełnosprawnością ruchową, którzy korzystają z alternatywnych urządzeń wejściowych.

Podsumowując, dostępność w kontekście doświadczenia użytkownika i projektowania to praktyka polegająca na tworzeniu cyfrowych produktów, usług i technologii, które są użyteczne i dostępne dla osób o różnych umiejętnościach, niepełnosprawnościach i różnorodnych wymaganiach użytkowników. Przyjmując najlepsze praktyki i wytyczne dotyczące dostępności podczas procesu tworzenia oprogramowania, projektanci i programiści mogą tworzyć włączające, przyjazne dla użytkownika i pozbawione barier doświadczenia cyfrowe dla szerokiego grona użytkowników. Jako wiodąca platforma no-code, AppMaster stara się nadać priorytet dostępności i umożliwiać swoim klientom tworzenie dostępnych i włączających aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych.