اختبار الانقسام، المعروف أيضًا باسم اختبار A/B أو اختبار A/B/n، هو منهجية بحث مستخدمة على نطاق واسع في تجربة المستخدم (UX) وصناعة التصميم لتقييم وتحسين عناصر التصميم المختلفة والوظائف وتدفقات المستخدم في البرامج. التطبيقات. الهدف الأساسي من الاختبار المقسم هو تحديد الإصدار أو مجموعة عناصر التصميم الأكثر فعالية التي تعزز مشاركة المستخدم ورضاه وتحويله، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين أداء الأعمال. أثبتت هذه التقنية أهميتها في العصر الحديث، حيث يعد اتباع نهج تصميم يركز على المستخدم ويعتمد على البيانات أمرًا محوريًا لنجاح التطبيقات البرمجية، سواء كانت الويب أو الهاتف المحمول أو الواجهة الخلفية.

في تجربة اختبار مقسمة، يتم إنشاء متغيرين أو أكثر لتصميم التطبيق، يقدم كل منهما مجموعة متميزة من عناصر التصميم أو الوظائف. يتم بعد ذلك تعريض هذه المتغيرات إلى مجموعات فرعية متساوية وعشوائية من قاعدة مستخدمي التطبيق، ويتم جمع البيانات لتقييم أداء كل تصميم بديل. يتم تتبع وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مثل نسب النقر إلى الظهور، أو الاشتراكات، أو التحويلات لتحديد المتغير الذي يحقق أداء أفضل في السياق المقدم.

تعتبر منصة AppMaster no-code ، أداة تطوير شاملة مصممة لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية، وتعترف بأهمية تحسينات تجربة المستخدم المستندة إلى البيانات وتتضمن وظائف مدمجة لتنفيذ اختبار الانقسام بكفاءة. من خلال الاستفادة من ميزات AppMaster ، يمكن للعملاء إجراء اختبارات مقسمة دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة النطاق أو مهارات البرمجة، مما يؤدي إلى تجربة سلسة لكل من المطورين والمستخدمين النهائيين.

على سبيل المثال، يمكن AppMaster المساعدة في إنشاء إصدارات متعددة من صفحة ويب أو شاشة تطبيق جوال، لكل منها تخطيطات متنوعة أو أنظمة ألوان أو مواضع أزرار، جاهزة للاختبار المقسم. بمجرد إعداد المتغيرات، يمكن لخدمات AppMaster الخلفية التعامل مع توزيع وتتبع تفاعلات المستخدم عبر كل متغير، مما يسمح للمطورين بالتركيز على تحليل البيانات التي تم إنشاؤها لاتخاذ قرارات تصميم مستنيرة.

وفقًا لبحث أجرته شركة Forrester Consulting، فإن استخدام تقنيات تحسين تجربة المستخدم، مثل الاختبار المقسم، يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 400% في معدلات التحويل وزيادة إجمالية بنسبة 10% في متوسط ​​قيمة الطلب. وفي دراسة أخرى أجرتها مجموعة Nielsen Norman Group، وهي شركة أبحاث معروفة في مجال تجربة المستخدم، أدى إجراء اختبار الانقسام إلى زيادة بنسبة 13٪ في المتوسط ​​في معدلات النقر إلى الظهور عبر الصناعات.

علاوة على ذلك، اعتمدت الشركات الناجحة مثل أمازون، وجوجل، وفيسبوك بشكل كبير على الاختبارات المقسمة لتحسين تجربة المستخدم، مما أدى إلى تحسين تصميم المنتجات ونتائج الأعمال. على سبيل المثال، اكتشف Gmail، وهو برنامج بريد إلكتروني واسع الاستخدام طورته Google، من خلال اختبارات A/B الصارمة أن ميزة الواجهة الأكثر رغبة لديه هي وظيفة "التراجع عن الإرسال"، مما يسمح للمستخدمين بسحب البريد الإلكتروني المرسل خلال فترة زمنية محددة. أدى تنفيذ هذه الميزة بناءً على بيانات الاختبار إلى زيادة رضا المستخدم واعتماد عميل البريد الإلكتروني.

من الجدير بالذكر أن الاختبار المقسم ليس تمرين تحسين لمرة واحدة ولكنه عملية مستمرة ومتكررة. مع نمو الشركات وتطور تفضيلات المستخدم، يجب على المصممين التكيف باستمرار وتحسين واجهة المستخدم والخبرة لتتوافق مع توقعات المستخدمين واحتياجاتهم. تتيح قدرة AppMaster على مزامنة وإنشاء التطبيقات بسرعة من المخططات المحدثة للشركات أن تظل ذكية وتركز على المستخدم في عملية التصميم الخاصة بها، مما يقلل من مخاطر تراكم الديون الفنية ويضمن تقديم حلول قابلة للتطوير وفعالة تلبي المتطلبات المتنوعة.

في الختام، يعد الاختبار المقسم منهجية بحث لا غنى عنها في مجال تجربة المستخدم والتصميم لأنه يمكّن الشركات من إنشاء تحسينات تصميمية تعتمد على البيانات والتي تؤثر بشكل مباشر على مشاركة المستخدم ورضاه ومعدلات التحويل. تعد منصة AppMaster no-code ، أداة تطوير شاملة مصممة لبناء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية، وتسهل التنفيذ الفعال ويمكن الوصول إليه للاختبار المقسم، مما يمكّن الشركات - بغض النظر عن الحجم أو الخبرة الفنية - من الاستفادة من فوائدها وتقديم مستخدم استثنائي خبرة.