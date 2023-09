Standardy branżowe o niskim kodzie

Standardy branżowe Low-code odnoszą się do zestawu najlepszych praktyk, wytycznych i konwencji, które regulują rozwój, funkcjonalność, użyteczność i wydajność platform, narzędzi i aplikacji low-code i no-code. Standardy te wyznaczają poprzeczkę w zakresie jakości, bezpieczeństwa i niezawodności w ekosystemie low-code, umożliwiając wydajne i efektywne tworzenie oprogramowania oraz zapewniając, że powstałe aplikacje spełniają oczekiwania użytkowników końcowych, a także szerszej społeczności programistów.

W ostatnich latach branża low-code odnotowała znaczny rozwój, a Gartner przewiduje, że do 2024 r. tworzenie aplikacji low-code będzie odpowiadać za ponad 65% działalności związanej z tworzeniem aplikacji. Ta rosnąca popularność doprowadziła do pojawienia się wielu platform i narzędzi low-code, w tym AppMaster, platformy no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych wizualnie i przy minimalnym wysiłku związanym z kodowaniem. Aby mieć pewność, że platformy te zapewniają niezmiennie wysoką jakość i generują niezawodne aplikacje, konieczne jest przestrzeganie ustalonych standardów branżowych low-code, które można pogrupować w kilka kluczowych obszarów:

1. Funkcjonalność i rozszerzalność: Platformy Low-code muszą być wyposażone w szereg gotowych komponentów, szablonów i modułów, które spełniają różnorodne wymagania aplikacji, zapewniając jednocześnie niezbędne środki do dostosowywania i rozszerzalności. Pozwala to programistom nie tylko szybko prototypować i testować pomysły, ale także rozszerzać i dostosowywać funkcjonalność swoich aplikacji do konkretnych potrzeb biznesowych. Przykłady takich rozszerzeń mogą obejmować możliwość integracji z interfejsami API, wtyczkami lub bibliotekami innych firm, a także w razie potrzeby tworzenia niestandardowego kodu.

2. Użyteczność i dostępność: Platformy Low-code muszą stawiać na pierwszym miejscu użyteczność i dostępność, aby zapewnić użytkownikom, niezależnie od ich wiedzy specjalistycznej i roli, możliwość łatwego poruszania się po platformie i korzystania z niej do tworzenia aplikacji i zarządzania nimi. Może to obejmować wdrożenie przyjaznego dla użytkownika interfejsu typu „ drag-and-drop, kompleksowej dokumentacji, samouczków i funkcji pomocy kontekstowej, minimalizując czas uczenia się i udostępniając platformę szerszemu gronu użytkowników, w tym programistom obywatelskim i osobom niebędącym zainteresowane strony techniczne.

3. Wydajność i skalowalność: Aplikacje tworzone przy użyciu platform low-code muszą być w stanie obsłużyć oczekiwane obciążenia użytkowników i obciążenia przy optymalnym poziomie wydajności. Aby spełnić ten standard, platformy low-code muszą zapewniać wydajne generowanie kodu, a także uwzględniać najlepsze praktyki architektoniczne i techniki optymalizacji, aby zapewnić, że powstałe aplikacje będą mogły być skalowane w celu bezproblemowego spełnienia wymagań. Platforma AppMaster na przykład opiera się na języku programowania Go (Golang) dla aplikacji backendowych, Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin i Jetpack Compose dla aplikacji mobilnych, zapewniając optymalną wydajność i skalowalność generowanych aplikacji.

4. Bezpieczeństwo i zgodność: Platformy Low-code i opracowane na nich aplikacje muszą spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i zgodności. Obejmuje to wiele aspektów, takich jak ochrona danych i prywatność, bezpieczne kodowanie i komunikacja, kontrola dostępu i uwierzytelnianie użytkowników oraz zgodność z odpowiednimi przepisami i standardami branżowymi. Skuteczne środki bezpieczeństwa powinny zostać wbudowane w rdzeń platformy low-code, a co za tym idzie, w generowane przez nią aplikacje.

5. Współpraca i kontrola wersji: Aby ułatwić pracę zespołową i koordynację między różnymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w tworzenie aplikacji, platformy low-code muszą obsługiwać funkcje współpracy, takie jak kontrola dostępu, narzędzia komunikacyjne oraz możliwość zarządzania i śledzenia zmian wprowadzanych w procesie tworzenia aplikacji . Wdrożenie systemów kontroli wersji i ścieżek audytu może pomóc zabezpieczyć proces tworzenia aplikacji, umożliwiając powrót do poprzednich wersji, śledzenie poszczególnych wkładów oraz zapewnienie ogólnej spójności i integralności projektu.

6. Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie (CI/CD): Platformy Low-code powinny usprawniać i automatyzować proces tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji, aby ograniczyć interwencję człowieka i zapewnić szybkie dostarczanie aplikacji wysokiej jakości. Na przykład AppMaster automatycznie generuje aplikacje, korzystając z kodu źródłowego, kompilując aplikacje, uruchamiając testy i pakując aplikacje zaplecza w kontenery Docker, które można następnie wdrożyć w chmurze. Zautomatyzowane potoki CI/CD mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia cyklu życia tworzenia aplikacji i zapewnienia szybkich pętli informacji zwrotnej, co ostatecznie poprawia jakość i elastyczność.

Podsumowując, standardy branżowe low-code są niezbędne do utrzymania jakości, wydajności i niezawodności platform i aplikacji low-code tworzonych przy użyciu takich narzędzi. Przestrzegając tych standardów, platformy takie jak AppMaster umożliwiają użytkownikom opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań programowych szybko, wydajnie i za ułamek kosztów tradycyjnych podejść do programowania wymagających dużej ilości kodu, dzięki czemu platformy low-code stają się coraz bardziej popularne i niezbędne w dzisiejszym dynamicznym i napędzanym technologią świecie.