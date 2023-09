Les normes industrielles Low-code font référence à l'ensemble des meilleures pratiques, directives et conventions qui régissent le développement, la fonctionnalité, la convivialité et les performances des plates-formes, outils et applications low-code et no-code. Ces normes fixent la barre en matière de qualité, de sécurité et de fiabilité dans l'écosystème low-code, permettant un développement de logiciels efficace et efficient et garantissant que les applications résultantes répondent aux attentes des utilisateurs finaux, ainsi que de la communauté de développement de logiciels au sens large.

Ces dernières années, l’industrie low-code a connu une croissance significative, Gartner prévoyant que d’ici 2024, le développement d’applications low-code représentera plus de 65 % de l’activité de développement d’applications. Cette popularité croissante a conduit à l'émergence de nombreuses plates-formes et outils low-code, notamment AppMaster, une plate no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles de manière visuelle et avec un minimum d'effort de codage. Pour garantir que ces plates-formes offrent une expérience constante de haute qualité et génèrent des applications fiables, il est essentiel de respecter les normes établies de l'industrie low-code, qui peuvent être regroupées en plusieurs domaines clés :

1. Fonctionnalité et extensibilité : les plates-formes Low-code doivent être équipées d'une gamme de composants, de modèles et de modules prédéfinis qui répondent à une grande variété d'exigences d'application, tout en fournissant également les moyens nécessaires à la personnalisation et à l'extensibilité. Cela permet aux développeurs non seulement de prototyper et de tester rapidement des idées, mais également d'étendre et d'adapter les fonctionnalités de leurs applications en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise. Des exemples de telles extensions peuvent inclure la possibilité d'intégrer des API, des plug-ins ou des bibliothèques tiers, ainsi que de créer du code personnalisé si nécessaire.

2. Convivialité et accessibilité : les plates-formes Low-code doivent donner la priorité à la convivialité et à l'accessibilité pour garantir que les utilisateurs, quels que soient leur expertise et leurs rôles, puissent facilement naviguer et utiliser la plate-forme pour créer et gérer des applications. Cela peut impliquer la mise en œuvre d'une interface conviviale par drag-and-drop, d'une documentation complète, de didacticiels et de fonctionnalités d'aide contextuelle, minimisant la courbe d'apprentissage et rendant la plate-forme accessible à un plus large éventail d'utilisateurs, y compris les développeurs citoyens et les non-utilisateurs. acteurs techniques.

3. Performances et évolutivité : les applications développées à l'aide de plates-formes low-code doivent être capables de gérer les charges d'utilisateurs et les charges de travail attendues à des niveaux de performances optimaux. Pour répondre à cette norme, les plates-formes low-code doivent fournir une génération de code efficace, ainsi qu'intégrer les meilleures pratiques architecturales et des techniques d'optimisation pour garantir que les applications résultantes peuvent évoluer pour répondre aux demandes de manière transparente. La plateforme AppMaster, par exemple, s'appuie sur le langage de programmation Go (Golang) pour les applications backend, Vue3 pour les applications Web et Kotlin et Jetpack Compose pour les applications mobiles, garantissant des performances et une évolutivité optimales des applications générées.

4. Sécurité et conformité : les plates-formes Low-code et les applications développées sur celles-ci doivent respecter des normes strictes de sécurité et de conformité. Cela couvre plusieurs aspects, tels que la protection et la confidentialité des données, le codage et les communications sécurisés, le contrôle d'accès et l'authentification des utilisateurs, ainsi que la conformité aux réglementations et normes pertinentes du secteur. Des mesures de sécurité efficaces doivent être intégrées au cœur de la plateforme low-code et, par extension, aux applications qu’elle génère.

5. Collaboration et contrôle de version : pour faciliter le travail d'équipe et la coordination entre les diverses parties prenantes impliquées dans le développement d'applications, les plates-formes low-code doivent prendre en charge des fonctionnalités de collaboration, telles que le contrôle d'accès, les outils de communication et la capacité de gérer et de suivre les modifications apportées au cours du processus de développement. . La mise en œuvre de systèmes de contrôle de version et de pistes d'audit peut aider à protéger le processus de développement d'applications en permettant de revenir aux versions précédentes, de suivre les contributions individuelles et de garantir la cohérence et l'intégrité globales du projet.

6. Intégration continue et déploiement continu (CI/CD) : les plates-formes Low-code doivent rationaliser et automatiser le processus de création, de test et de déploiement d'applications pour réduire l'intervention humaine et garantir une livraison rapide d'applications de haute qualité. AppMaster, par exemple, génère automatiquement des applications en utilisant le code source, en compilant des applications, en exécutant des tests et en empaquetant les applications backend dans des conteneurs Docker, qui peuvent ensuite être déployés sur le cloud. Les pipelines CI/CD automatisés sont essentiels pour accélérer le cycle de vie du développement des applications et garantir des boucles de rétroaction rapides, améliorant ainsi la qualité et l'agilité.

En conclusion, les normes industrielles low-code sont essentielles pour maintenir la qualité, les performances et la fiabilité des plates-formes et des applications low-code développées à l’aide de ces outils. En adhérant à ces normes, des plateformes comme AppMaster permettent aux utilisateurs de développer et de déployer des solutions logicielles innovantes et complètes rapidement, efficacement et à une fraction du coût des approches de développement traditionnelles à forte intensité de code, rendant ainsi les plateformes low-code de plus en plus populaires et essentielles. dans le monde actuel, en évolution rapide et axé sur la technologie.