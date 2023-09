Padrões da indústria de baixo código

Os padrões da indústria Low-code referem-se ao conjunto de melhores práticas, diretrizes e convenções que regem o desenvolvimento, a funcionalidade, a usabilidade e o desempenho de plataformas, ferramentas e aplicativos com e no-code low-code Esses padrões estabelecem o padrão de qualidade, segurança e confiabilidade no ecossistema low-code, permitindo o desenvolvimento de software eficiente e eficaz e garantindo que os aplicativos resultantes atendam às expectativas dos usuários finais, bem como da comunidade mais ampla de desenvolvimento de software.

Nos últimos anos, a indústria low-code registou um crescimento significativo, com a Gartner a prever que, até 2024, o desenvolvimento de aplicações low-code será responsável por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicações. Essa popularidade crescente levou ao surgimento de inúmeras plataformas e ferramentas low-code, incluindo AppMaster, uma plataforma no-code que permite aos usuários criar aplicativos backend, web e móveis visualmente e com esforço mínimo de codificação. Para garantir que estas plataformas proporcionem uma experiência consistentemente de alta qualidade e gerem aplicações fiáveis, é essencial aderir aos padrões estabelecidos da indústria low-code, que podem ser agrupados em várias áreas principais:

1. Funcionalidade e extensibilidade: As plataformas Low-code devem ser equipadas com uma variedade de componentes, modelos e módulos pré-construídos que atendam a uma ampla variedade de requisitos de aplicação, ao mesmo tempo que fornecem os meios necessários para personalização e extensibilidade. Isso permite que os desenvolvedores não apenas criem protótipos e testem ideias rapidamente, mas também ampliem e adaptem a funcionalidade de seus aplicativos de acordo com necessidades comerciais específicas. Exemplos de tais extensões podem incluir a capacidade de integração com APIs, plug-ins ou bibliotecas de terceiros, bem como a criação de código personalizado quando necessário.

2. Usabilidade e acessibilidade: As plataformas Low-code devem priorizar a usabilidade e a acessibilidade para garantir que os usuários, independentemente de seus conhecimentos e funções, possam navegar e utilizar facilmente a plataforma para criar e gerenciar aplicativos. Isto pode envolver a implementação de uma interface amigável de drag-and-drop, documentação abrangente, tutoriais e recursos de ajuda contextual, minimizando a curva de aprendizado e tornando a plataforma acessível a uma gama mais ampla de usuários, incluindo desenvolvedores cidadãos e não-usuários. partes interessadas técnicas.

3. Desempenho e escalabilidade: os aplicativos desenvolvidos usando plataformas low-code devem ser capazes de lidar com as cargas de usuário e de trabalho esperadas em níveis ideais de desempenho. Para atender a esse padrão, as plataformas low-code devem fornecer geração de código eficiente, bem como incorporar melhores práticas de arquitetura e técnicas de otimização para garantir que os aplicativos resultantes possam ser dimensionados para atender às demandas de maneira integrada. A plataforma AppMaster, por exemplo, conta com a linguagem de programação Go (Golang) para aplicações backend, Vue3 para aplicações web, e Kotlin e Jetpack Compose para aplicações móveis, garantindo ótimo desempenho e escalabilidade das aplicações geradas.

4. Segurança e conformidade: As plataformas Low-code e os aplicativos desenvolvidos nelas devem aderir a padrões rigorosos de segurança e conformidade. Isto abrange vários aspectos, como proteção e privacidade de dados, codificação e comunicações seguras, controle de acesso e autenticação de usuários e conformidade com regulamentos e padrões relevantes do setor. Medidas de segurança eficazes devem ser incorporadas no núcleo da plataforma low-code e, por extensão, nas aplicações que ela gera.

5. Colaboração e controle de versão: Para facilitar o trabalho em equipe e a coordenação entre as diversas partes interessadas envolvidas no desenvolvimento de aplicativos, as plataformas low-code devem oferecer suporte a recursos de colaboração, como controle de acesso, ferramentas de comunicação e a capacidade de gerenciar e rastrear alterações feitas durante o processo de desenvolvimento. . A implementação de sistemas de controle de versão e trilhas de auditoria pode ajudar a proteger o processo de desenvolvimento de aplicativos, permitindo a reversão para versões anteriores, rastreando contribuições individuais e garantindo a consistência e integridade geral do projeto.

6. Integração Contínua e Implantação Contínua (CI/CD): As plataformas Low-code devem agilizar e automatizar o processo de construção, teste e implantação de aplicações para reduzir a intervenção humana e garantir a entrega rápida de aplicações de alta qualidade. AppMaster, por exemplo, gera aplicativos automaticamente usando código-fonte, compilando aplicativos, executando testes e empacotando aplicativos de back-end em contêineres Docker, que podem então ser implantados na nuvem. Pipelines automatizados de CI/CD são cruciais para acelerar o ciclo de vida de desenvolvimento de aplicativos e garantir ciclos de feedback rápidos, melhorando, em última análise, a qualidade e a agilidade.

Concluindo, os padrões da indústria low-code são vitais para manter a qualidade, o desempenho e a confiabilidade das plataformas e aplicativos low-code desenvolvidos com essas ferramentas. Ao aderir a esses padrões, plataformas como AppMaster permitem que os usuários desenvolvam e implantem soluções de software inovadoras e abrangentes de forma rápida, eficiente e por uma fração do custo das abordagens de desenvolvimento tradicionais com uso pesado de código, tornando assim as plataformas low-code cada vez mais populares e essenciais. no mundo atual, acelerado e impulsionado pela tecnologia.