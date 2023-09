Standard di settore a basso codice

Gli standard di settore Low-code si riferiscono all'insieme di best practice, linee guida e convenzioni che regolano lo sviluppo, la funzionalità, l'usabilità e le prestazioni di piattaforme, strumenti e applicazioni low-code e no-code. Questi standard stabiliscono lo standard di qualità, sicurezza e affidabilità nell’ecosistema low-code, consentendo uno sviluppo software efficiente ed efficace e garantendo che le applicazioni risultanti soddisfino le aspettative degli utenti finali, nonché della più ampia comunità di sviluppo software.

Negli ultimi anni, il settore low-code ha registrato una crescita significativa, con Gartner che prevede che entro il 2024, lo sviluppo di applicazioni low-code sarà responsabile di oltre il 65% dell’attività di sviluppo delle applicazioni. Questa crescente popolarità ha portato all'emergere di numerose piattaforme e strumenti low-code, tra cui AppMaster, una piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili visivamente e con uno sforzo di codifica minimo. Per garantire che queste piattaforme forniscano un'esperienza costantemente di alta qualità e generino applicazioni affidabili, è essenziale aderire agli standard di settore low-code stabiliti, che possono essere raggruppati in diverse aree chiave:

1. Funzionalità ed estensibilità: le piattaforme Low-code devono essere dotate di una gamma di componenti, modelli e moduli predefiniti che soddisfano un'ampia varietà di requisiti applicativi, fornendo allo stesso tempo i mezzi necessari per la personalizzazione e l'estensibilità. Ciò consente agli sviluppatori non solo di prototipare e testare rapidamente le idee, ma anche di estendere e personalizzare la funzionalità delle loro applicazioni in base alle specifiche esigenze aziendali. Esempi di tali estensioni possono includere la possibilità di integrarsi con API, plug-in o librerie di terze parti, nonché di creare codice personalizzato ove necessario.

2. Usabilità e accessibilità: le piattaforme Low-code devono dare priorità all'usabilità e all'accessibilità per garantire che gli utenti, indipendentemente dalla loro esperienza e ruolo, possano navigare e utilizzare facilmente la piattaforma per creare e gestire applicazioni. Ciò potrebbe comportare l'implementazione di un'interfaccia drag-and-drop intuitiva, documentazione completa, tutorial e funzionalità di aiuto contestuale, riducendo al minimo la curva di apprendimento e rendendo la piattaforma accessibile a una gamma più ampia di utenti, inclusi sviluppatori cittadini e non-utenti. stakeholder tecnici.

3. Prestazioni e scalabilità: le applicazioni sviluppate utilizzando piattaforme low-code devono essere in grado di gestire i carichi utente e i carichi di lavoro previsti a livelli di prestazioni ottimali. Per soddisfare questo standard, le piattaforme low-code devono fornire una generazione efficiente di codice, nonché incorporare best practice architetturali e tecniche di ottimizzazione per garantire che le applicazioni risultanti possano scalare per soddisfare perfettamente le richieste. La piattaforma AppMaster, ad esempio, si affida al linguaggio di programmazione Go (Golang) per le applicazioni backend, Vue3 per le applicazioni web e Kotlin e Jetpack Compose per le applicazioni mobili, garantendo prestazioni e scalabilità ottimali delle applicazioni generate.

4. Sicurezza e conformità: le piattaforme Low-code e le applicazioni sviluppate su di esse devono aderire a rigorosi standard di sicurezza e conformità. Ciò copre molteplici aspetti, come la protezione dei dati e la privacy, la codifica e le comunicazioni sicure, il controllo degli accessi e l'autenticazione degli utenti e la conformità alle normative e agli standard di settore pertinenti. Misure di sicurezza efficaci dovrebbero essere integrate nel cuore della piattaforma low-code e, per estensione, nelle applicazioni che genera.

5. Collaborazione e controllo della versione: per facilitare il lavoro di squadra e il coordinamento tra le diverse parti interessate coinvolte nello sviluppo dell'applicazione, le piattaforme low-code devono supportare funzionalità di collaborazione, come il controllo degli accessi, strumenti di comunicazione e la capacità di gestire e tenere traccia delle modifiche apportate durante il processo di sviluppo . L'implementazione di sistemi di controllo delle versioni e di audit trail può contribuire a salvaguardare il processo di sviluppo dell'applicazione consentendo il ripristino delle versioni precedenti, il monitoraggio dei contributi individuali e la garanzia della coerenza e dell'integrità complessiva del progetto.

6. Integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD): le piattaforme Low-code dovrebbero semplificare e automatizzare il processo di creazione, test e distribuzione delle applicazioni per ridurre l'intervento umano e garantire una consegna rapida di applicazioni di alta qualità. AppMaster, ad esempio, genera automaticamente applicazioni utilizzando il codice sorgente, compilando applicazioni, eseguendo test e confezionando applicazioni backend in contenitori Docker, che possono quindi essere distribuiti nel cloud. Le pipeline CI/CD automatizzate sono fondamentali per accelerare il ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni e garantire cicli di feedback rapidi, migliorando in definitiva la qualità e l'agilità.

In conclusione, gli standard di settore low-code sono vitali per mantenere la qualità, le prestazioni e l’affidabilità delle piattaforme e delle applicazioni low-code sviluppate utilizzando tali strumenti. Aderendo a questi standard, piattaforme come AppMaster consentono agli utenti di sviluppare e distribuire soluzioni software innovative e complete in modo rapido, efficiente e a una frazione del costo degli approcci di sviluppo tradizionali e ad alto contenuto di codice, rendendo così le piattaforme low-code sempre più popolari ed essenziali. nel mondo frenetico e guidato dalla tecnologia di oggi.