Отраслевые стандарты Low-code относятся к набору лучших практик, рекомендаций и соглашений, которые регулируют разработку, функциональность, удобство использования и производительность платформ, инструментов и приложений low-code и no-code. Эти стандарты устанавливают планку качества, безопасности и надежности в экосистеме low-code, обеспечивая эффективную и результативную разработку программного обеспечения и гарантируя, что полученные приложения будут соответствовать ожиданиям конечных пользователей, а также более широкого сообщества разработчиков программного обеспечения.

В последние годы индустрия low-code пережила значительный рост: Gartner прогнозирует, что к 2024 году на разработку приложений low-code будет приходиться более 65% всей деятельности по разработке приложений. Эта растущая популярность привела к появлению многочисленных платформ и инструментов low-code, включая AppMaster, платформу no-code, которая позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения визуально и с минимальными усилиями по кодированию. Чтобы гарантировать, что эти платформы обеспечивают стабильно высокое качество работы и создают надежные приложения, важно придерживаться установленных отраслевых стандартов low-code, которые можно сгруппировать в несколько ключевых областей:

1. Функциональность и расширяемость. Платформы Low-code должны быть оснащены набором готовых компонентов, шаблонов и модулей, которые удовлетворяют широкому спектру требований приложений, а также предоставляют необходимые средства для настройки и расширения. Это позволяет разработчикам не только быстро создавать прототипы и тестировать идеи, но также расширять и адаптировать функциональность своих приложений в соответствии с конкретными потребностями бизнеса. Примеры таких расширений могут включать возможность интеграции со сторонними API, плагинами или библиотеками, а также создание собственного кода при необходимости.

2. Удобство и доступность. Платформы Low-code должны отдавать приоритет удобству использования и доступности, чтобы пользователи, независимо от их опыта и ролей, могли легко перемещаться и использовать платформу для создания приложений и управления ими. Это может включать в себя реализацию удобного интерфейса drag-and-drop, комплексной документации, учебных пособий и функций контекстной помощи, что сводит к минимуму время обучения и делает платформу доступной для более широкого круга пользователей, включая гражданских разработчиков и неспециалистов. технические заинтересованные стороны.

3. Производительность и масштабируемость. Приложения, разработанные с использованием платформ low-code должны быть способны обрабатывать ожидаемые пользовательские нагрузки и рабочие нагрузки на оптимальном уровне производительности. Чтобы соответствовать этому стандарту, платформы low-code должны обеспечивать эффективную генерацию кода, а также включать в себя лучшие архитектурные практики и методы оптимизации, чтобы гарантировать, что полученные приложения могут беспрепятственно масштабироваться для удовлетворения потребностей. Например, платформа AppMaster использует язык программирования Go (Golang) для серверных приложений, Vue3 для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для мобильных приложений, обеспечивая оптимальную производительность и масштабируемость создаваемых приложений.

4. Безопасность и соответствие требованиям. Платформы Low-code и приложения, разработанные на них, должны соответствовать строгим стандартам безопасности и соответствия требованиям. Это охватывает множество аспектов, таких как защита и конфиденциальность данных, безопасное кодирование и связь, контроль доступа и аутентификация пользователей, а также соблюдение соответствующих отраслевых правил и стандартов. Эффективные меры безопасности должны быть встроены в ядро low-code платформы и, как следствие, в генерируемые ею приложения.

5. Сотрудничество и контроль версий. Чтобы облегчить командную работу и координацию между различными заинтересованными сторонами, участвующими в разработке приложений, платформы low-code должны поддерживать функции совместной работы, такие как контроль доступа, инструменты связи, а также возможность управлять и отслеживать изменения, внесенные в процессе разработки. . Внедрение систем контроля версий и журналов аудита может помочь защитить процесс разработки приложений, позволяя вернуться к предыдущим версиям, отслеживать индивидуальный вклад и обеспечивать общую согласованность и целостность проекта.

6. Непрерывная интеграция и непрерывное развертывание (CI/CD). Платформы Low-code должны упрощать и автоматизировать процесс создания, тестирования и развертывания приложений, чтобы уменьшить вмешательство человека и обеспечить быструю доставку высококачественных приложений. AppMaster, например, автоматически генерирует приложения, используя исходный код, компилируя приложения, запуская тесты и упаковывая серверные приложения в контейнеры Docker, которые затем можно развернуть в облаке. Автоматизированные конвейеры CI/CD имеют решающее значение для ускорения жизненного цикла разработки приложений и обеспечения быстрой обратной связи, что в конечном итоге повышает качество и гибкость.

В заключение отметим, что отраслевые стандарты low-code жизненно важны для поддержания качества, производительности и надежности платформ и приложений low-code, разработанных с использованием таких инструментов. Придерживаясь этих стандартов, такие платформы, как AppMaster, позволяют пользователям разрабатывать и развертывать инновационные и комплексные программные решения быстро, эффективно и за небольшую часть затрат, связанных с традиционными подходами к разработке с большим количеством кода, что делает платформы low-code все более популярными и необходимыми. в современном быстро меняющемся мире, основанном на технологиях.