يعد مصطلح "الشخصية" مصطلحًا معترفًا به على نطاق واسع في مجالات تجربة المستخدم (UX) والتصميم، خاصة في سياق تصميم المنتجات الرقمية وتطويرها. في هذا السياق، الشخصية هي تمثيل مفصل وشبه خيالي لنوع معين من المستخدمين الذين تم تصميم المنتج الرقمي من أجلهم. يتم إنشاء الشخصيات بناءً على الأبحاث والبيانات والأفكار التي تم جمعها حول المستخدمين الحقيقيين، من أجل فهم احتياجاتهم وسلوكياتهم ودوافعهم وأهدافهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى توقع المشكلات المحتملة التي قد تنشأ بمجرد بدء التفاعل مع المنتج. يتم استخدام الشخصيات لتوجيه قرارات التصميم وضمان تجارب مستخدم متسقة وذات صلة ومصممة خصيصًا عبر جميع نقاط الاتصال الخاصة بالمنتج الرقمي، سواء كان موقع ويب أو تطبيق جوال أو تطبيق خلفي.

يعتبر إنشاء الشخصيات واستخدامها من أفضل الممارسات في تصميم وأبحاث تجربة المستخدم (UX)، حيث يؤدي إلى عملية تصميم أكثر تركيزًا على المستخدم، وفهم أفضل لاحتياجات المستخدم، وفي النهاية، منتج أكثر نجاحًا. أظهرت دراسات متعددة أن المنتجات التي تلبي احتياجات المستخدمين النهائيين من المرجح أن يتم اعتمادها واستخدامها، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التحويل، وزيادة الإيرادات، وتحسين رضا العملاء. على سبيل المثال، في تقرير نشرته شركة Forrester Research، يمكن أن يؤدي دمج ممارسات تصميم تجربة المستخدم إلى زيادة بنسبة 400% في عائد الشركة على الاستثمار (ROI). من الواضح أن فهم المستخدمين واحتياجاتهم أمر بالغ الأهمية، والشخصيات هي أداة قوية يمكن أن توفر رؤى قيمة في هذا الصدد.

يتم تطوير الشخصيات عادةً خلال المراحل الأولى من المشروع من خلال إجراء مجموعة من الأبحاث الكمية والنوعية. تشمل طرق الحصول على بيانات المستخدم الدراسات الاستقصائية والمقابلات والملاحظات واختبارات سهولة الاستخدام. يتم استخدام هذه الأساليب لجمع معلومات عن خلفيات المستخدمين، والتركيبة السكانية، والخصائص النفسية، والأنماط السلوكية. يستخدم المحللون بعد ذلك هذه البيانات لتحديد الخصائص والاتجاهات والأنماط المشتركة التي تظهر من بيانات سجل المستخدم، والتي يتم تجميعها بعد ذلك في ملف تعريف شخصي شامل.

تتضمن الشخصية النموذجية العناصر التالية:

الاسم والصورة : يتم تعيين الاسم والصورة لمنح الشخصية هوية حقيقية ويمكن الارتباط بها، مما يساعد فريق التصميم على التعاطف مع تجربة هذا الشخص ووضعها في الاعتبار.

: يتم تعيين الاسم والصورة لمنح الشخصية هوية حقيقية ويمكن الارتباط بها، مما يساعد فريق التصميم على التعاطف مع تجربة هذا الشخص ووضعها في الاعتبار. المعلومات الديموغرافية : يعد العمر والجنس والموقع والتعليم والمهنة والدخل بعض الأمثلة على المعلومات الديموغرافية التي يمكن أن تساعد في فهم خلفية الشخصية.

: يعد العمر والجنس والموقع والتعليم والمهنة والدخل بعض الأمثلة على المعلومات الديموغرافية التي يمكن أن تساعد في فهم خلفية الشخصية. التخطيط النفسي : السمات الشخصية والقيم والمعتقدات والمخاوف والتطلعات هي أمثلة على المعلومات النفسية التي تساعد في رسم صورة أكثر اكتمالاً لعقلية الشخصية ودوافعها.

: السمات الشخصية والقيم والمعتقدات والمخاوف والتطلعات هي أمثلة على المعلومات النفسية التي تساعد في رسم صورة أكثر اكتمالاً لعقلية الشخصية ودوافعها. أنماط السلوك : يتم توثيق الطرق التي يتفاعل بها الشخص مع التكنولوجيا وتفضيلاته وعاداته ونقاط الضعف والأهداف لفهم كيفية تفاعله مع المنتج الرقمي.

: يتم توثيق الطرق التي يتفاعل بها الشخص مع التكنولوجيا وتفضيلاته وعاداته ونقاط الضعف والأهداف لفهم كيفية تفاعله مع المنتج الرقمي. الموقف والسياق : يتم أخذ المعلومات السياقية، مثل البيئة والوقت والجهاز المستخدم، في الاعتبار لضمان تصميم تجربة المنتج وفقًا للحالة والاحتياجات المحددة للشخصية.

: يتم أخذ المعلومات السياقية، مثل البيئة والوقت والجهاز المستخدم، في الاعتبار لضمان تصميم تجربة المنتج وفقًا للحالة والاحتياجات المحددة للشخصية. أهداف المستخدم واحتياجاته : يتم تحديد الأهداف والمعالم والتحديات المحددة بوضوح والتي تهدف الشخصية إلى تحقيقها أو التغلب عليها ليقوم فريق التصميم بمعالجتها من خلال تجربة المستخدم وميزات المنتج.

أحد الأمثلة العملية لكيفية استفادة AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، من الشخصيات يتضمن مالك شركة صغيرة يتطلع إلى تطوير حل رقمي. من خلال إنشاء شخصية تمثل مالك الأعمال هذا، يمكن AppMaster تخصيص إمكانات تطوير الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية لمنصتها لتناسب احتياجات وتفضيلات وتوقعات مجموعة المستخدمين المحددة هذه بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الشخصية فريق التصميم في AppMaster على فهم نقاط الضعف المحتملة والتحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال الصغيرة، مما يمكنهم من التكرار المستمر على النظام الأساسي وتطوير ميزات وتحسينات جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستخدمين المستهدفين.

في الختام، توفر الشخصيات طريقة شاملة تعتمد على البيانات لفهم المستخدمين المستهدفين للمنتج والتعاطف معهم، وتوجيه قرارات التصميم لإنشاء تجارب منتج نهائي أكثر نجاحًا وإرضاءً. من خلال الاستفادة من الشخصيات خلال عملية التصميم والتطوير، يمكن لـ AppMaster التأكد من أن نظامها الأساسي no-code يلبي بشكل فعال احتياجات قاعدة عملائها المتنوعة، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة، مما يؤدي في النهاية إلى مزيد من التبني والاستخدام والنجاح الشامل.