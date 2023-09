Persona is een algemeen erkende term op het gebied van gebruikerservaring (UX) en ontwerp, vooral in de context van digitaal productontwerp en -ontwikkeling. Binnen deze context is een persona een gedetailleerde, semi-fictieve weergave van een specifiek type gebruiker voor wie het digitale product is ontworpen. Persona's worden gemaakt op basis van onderzoek, gegevens en inzichten die zijn verzameld over echte gebruikers, om hun behoeften, gedrag, motivaties en doelen beter te begrijpen, en om te anticiperen op de potentiële problemen die kunnen ontstaan ​​zodra ze met het product in aanraking komen. Persona's worden gebruikt om ontwerpbeslissingen te begeleiden en consistente, relevante en op maat gemaakte gebruikerservaringen te garanderen op alle contactpunten van een digitaal product, of het nu een website, mobiele app of backend-applicatie is.

Het creëren en gebruiken van persona's wordt beschouwd als de beste praktijk in User Experience (UX) Design en Research, omdat het leidt tot een meer gebruikersgericht ontwerpproces, een beter begrip van de gebruikersbehoeften en uiteindelijk een succesvoller product. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de kans groter is dat producten die aan de behoeften van eindgebruikers voldoen, worden aangenomen en gebruikt, wat leidt tot hogere conversiepercentages, hogere inkomsten en een betere klanttevredenheid. In een rapport gepubliceerd door Forrester Research kan het integreren van UX-ontwerppraktijken bijvoorbeeld leiden tot een stijging van 400% in het rendement op de investering (ROI) van een bedrijf. Het is duidelijk dat het begrijpen van de gebruikers en hun behoeften van cruciaal belang is, en persona’s zijn een krachtig hulpmiddel dat in dit opzicht waardevolle inzichten kan bieden.

Persona's worden doorgaans ontwikkeld tijdens de vroege stadia van een project door een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit te voeren. Methoden voor het verkrijgen van gebruikersgegevens zijn onder meer enquêtes, interviews, observaties en bruikbaarheidstesten. Deze methoden worden gebruikt om informatie te verzamelen over de achtergronden, demografische gegevens, psychografische gegevens en gedragspatronen van gebruikers. Analisten gebruiken deze gegevens vervolgens om gemeenschappelijke kenmerken, trends en patronen te identificeren die voortkomen uit de gebruikersloggegevens, die vervolgens worden samengevoegd tot een uitgebreid personaprofiel.

Een typische persona bevat de volgende elementen:

Naam en foto : Er worden een naam en foto toegewezen om de persona een echte en herkenbare identiteit te geven, waardoor het ontwerpteam zich kan inleven in de ervaring van deze persoon en deze in gedachten kan houden.

: Er worden een naam en foto toegewezen om de persona een echte en herkenbare identiteit te geven, waardoor het ontwerpteam zich kan inleven in de ervaring van deze persoon en deze in gedachten kan houden. Demografische informatie : Leeftijd, geslacht, locatie, opleiding, beroep en inkomen zijn enkele voorbeelden van demografische informatie die kunnen helpen bij het begrijpen van de achtergrond van de persona.

: Leeftijd, geslacht, locatie, opleiding, beroep en inkomen zijn enkele voorbeelden van demografische informatie die kunnen helpen bij het begrijpen van de achtergrond van de persona. Psychografische gegevens : Persoonlijkheidskenmerken, waarden, overtuigingen, angsten en ambities zijn voorbeelden van psychografische informatie die helpen een completer beeld te schetsen van de mentaliteit en motivaties van de persona.

: Persoonlijkheidskenmerken, waarden, overtuigingen, angsten en ambities zijn voorbeelden van psychografische informatie die helpen een completer beeld te schetsen van de mentaliteit en motivaties van de persona. Gedragspatronen : de manieren waarop de persona omgaat met technologie, hun voorkeuren, gewoonten, pijnpunten en doelen worden gedocumenteerd om te begrijpen hoe ze met het digitale product kunnen omgaan.

: de manieren waarop de persona omgaat met technologie, hun voorkeuren, gewoonten, pijnpunten en doelen worden gedocumenteerd om te begrijpen hoe ze met het digitale product kunnen omgaan. Situatie en context : Er wordt rekening gehouden met contextuele informatie, zoals de omgeving, de tijd en het gebruikte apparaat, om ervoor te zorgen dat de productervaring is afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van de persona.

: Er wordt rekening gehouden met contextuele informatie, zoals de omgeving, de tijd en het gebruikte apparaat, om ervoor te zorgen dat de productervaring is afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van de persona. Doelen en behoeften van gebruikers : Duidelijk gedefinieerde doelstellingen, mijlpalen en uitdagingen die de persona wil bereiken of overwinnen, worden geschetst zodat het ontwerpteam deze kan aanpakken via de gebruikerservaring en productfuncties.

Een praktisch voorbeeld van hoe AppMaster, een krachtige tool no-code voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, kan profiteren van persona's, is de eigenaar van een klein bedrijf die een digitale oplossing wil ontwikkelen. Door een persona te creëren die deze bedrijfseigenaar vertegenwoordigt, kan AppMaster de backend- en frontend-ontwikkelingsmogelijkheden van zijn platform afstemmen op de behoeften, voorkeuren en verwachtingen van deze specifieke gebruikersgroep. Bovendien kan de persona het ontwerpteam van AppMaster helpen potentiële pijnpunten en uitdagingen te begrijpen waarmee eigenaren van kleine bedrijven worden geconfronteerd, waardoor ze voortdurend op het platform kunnen itereren en nieuwe functies en verbeteringen kunnen ontwikkelen die tegemoetkomen aan de veranderende behoeften van hun doelgroep.

Concluderend bieden persona's een alomvattende en datagestuurde methode voor het begrijpen van en inleven in de doelgroep van een product, waardoor ontwerpbeslissingen worden begeleid om succesvollere en bevredigendere eindproductervaringen te creëren. Door tijdens het ontwerp- en ontwikkelingsproces persona's te gebruiken, kan AppMaster ervoor zorgen dat zijn no-code platform effectief voldoet aan de behoeften van zijn diverse klantenbestand, van kleine bedrijven tot grote ondernemingen, wat uiteindelijk leidt tot een grotere acceptatie, gebruik en algeheel succes.