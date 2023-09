Persona é um termo amplamente reconhecido nas áreas de Experiência do Usuário (UX) e Design, particularmente no contexto de design e desenvolvimento de produtos digitais. Nesse contexto, persona é uma representação detalhada e semificcional de um tipo específico de usuário para o qual o produto digital está sendo projetado. Personas são criadas com base em pesquisas, dados e insights coletados sobre usuários reais, a fim de compreender melhor suas necessidades, comportamentos, motivações e objetivos, bem como antecipar os potenciais problemas que podem surgir quando eles começarem a interagir com o produto. Personas são usadas para orientar decisões de design e garantir experiências de usuário consistentes, relevantes e personalizadas em todos os pontos de contato de um produto digital, seja ele um site, aplicativo móvel ou aplicativo de back-end.

Criar e utilizar personas é considerada uma prática recomendada em design e pesquisa de experiência do usuário (UX), pois leva a um processo de design mais centrado no usuário, a uma melhor compreensão das necessidades do usuário e, em última análise, a um produto mais bem-sucedido. Vários estudos mostraram que os produtos que atendem às necessidades dos usuários finais têm maior probabilidade de serem adotados e usados, levando a taxas de conversão mais altas, aumento de receita e melhor satisfação do cliente. Por exemplo, em um relatório publicado pela Forrester Research, a incorporação de práticas de design UX pode levar a um aumento de 400% no retorno sobre o investimento (ROI) de uma empresa. Claramente, compreender os usuários e suas necessidades é crucial, e as personas são uma ferramenta poderosa que pode fornecer insights valiosos nesse sentido.

Personas são normalmente desenvolvidas durante os estágios iniciais de um projeto, através da realização de uma combinação de pesquisas quantitativas e qualitativas. Os métodos para obter dados do usuário incluem pesquisas, entrevistas, observações e testes de usabilidade. Esses métodos são empregados para coletar informações sobre os antecedentes, dados demográficos, psicográficos e padrões de comportamento dos usuários. Os analistas então usam esses dados para identificar características, tendências e padrões comuns que emergem dos dados de registro do usuário, que são então agregados em um perfil pessoal abrangente.

Uma persona típica inclui os seguintes elementos:

Nome e imagem : um nome e uma foto são atribuídos para dar à persona uma identidade real e identificável, ajudando a equipe de design a ter empatia e a manter a experiência dessa pessoa em mente.

Informações Demográficas : Idade, sexo, localização, escolaridade, ocupação e renda são alguns exemplos de informações demográficas que podem ajudar na compreensão da origem da persona.

Psicografia : traços de personalidade, valores, crenças, medos e aspirações são exemplos de informações psicográficas que ajudam a traçar um quadro mais completo da mentalidade e das motivações da persona.

Padrões de comportamento : as maneiras pelas quais a persona interage com a tecnologia, suas preferências, hábitos, pontos problemáticos e objetivos são documentados para entender como ela pode se envolver com o produto digital.

Situação e contexto : informações contextuais, como ambiente, horário e dispositivo usado, são levadas em consideração para garantir que a experiência do produto seja adaptada à situação e às necessidades específicas da pessoa.

Metas e necessidades do usuário : objetivos, marcos e desafios claramente definidos que a persona pretende alcançar ou superar são descritos para a equipe de design abordar por meio da experiência do usuário e dos recursos do produto.

Um exemplo prático de como AppMaster, uma ferramenta poderosa no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, pode se beneficiar de personas envolve o proprietário de uma pequena empresa que busca desenvolver uma solução digital. Ao criar uma persona que representa o proprietário da empresa, AppMaster pode adaptar os recursos de desenvolvimento de back-end e front-end de sua plataforma para melhor atender às necessidades, preferências e expectativas desse grupo específico de usuários. Além disso, a persona pode ajudar a equipe de design da AppMaster a compreender possíveis pontos problemáticos e desafios enfrentados por proprietários de pequenas empresas, permitindo-lhes iterar continuamente na plataforma e desenvolver novos recursos e melhorias que atendam às necessidades crescentes de seus usuários-alvo.

Concluindo, as personas fornecem um método abrangente e baseado em dados para compreender e criar empatia com os usuários-alvo de um produto, orientando as decisões de design para criar experiências de produto final mais bem-sucedidas e satisfatórias. Ao utilizar personas em todo o processo de design e desenvolvimento, AppMaster pode garantir que sua plataforma no-code atenda efetivamente às necessidades de sua diversificada base de clientes, de pequenas a grandes empresas, levando, em última análise, a uma maior adoção, uso e sucesso geral.